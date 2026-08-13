ABA: desmistificando o bilinguismo na infância

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Há 20 anos transformando a educação bilíngue no Brasil, a Maple Bear é hoje a maior rede de escolas bilíngues do país, com mais de 220 escolas e 45 mil estudantes. Por meio da metodologia canadense de imersão, presente desde os primeiros anos de vida, a rede desenvolve competências acadêmicas, socioemocionais e globais, preparando os alunos para cada etapa da jornada escolar e para os desafios do futuro.



Em Recife, a Maple Bear está presente com duas unidades, localizadas nas zonas Norte e Sul da cidade. Mais do que oferecer uma educação bilíngue de excelência, é a única instituição de ensino em Pernambuco reconhecida simultaneamente como Apple Distinguished School e IB World School, credenciada a oferecer o Primary Years Programme (PYP). Esses reconhecimentos refletem o compromisso permanente da ABA Global Education com a inovação e a qualidade, reafirmando uma trajetória construída sobre a convicção de que educar vai muito além da transmissão de conhecimento: é formar cidadãos globais, críticos, criativos e preparados para gerar impactos positivos no mundo.



Diante do crescimento da procura por escolas bilíngues, também surgem questionamentos sobre esse modelo de ensino, sua efetividade e sua capacidade de formar estudantes preparados para os desafios de um mundo cada vez mais conectado. Afinal, introduzir o bilinguismo desde a infância faz realmente diferença no desenvolvimento das crianças?



Os estudantes que aprendem em duas línguas são ensinados a partir de perspectivas cognitivas, culturais e afetivas | Foto: Divulgação



Aprender cedo

Quando falamos em educar em duas línguas ao mesmo tempo, muitos pais têm receio de que a introdução de um segundo idioma comprometa o desenvolvimento da criança no pleno aprendizado da língua materna. Antonieta Megale, doutora em linguística aplicada pela Unicamp e diretora acadêmica da Maple Bear Brasil, explica por que isso não acontece. “A infância é um período especialmente oportuno ao aprendizado de línguas. Nessa fase, o cérebro é altamente plástico e capaz de captar padrões sonoros, sintáticos e pragmáticos com maior naturalidade”, pontua.



O que realmente vai orientar um processo de aprendizagem eficiente em duas línguas é a maneira como o bilinguismo é implementado na educação da criança. Para que esse processo se efetive, é fundamental que esteja ancorado em interações significativas, experiências lúdicas, afetividade e em um propósito comunicativo socialmente situado.



“Quando uma criança aprende e usa duas línguas, ela passa a enxergar que existem diversas formas de dizer e compreender as coisas. Essa consciência — chamada de consciência metalinguística — faz com que ela perceba as estruturas da língua, compare expressões e reconheça que as palavras carregam também valores culturais”, explica Antonieta.

Benefícios

Além da maior facilidade para aprender outra língua na infância e do aumento de possibilidades para que a criança consiga se expressar, a introdução do bilinguismo na infância apresenta uma série de benefícios cognitivos e comportamentais que ajudarão o estudante ao longo de toda a sua trajetória — na escola e fora dela.

Antonieta explica que a introdução do bilinguismo desde cedo “estimula áreas do cérebro ligadas à atenção, à memória e à flexibilidade cognitiva, o que contribui diretamente para o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade. Além disso, quando a criança percebe que um mesmo conceito pode ser expresso de modos diferentes, ela desenvolve um pensamento mais flexível e criativo”, analisa.



Sendo assim, a habilidade de transitar entre línguas e culturas contribui para diversos campos da vida da criança, como na resolução de problemas, no desenvolvimento da empatia e na comunicação mais clara e eficiente. Em resumo, o bilinguismo amplia não apenas o repertório linguístico, mas também as formas da criança pensar e enxergar o mundo.

Diferencial

A Maple Bear não é a única escola bilíngue do Brasil. Mas o que diferencia a proposta da rede é sua metodologia pedagógica que coloca o estudante como protagonista do próprio aprendizado e promove um ensino bilíngue por imersão, sempre contextualizado em situações reais e na resolução de problemas.



“O trabalho na Educação Infantil da Maple Bear é fundamentado na compreensão de que as crianças se expressam por múltiplas linguagens — fala, corpo, desenho — e todas são igualmente importantes para que consigamos garantir que elas atinjam objetivos de aprendizagem de maneiras diversas. Esse pensamento é essencial para a implementação da proposta bilíngue da rede”, pontua Natália Gomes Ferreira, gerente acadêmica na Maple Bear.



Levando em consideração as múltiplas maneiras de a criança se expressar, a metodologia Maple Bear parte do princípio de que as línguas não são apenas meios de comunicação, mas recursos que ajudam a pensar, aprender e construir conhecimento.



Por isso, aprender em duas línguas significa ser ensinado a partir de múltiplas perspectivas — cognitivas, culturais e afetivas. O grande diferencial está na intencionalidade do bilinguismo: as duas línguas estão integradas ao currículo, de modo que cada uma tem papel formativo próprio e complementar.



“Quando a escola adota essa concepção de bilinguismo dinâmico, o que se busca não é o equilíbrio formal entre duas línguas, e sim a ampliação do repertório comunicativo, cognitivo e cultural dos alunos. O resultado é uma aprendizagem mais rica, mais criativa e mais conectada à realidade linguística das novas gerações”, finaliza Antonieta.









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