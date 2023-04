Erguida em 1882, Basílica da Penha tem estrutura inspirada no estilo neoclássico

A- A+

Próximo ao Mercado de São José, no Centro do Recife, está a Basílica da Penha. Confiada aos frades capuchinhos, o templo recebe fiéis diariamente, mas é nas sextas-feiras que a benção de São Félix movimenta ainda mais o local, com missas por todo o dia.







Lugar de devoção preenchido por referências históricas. Sua construção foi concluída em 1882, inspirada no estilo neoclássico da basílica veneziana de San Giorggio Maggiore. No interior, toda beleza de afrescos do artista Murillo La Greca.



DICA EXTRA

Não deixe de visitar o túmulo do 17º bispo de Olinda, Dom Vital – que dá nome à praça em frente à Basílica.



CURIOSIDADE

Registros históricos contam que o poeta Gregório de Matos, que morreu em 1695, foi então enterrado na capela do hospício de Nossa Senhora da Penha, local onde foi erguida a Basílica da Penha.



SERVIÇO

Endereço: Praça Dom Vital, s/n, São José, Recife-PE

Horário: Terça a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Fone: (81) 3424-8500

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

