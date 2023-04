A- A+

Museus Em um forte erguido pelos holandeses, Museu da Cidade do Recife conta a história da capital O local é um dos monumentos mais expressivos do patrimônio colonial do Brasil

Instalado no Forte de São Tiago das Cinco Pontas, no Centro, o Museu da Cidade do Recife é uma opção ideal para quem deseja conhecer a história recifense. Localizado no forte que originalmente foi erguido em 1630 pelos holandeses, o local é um dos monumentos mais expressivos do patrimônio colonial do Brasil. Com um acervo de fotografias, mapas e fragmentos arqueológicos, o Museu mostra a história da evolução urbana do Recife do século 17 aos dias atuais.

Estrutura do Forte das Cinco Pontas (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)

O equipamento possui 250 mil imagens, mais de três mil títulos, entre livros e revistas, um acervo cartográfico, incluindo mapas e projetos de arquitetura, além de 146 azulejos, três portas e duas imagens de santos pertencentes à Igreja dos Martírios, demolida para a abertura da Av. Dantas Barreto, no Centro.

CURIOSIDADE

O Forte foi erguido na forma de pentágono, com cinco lados. Depois da expulsão dos holandeses de Pernambuco e retomada pelos portugueses, ele foi reconstruído com quatro pontas. Mas a população não deixou de lado o nome inspirado no desenho original.

Arte, mapas e documentos formam o acervo (Foto: Alfeu Tavres/Folha de Pernambuco)

DICA EXTRA

Por meio do site oficial do Museu, o www.museudacidadedorecife.org, é possível conferir as exposições disponíveis no local.

SERVIÇO

Endereço: Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José, Recife-PE

Horários: Quarta a sexta, das 10h às 17h. Sábados e domingos, das 10h às 16h

Fones: (81) 3134-3750

Instagram: @museudacidadedorecife, @MuseuDaCidadeDoRecife

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

