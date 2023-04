A- A+

TEATROS Espetáculos do mundo inteiro se apresentam no palco do Teatro de Santa Isabel Estrutura neoclássica foi erguida em 1850

Um espaço cultural único no Recife. Esse é o Teatro de Santa Isabel, o mais antigo e expressivo exemplar

de Arquitetura Neoclássica em Pernambuco e um dos mais notáveis do País. Inaugurado em 18 de maio de 1850, em homenagem à Princesa Isabel, o equipamento atravessou séculos, formando muitas gerações de plateias.







Foi construído a partir de Francisco do Rego Barros, futuro Conde da Boa Vista, presidente da província do Recife de 1837 a 1844. Com uma arquitetura rica em detalhes, o Santa Isabel já foi eleito o melhor teatro do Brasil pelo Cenym em 2016 e recebe diversos espetáculos.



DICA EXTRA

Para realizar as visitas, é necessário agendar previamente pelo e-mail [email protected]



PROGRAME-SE

Nas redes sociais está a agenda de espetáculos.



SERVIÇO

Endereço: Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife-PE

Horários: Segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Fone: (81) 3355-3324 | 3355-3323 | 99488-6296

Instagram: @teatrodesantaisabeloficial

Acessível para cadeirantes - Acesso gratuito

