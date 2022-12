A- A+

ESPECIAL PAULO CÂMARA Paulo Câmara encerra ciclo de 8 anos de gestão com avanços e expectativas para o futuro Com formações nas áreas de Economia e gestão pública, Paulo Câmara trilhou um caminho de desafios, inovação e desenvolvimento à frente do Governo de Pernambuco

Foi no período em que era secretário da Fazenda de Pernambuco que Paulo Câmara (PSB) recebeu o que provavelmente seria um dos maiores desafios da sua vida: ser o candidato a governador apoiado por Eduardo Campos, que saía da administração estadual para se colocar em uma campanha à Presidência da República, em 2014. Paulo teve a maior votação entre todos os Estados do País, ao obter 68,08% dos votos válidos.

Em 2015, no primeiro ano de mandato, o desafio foi manter a base aglutinada, principalmente após a morte de Eduardo Campos, em 2014. O resultado, com isso, foi a saída de partidos de maior robustez da Frente Popular, como o PSDB e o DEM. Mesmo assim, Paulo, com seu tom conciliador, empreendeu o foco na gestão e na viabilização de políticas públicas para vários setores do Estado.

Veio a possibilidade de reeleição, e as urnas confirmaram o seu trabalho. Paulo também venceu com margem ampla, em 2018. No segundo mandato à frente do Estado, é possível destacar a criação do Consórcio Nordeste, em 2019, responsável por tratar de políticas públicas de desenvolvimento econômico para a região. No entanto, sua gestão foi bastante ocupada pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19, a partir de 2020.

Deixamos Pernambuco num momento de avanço, onde a gente tem muito o que se orgulhar da nossa educação, da forma competente como nossa saúde é tratada, da seriedade com que nós fazemos as políticas de segurança, mas principalmente no aproveitamento de oportunidades onde o setor público e o setor privado se unem em favor do Estado.

Mais de R$ 110 bilhões investidos em 8 anos

Nos oito anos de administração, o Governo contabiliza mais de R$ 110 bilhões em investimentos, gerando mais de 100 mil novos postos de trabalho. Dos mais de 500 empreendimentos anunciados, merece destaque a expansão da linha de produtos da montadora Jeep, em Goiana, que envolveu R$ 7,5 bilhões e gerou 9 mil empregos diretos.



Parque eólico e hub aéreo inaugurados

Foram inaugurados o primeiro parque do Brasil a conjugar energias solar e eólica e o primeiro hub aéreo de cargas com voos internacionais a partir do Nordeste. Ainda houve projetos estratégicos como o da rede do Novo Atacarejo, que investiu mais de R$ 500 milhões em 16 cidades; o centro de distribuição do e-commerce Amazon, no Cabo de Santo Agostinho; e a Masterboi, que emprega cerca de 800 trabalhadores em Canhotinho, no Agreste.



Porto de Suape opera em alta e registra recorde

O Porto de Suape atingiu em 2020 a maior movimentação da sua história, com 25,6 milhões de toneladas de carga. Em julho deste ano, recebeu o maior navio porta-contêiner da sua história, com 334 metros de comprimento. O complexo reúne cerca de 150 empresas de capital nacional e internacional. São investimentos privados que chegam a quase R$ 75 bilhões, com mais de 23 mil empregos formais e informais.



Expectativa para o futuro

Agora a expectativa é de que Paulo Câmara ocupe um cargo no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mantendo sua trajetória na vida política. “Estamos encerrando um ciclo de oito anos, deixando um legado importante para as próximas gerações de pernambucanos. São duas gestões em que, com certeza, a Educação foi um eixo estruturador”, afirmou. “Estamos entregando um Estado equilibrado, de pé, com as contas em dia e no caminho do desenvolvimento”, assegurou Paulo Câmara, em nota.

Veja também

ESPECIAL PAULO CÂMARA Desenvolvimento econômico é uma das principais vitrines do Governo do Estado