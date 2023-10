Conheça a história de Isaias Nunes: qualificação fez toda a diferença

A- A+

Dinamização dos estudos e integração entre alunos e professores. Em uma metodologia que combina disciplinas tradicionais e eletivas - de livre escolha do aluno -, a Escola de Referência em Ensino Médio Olinto Victor, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, é uma das escolas da Rede Estadual de Ensino que funciona no sistema integral, das 7h30 às 16h40. A escola oferece, além da ampla grade de atividades, lanche, almoço e lanche da tarde para os estudantes que passam o dia no local.



O estudante Isaias Nunes, de 17 anos, faz o 1º ano do Ensino Médio na Olinto Victor. Ele acredita que a maior diferença entre a escola regular e a escola integral é o aumento das atividades oferecidas para os alunos. Ele define o método integral como “dinâmico”. No futuro, Isaias pensa em ser administrador ou fisioterapeuta.



“Na Escola Olinto Victor tem professores muito qualificados para cada disciplina. Eles são muito profissionais e bem organizados. Passamos todo o dia na escola. A alimentação é diferente, porque é lanche, almoço e depois intervalo da tarde. O dia é todo dinâmico, ninguém fica parado, sempre tem alguma coisa para fazer”, disse o estudante.



Às segundas, quartas e sextas, os estudantes do Ensino Médio podem optar por uma disciplina eletiva que os professores elaboram. “O filme já vai começar”, “dança”, “horta na escola”, “sociedade literária”, “despertar da cidadania”, e “recursos para valorização da vida” são alguns dos temas abordados. Isaias escolheu para compor a sua grade de atividades as eletivas de filme, dança, e protagonismo estudantil.



“A eletiva de segunda-feira é filme, com a professora Nathanie. Assistimos filmes para, no fim, fazermos uma redação ou uma discussão sobre eles. Na quarta-feira é dança com a professora Edjane. E na sexta, protagonismo, com o professor Raphael”, pontuou. O estudante comentou que a eletiva intitulada “eu sou o protagonismo” mostra que o estudante tem voz e que “todas as opiniões são muito respeitadas”.



De acordo com o gestor da escola, Romero Anderson Aguiar Santos, por ser uma rotina “puxada”, a gestão optou por aplicar as chamadas ‘salas temáticas’, onde as turmas, a cada troca de disciplina, vão para uma outra sala, como uma espécie de rodízio. “Trouxemos para essa escola salas temáticas, eles ficam na sala, assistem uma aula e quando toca, não é o professor que sai da sala, são eles, como uma universidade, circulando na escola. [...] Com isso, não temos pichação e não tem cadeira quebrada”, explicou. O gestor afirmou que as salas são bem equipadas, com climatização, projetores e televisores.

