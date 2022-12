Estado teve as menores taxas de violência desde 2004

A- A+

A segurança pública passou por uma transformação nos oito anos do Governo Paulo Câmara. O aumento dos investimentos ano após ano, a adoção de uma política permanente de contratação de profissionais e a abertura de novas unidades para as operativas em todo o Estado, além da incorporação de tecnologias e ferramentas de gestão, deram nova musculatura à prevenção e combate ao crime. Os resultados desse conjunto de ações estão refletidos diretamente nas estatísticas. Nos últimos dois anos, foram alcançadas as menores taxas de homicídios e roubos por 100 mil habitantes de toda a série histórica de dados de violência, iniciada em 2004.

Em 2022, por exemplo, a projeção aponta para uma taxa de 33,5 homicídios por 100 mil habitantes, menor patamar entre os 19 anos analisados. Com isso, Pernambuco completa dois anos seguidos de reduções históricas, uma vez que o menor índice já havia sido alcançado em 2021 (33,8). Até então, o marco a ser ultrapassado era o de 2013 (34,1).



Crimes violentos contra o patrimônio tiveram queda

O mesmo cenário se repetiu em relação aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que englobam as diversas formas de roubos. Esses delitos caíram de forma expressiva em 2022, atingindo o menor número de ocorrências registradas em 19 anos de série histórica. Além disso, a curva estatística anual de CVPs está em queda ininterrupta desde 2018. A retração dos crimes patrimoniais foi atestada nas diversas formas de subtração de bens, como os assaltos a ônibus, investidas aos veículos transportadores de cargas, a instituições bancárias e subtração de celulares.

“As ações conjuntas de todas as secretarias que integram o Pacto pela Vida trouxeram resultados inequívocos na retração da violência, além de garantir mais segurança e paz social. O governador Paulo Câmara manteve crescentes os investimentos na segurança entre 2015 e 2022, com mais de R$ 40,6 bilhões aplicados nesse período”, avaliou o secretário de Defesa Social, Humberto Freire.

Servidores com ganhos reais

Outro destaque foi o investimento no profissional de segurança. “Foram garantidos ganhos reais aos vencimentos dos servidores. O efetivo foi reforçado com a formação e nomeação de 8.881 policiais civis, militares, científicos, penais e bombeiros militares. Em sua gestão, a PMPE ganhou quatro batalhões especializados (BEPI, BOPE, 1º e 2º BIEsp) e dois de área (25º e 26º). Na Polícia Civil, foram fortalecidas as estruturas de combate à corrupção, à violência contra a mulher e implantados quatro complexos, em Olinda, Goiana, Arcoverde e Caruaru. A Polícia Científica, até então atuando apenas na RMR, Caruaru e Petrolina, ganhou unidades, chegando a todas as regiões”, citou.

Modelo de combate à corrupção

O Governo de Pernambuco priorizou e ampliou o enfrentamento aos crimes de “colarinho branco” por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro. O Dracco foi criado, em 2018, com efetivo policial ampliado, em cinco vezes em relação ao que havia antes, além da integração de três núcleos de inteligência, aperfeiçoando o combate às organizações criminosas no País. Em quatro anos de funcionamento, foram deflagradas 76 Operações de Repressão Qualificada (ORQs), com 1.141 prisões realizadas e 766 mandados de busca e apreensão cumpridos. Ao todo foram identificados quase R$ 800 milhões de prejuízo aos cofres públicos - desse montante, R$ 531 milhões em ativos foram bloqueados judicialmente.

Bombeiros distribuídos em várias cidades



Com objetivo de aumentar a atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o Governo do Estado ampliou a área de abrangência da corporação. A Lei Estadual nº 16.278/2017 permitiu a reforma e a interiorização dos Grupamentos de Salvamento, ao mesmo tempo em que melhorou as condições de trabalho para todo o efetivo, tornando os resgates mais ágeis e a prevenção mais efetiva no Interior pernambucano.

