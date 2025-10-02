A- A+

Afya: um novo padrão na formação médica Com a inauguração de um novo campus, a Afya Jaboatão amplia as possibilidades de aprendizado dos estudantes e fortalece a presença da instituição no município

A Afya Jaboatão nasceu há oito anos como parte do programa Mais Médicos, trazendo para o município de Jaboatão dos Guararapes uma proposta inovadora de ensino da medicina aliada ao impacto social. Agora, a instituição se prepara para um novo capítulo em sua trajetória com a inauguração de um campus moderno, prevista para outubro.

A nova estrutura amplia as possibilidades de aprendizado dos estudantes e fortalece a presença da instituição no município, unindo diferenciais como infraestrutura tecnológica de última geração, simulação realística e formação orientada à humanização do cuidado.

Além das salas de aula equipadas com recursos de última geração e mais de 20 laboratórios, o campus contará com simuladores de alta fidelidade já reconhecidos pela qualidade.

“A inauguração desse novo campus é muito mais do que a entrega de uma estrutura moderna, é a materialização do nosso compromisso com a formação de médicos preparados para os desafios do presente e do futuro. Queremos que cada estudante viva uma experiência acadêmica transformadora, onde a tecnologia, a prática e a humanização caminham juntas. Esse é um passo importante não apenas para a instituição, mas também para toda a população da região, que será beneficiada com profissionais cada vez mais qualificados e engajados no cuidado com a saúde”, destaca Vanessa Piasson, diretora da Afya Jaboatão.

Ampliação

A Afya Jaboatão alia ensino inovador a impacto social. A instituição já conta com um Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço (AEES), inaugurado no início de 2024, que realiza cerca de 2.000 atendimentos mensais em 16 especialidades, aproximando os estudantes da realidade do SUS e garantindo à população local acesso a serviços de saúde gratuitos.

Além disso, em outubro será inaugurado um novo AEES, com atendimento de 12 especialidades e previsão de mais 2.000 atendimentos por mês no bairro de Marcos Freire, reforçando a estratégia da instituição de unir ensino de excelência, tecnologia aplicada e compromisso social.

Na Afya Jaboatão, os projetos de extensão ganham destaque e envolvem mais de 500 alunos em ações voltadas, por exemplo, à saúde do idoso, saúde da mulher e vacinação. Nessas iniciativas, os alunos realizam rodas de conversa, visitas domiciliares e orientações sobre prevenção de doenças, conscientizando a população sobre riscos que podem evoluir para complicações graves.

O currículo da Afya garante uma formação moderna, enquanto a diferenciação ocorre a partir da escolha de caminhos individuais na trajetória acadêmica. “Toda nossa estrutura permite que os alunos participem de atividades e práticas em laboratórios e nas comunidades desde o primeiro período, de forma segura e assistida. Eles têm contato com todo o espectro da medicina em ambientes de simulação e com pacientes reais”, reforça Vanessa Piasson.

A Afya Jaboatão já formou quatro turmas de Medicina e já realizou investimentos em infraestrutura física, formação de profissionais de saúde e compras de equipamentos, além da oferta de cinco programas de residência em áreas prioritárias da saúde.

Combinando inovação, tecnologia e prática assistida, a unidade se consolida como uma instituição que não apenas forma médicos, mas também transforma a saúde da região, preparando profissionais para os desafios da medicina contemporânea e garantindo que a população tenha acesso a cuidados de qualidade.

Com o novo campus, e um comitê de professores atuando para o uso ético da inteligência artificial na formação médica, a Afya Jaboatão reforça seu compromisso de formar médicos preparados para a medicina do futuro, que já tem sido praticada pela instituição, e reafirma seu papel na transformação da saúde em Pernambuco, beneficiando alunos e comunidade de forma integrada e contínua.

Expansão

A Afya Jaboatão se prepara para lançar o curso de Enfermagem, ampliando sua atuação acadêmica e reforçando o compromisso de formar profissionais de saúde com excelência. Reconhecida pela graduação em Medicina, a instituição avança em sua missão de oferecer uma formação completa e alinhada às demandas do setor, expandindo as oportunidades para estudantes que desejam seguir carreira em áreas essenciais para o fortalecimento do sistema de saúde.

Com infraestrutura moderna, metodologias inovadoras de ensino e atuação integrada com a comunidade, o novo curso chega para suprir a crescente demanda por enfermeiros qualificados no município e em toda a região. “A abertura do curso de Enfermagem marca um passo importante na nossa trajetória. Já formamos médicos com excelência e, agora, ampliamos nossa missão de contribuir para a saúde da região, preparando profissionais que terão impacto direto na vida das pessoas”, afirma a diretora da Afya Jaboatão.

Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina, e 25 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de Medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos.

Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de Medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 - Saúde e Bem-Estar. Mais informações em http://www.afya.com.br e ir.afya.com.br.

