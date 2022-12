Desenvolvimento econômico é uma das principais vitrines do Governo do Estado

A- A+

As políticas de atração de investimento e a segurança no cumprimento de contratos fizeram Pernambuco ser a escolha estratégica, na Região Nordeste, para selar os próximos passos de grandes investidores privados. Nos oito anos de administração, o Governo do Estado atraiu mais de R$ 110 bilhões em investimentos de novos projetos, gerando mais de 100 mil novos postos de trabalho.



Durante este período, manteve a economia forte inclusive na pandemia da Covid-19. Dentre todos os projetos anunciados estão novos negócios, expansão de empresas já instaladas aqui e inauguração de novas plantas fabris.



Mais de 500 empreendimentos inaugurados

Dos mais de 500 empreendimentos anunciados nesses oito anos, alguns chamaram atenção como a expansão da linha de produtos da montadora Jeep, em Goiana, que envolveu recursos da ordem de R$ 7,5 bilhões e gerou 9 mil empregos diretos.



Vale o registro para a empresa espanhola Solatio, que montou um complexo solar fotovoltaico de R$ 3,5 bilhões em São José do Belmonte, no Sertão do Pajeú. Além disso, foi inaugurado em Pernambuco o primeiro parque do Brasil a conjugar energias solar e eólica. O empreendimento é da Enel Green Power, em Tacaratu, no Sertão do Estado.



E também houve, através da empresa Azul, a inauguração do primeiro hub aéreo de cargas com voos internacionais a partir do Nordeste. Destacam-se também a rede do Novo Atacarejo, que investiu mais de R$ 500 milhões no Recife e em cerca de 15 cidades do Interior; o centro de distribuição da gigante do e-commerce Amazon, no Cabo de Santo Agostinho; e a Masterboi, que sozinha emprega cerca de 800 trabalhadores em Canhotinho, no Agreste Meridional.



No caso das expansões de empresas já instaladas, ressalta-se a ampliação das linhas de produção de cervejas puro malte e refrigerantes, via Ambev e Grupo Petrópolis, assim como o segmento de serviços, representado por empresas como o Hospital Santa Joana e a Accenture, que abriu mais de 2,5 mil empregos.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Julio, a estratégia adotada pelo Estado favorece a atração de investimentos. "Quando sentamos à mesa com um potencial investidor, apresentamos diferenciais fiscais, de infraestrutura, de mercado. Isso nos ajudou a assegurar os principais investimentos privados do País".



Suape retoma autonomia em relação ao Governo Federal



O Porto de Suape, que este ano retomou sua autonomia em relação ao Governo Federal, atingiu em 2020 a maior movimentação da sua história, totalizando 25,6 milhões de toneladas de carga. Já em julho deste ano, o porto recebeu o maior navio porta-contêiner da sua história, com 334 metros de comprimento.



Atualmente, o complexo reúne cerca de 150 empresas de capital nacional e internacional, em operação ou implantação e em condomínios logísticos adjacentes. São investimentos privados que chegam a quase R$ 75 bilhões, com mais de 23 mil empregos formais e informais.

Investimentos, apesar da Covid

O ano de 2020 foi fortemente abalado pela pandemia da Covid- 19. Apesar disso, o Governo de Pernambuco conseguiu atrair investimentos importantes para o desenvolvimento do Estado e ainda implantar medidas para mitigar os impactos da Covid-19 na economia. Foram anunciados investimentos na ordem de R$ 3,3 bilhões. Isso fez com que Pernambuco registrasse o maior crescimento do país em 2020: 3,7%.





Veja também

ESPECIAL PAULO CÂMARA Paulo Câmara encerra ciclo de 8 anos de gestão com avanços e expectativas para o futuro