Turismo: "Pernambucar" veio para ficar em todo o Estado

Quatro anos em que Pernambuco olhou mais para si e fez todos, pernambucanos e visitantes, desvendarem a riqueza natural e cultural do Estado. Esse é o legado deixado pelo “Bora Pernambucar”, programa que norteou as iniciativas da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur de 2019 a 2022.

Pela primeira vez, o foco das atenções no Turismo foi desviado de fato para as regiões com pouca ou nenhuma tradição no setor. A ordem foi partir do corriqueiro, do que os moradores nem imaginavam que tinha valor, e ensinar que tinha valor sim, e muito. Despertar o pertencimento do povo e mostrar que dali era possível criar uma nova fonte de emprego e renda para a população, afinal, o turismo responde por 3,9% do PIB estadual (dado de agosto de 2022 do Condepe/Fidem).



Destaque para novos atrativos e capacitação de mão de obra



O foco do Bora Pernambucar não foi só revelar novas regiões e atrativos. A capacitação e formação de mão de obra - por meio de cursos gratuitos em parceria com Senac, IFPE e Sebrae -, além da estruturação, também foram priorizadas.

Ao longo da gestão, dezenas de obras foram iniciadas, a exemplo de praças, espaços para eventos culturais e esportivos e museus. Entre as principais, o skatepark do Parque Santana, no Recife; a orla de Petrolândia; o Museu da Força Volante Nazarena, em Floresta, e a execução de trilhas ecológicas e construção do Centro de Referência Ambiental (CRA), no Parque Natural Municipal Matas do Mucuri-Hymalaia, em Bonito. Doze municípios ganharam nova sinalização turística.

Bora Pernambucar e Passaporte Pernambuco ganharam o mundo



A divulgação do destino Pernambuco também foi fortalecida. O Estado voltou a realizar roadshows nacionais e internacionais depois de oito anos, e foi lançado o site www.borapernambucar.com.br. Para fortalecer o sentimento de pertencimento e de convidar os visitantes a pernambucar mais ainda, foi criado o Passaporte Pernambuco.

A ferramenta de marketing, distribuída gratuitamente nos Centros de Atendimento ao Turista, ganhou as redes sociais e, numa versão gigante, as ruas do Recife e Olinda. Grande parte dessas ações foram desenvolvidas ao mesmo tempo em que uma pandemia devastou o turismo por quase dois anos. A emergência sanitária exigiu a criação de protocolos de segurança setorizados para os diversos segmentos do setor, que permitiram, posteriormente, a retomada do turismo.

Setor voltou a operar forte na retomada

Foi na retomada que o Bora mostrou sua força. Na impossibilidade de ir e vir, o turismo doméstico cresceu e o convite para “pernambucar” mostrou-se irrecusável. Os turistas começaram a retornar, numa tendência que, em setembro de 2022, apontava para uma movimentação de passageiros superior aos 8,7 milhões de 2019 no Aeroporto do Recife.



Essencial para isso acontecer foi a rápida recomposição da malha aérea, especialmente devido ao hub da Azul Linhas Aéreas Brasileiras no Estado. As rotas domésticas foram expandidas, e Pernambuco passou a contar com ligações para as capitais - exceto Rio Branco. Já em novembro de 2021, o número de voos autorizados pela Anac, 5.917 pousos e decolagens, superou em 4,3% o total do mesmo período em 2019, ano de crescimento do turismo do Estado. A malha aérea internacional chegou ao final da gestão com novidades: além da ligação com Lisboa (TAP), voos para Buenos Aires (GOL) e Montevidéu, Fort Lauderdale (EUA) e Orlando, pela Azul, foram conquistados em 2022.

