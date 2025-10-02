ABA Maple Bear: preparando cidadãos do mundo

A- A+

Rede internacional com mais de 600 escolas em 40 países, a ABA Maple Bear Canadian School está no Recife há quase 20 anos sendo referência no aprendizado bilíngue de padrão internacional, por meio do método canadense. Ano após ano, a instituição de ensino segue inovando com o objetivo de fazer valer a trajetória de excelência da ABA Global Education, grupo que sempre acreditou que educar vai além de apenas transmitir conteúdo: significa preparar cidadãos globais, críticos, criativos e capazes de impactar o planeta de forma positiva.

Atualmente, a ABA Maple Bear é a única IB World School em Pernambuco credenciada a oferecer o Primary Years Programme (PYP) para crianças de 3 a 12 anos. Trata-se de uma abordagem centrada no aluno, que reflete o melhor da pesquisa educacional, da liderança inovadora e da experiência adquirida pelas Escolas Mundiais do IB.

“Nossa abordagem pedagógica tornou-se cada vez mais enriquecedora e prazerosa para nossos estudantes por trazer experiências únicas para cada turma e cada ano escolar. Os alunos são protagonistas do seu processo de aprendizagem e contribuem para as experiências de toda comunidade escolar”, ressalta Rozário Botelho, diretora da ABA Maple Bear.

Ainda de acordo com a diretora, “o que os estudantes vivenciam em uma escola IB precisa ser relevante, significativo e desafiador. Além disso, os alunos desenvolvem os dez atributos do Perfil do Aluno IB, entre eles o ‘indagador’, fazendo com que o aprendiz seja questionador e busque refletir sobre o mundo ao seu redor e possa agir neste mundo. Os atributos do Perfil do Aluno IB são relevantes para a formação humana.”

Reconhecimento

Nos últimos anos, a ABA Maple Bear passou a ser reconhecida como Apple Distringuished School. Reconhecimento internacional que celebra instituições inovadoras que utilizam tecnologia da Apple para transformar o aprendizado. No ano passado, a escola teve a certificação renovada por mais três anos, mantendo-se assim como referência pedagógica e no uso estratégico de recursos digitais para potencializar a experiência educacional.

“Ser uma escola Apple Distinguished School realmente é ser uma escola que utiliza tecnologia de forma muito séria. Utilizamos tecnologia de ponta, mas sempre com um olhar educacional, com o propósito educacional e personalizado. Queremos cada vez mais empoderar o nosso aluno a usar a tecnologia a seu favor, de forma que eles se sintam melhores”, explicou Ana Flávia Ferraz, coordenadora de Tecnologia da Educação da ABA Maple Bear.

Segundo a profissional, a tecnologia está presente na vida dos alunos da ABA desde o primeiro ano. “A tecnologia é um dos pilares para a ABA. Nós temos todos os dispositivos gerenciáveis, tudo que está dentro deles é de responsabilidade nossa, feito com uma curadoria com a equipe de tecnologia educacional. No Fundamental II, cada aluno ganha um iPad, então isso fica muito mais forte e evidente o quão eles utilizam tecnologia. É como um livro, um caderno, um lápis, já faz parte da vida deles. Está o mundo na mão deles, mas todo protegido, utilizamos filtros”, pontuou Ana Flávia.

"Tudo que é ensinado na educação infantil, seguindo a Base Nacional Comum Curricular, é na língua inglesa até os quatro anos de idade, e depois começam a ter aulas na língua portuguesa, aos cinco", Jéssica Marcolino, coordenadora de Educação Infantil. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Qualidade

Desde que chegou à capital pernambucana, em 2006, no bairro dos Aflitos, a ABA Maple Bear tem crescido de forma estruturada, dando ênfase à qualidade que a tornou referência em educação bilíngue. Neste ano, buscando ampliar suas atividades, inaugurou uma unidade em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Neste primeiro momento, o prédio oferece apenas Educação Infantil, mas em 2026 iniciará com o primeiro ano do Ensino Fundamental.

“As crianças se adaptaram rápido à nossa escola, à equipe e à rotina. Apesar de termos começado em janeiro, já temos a sensação de que nossa unidade funciona há mais de um ano, justamente por conta do engajamento de toda a comunidade escolar. Os pais têm sido grandes parceiros nossos, nos apoiando e trabalhando para o bem-estar dos alunos”, salientou a coordenadora de Educação Infantil da unidade de Boa Viagem, Jéssica Marcolino.

Desde a Educação Infantil, os alunos vivenciam uma verdadeira imersão bilíngue, com disciplinas como Matemática e Ciências ensinadas em inglês, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico, cidadania global e fluência.

“Nosso objetivo é que cada criança tenha uma experiência de aprendizado significativa desde os primeiros anos em um espaço acolhedor e planejado para estimular o desenvolvimento integral das crianças, respeitando suas individualidades e criando experiências de aprendizado que despertam a curiosidade desde cedo”, destaca Vanessa Farias, coordenadora da Educação Infantil da unidade dos Aflitos.

Roberto Ferreira, coordenador do Ensino Fundamental II e Médio da ABA Maple Bear. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Vestibular

Ainda neste ano, a unidade dos Aflitos passou a atender também alunos do chamado High School, tornando assim a ABA Maple Bear uma escola completa, e com foco na preparação dos alunos para o vestibular nacional e, também, para oportunidades fora do Brasil. Nos primeiros meses, o programa do Ensino Médio já colhe frutos considerados expressivos pela instituição: os maiores índices de retenção de alunos desde a criação do Middle Years. Somado a isso, houve um crescimento na procura por novas matrículas em diferentes faixas etárias.

Segundo a coordenação da escola, o resultado é reflexo de uma proposta educacional que combina dupla certificação internacional, fluência bilíngue aplicada e preparação sólida para o ENEM e vestibulares, sempre com foco na formação integral do estudante.

“Nosso High School foi pensado para ser muito mais do que uma etapa acadêmica. É um ponto de partida para um futuro sem fronteiras, em que nossos jovens se tornam fluentes, preparados e confiantes para enfrentar os desafios do Brasil e do mundo”, relatou Roberto Ferreira, coordenador do ensino fundamental II e médio da ABA Maple Bear.

Tatiana Roldan, Vanessa Farias e Rozário Botelho, da ABA Maple Bear. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Diferenciais

Indo além do bilinguismo, a ABA Maple Bear oferece um ambiente acolhedor, seguro e inovador, e tem como um dos diferenciais para os alunos uma série de projetos transdisciplinares, que são desenvolvidos dentro do

IB/PYP e promovem aprendizagem significativa ao conectar diferentes áreas do conhecimento a partir de temas relevantes e do interesse dos alunos.

“Essa abordagem estimula a investigação, o pensamento crítico e a resolução de problemas reais e estão alinhadas aos atributos do perfil do aluno IB. Além disso, os projetos fortalecem a autonomia, a colaboração e a aplicação prática do aprendizado, aspectos centrais no desenvolvimento integral proposto pelo PYP”, enfatizou a coordenadora do Fundamental I da unidade de Aflitos, Tatiana Roldan.

