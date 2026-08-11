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Educação GGE: casa, família, escola e afeto Especialistas defendem que a parceria entre família, escola e rede de apoio é decisiva para o desenvolvimento na primeira infância

Fortalecer a parceria entre família e escola é um dos caminhos para garantir o desenvolvimento integral das crianças. Essa premissa orienta o trabalho desenvolvido pelo Colégio GGE e está alinhada às recomendações de especialistas e organismos internacionais dedicados à primeira infância.

A ciência mostra que vínculos afetivos, diálogo e uma rede de apoio consistente fazem diferença no desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida.

Segundo o Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), os primeiros anos de vida são decisivos para o futuro da criança. Nesse período, o cérebro humano passa pela fase mais intensa de formação, criando cerca de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo.

Até os seis anos, cerca de 90% da arquitetura cerebral já está estabelecida, resultado das experiências, dos vínculos afetivos, alimentação, proteção e dos estímulos recebidos desde o nascimento.

A primeira infância se destaca nas políticas públicas voltadas à educação, à saúde e à assistência social. O Marco Legal da Primeira Infância estabelece que promover o desenvolvimento integral das crianças é uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) reforça que investir nessa fase reduz desigualdades e favorece a aprendizagem e o desenvolvimento ao longo da vida.

No Brasil, porém, os desafios persistem. Dados do Censo Escolar 2024, do Ministério da Educação (MEC), mostram que apenas 38,7% das crianças de até 3 anos frequentam creches, abaixo da meta de 50% prevista no Plano Nacional de Educação (PNE).

Hoje, 632.763 crianças aguardam uma vaga em creche pública, segundo o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe-Brasil).

Parceria

É nesse cenário que o Colégio GGE desenvolve uma proposta baseada na aproximação entre escola e famílias. Para a instituição, tão importante quanto oferecer um ambiente de aprendizagem é construir uma relação de confiança que acompanhe o desenvolvimento da criança dentro e fora da sala de aula.

“Aprender conteúdos é essencial, mas formar pessoas capazes de pensar, conviver e agir com responsabilidade é o nosso maior compromisso.” - Anabelle Veloso Diretora pedagógica do Colégio GGE. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Casa, creche e escola desempenham papéis distintos, mas complementares. Enquanto a família oferece os primeiros vínculos afetivos e a base da segurança emocional, a escola amplia as oportunidades de convivência, aprendizagem e autonomia.

“A família proporciona os primeiros vínculos afetivos e a base da segurança emocional, enquanto a escola amplia as oportunidades de aprendizagem, socialização e desenvolvimento da autonomia. Quando esses contextos atuam de forma integrada, favorecem o desenvolvimento integral”, explica a psicóloga Aksa Sayonara.

É esse princípio que orienta a proposta pedagógica da instituição. Para a diretora pedagógica do Colégio GGE, Anabelle Veloso, educação integral significa olhar para a criança em todas as suas dimensões. “Aprender conteúdos é essencial, mas formar pessoas capazes de pensar, conviver e agir com responsabilidade é o nosso maior compromisso”, afirma ela.

A coordenadora pedagógica do GGE, Thyrza Vilela Matias, destaca que essa parceria começa antes mesmo do primeiro dia de aula. “Recebemos as famílias, acompanhamos o desenvolvimento das crianças e mantemos diálogo permanente para alinhar estratégias entre escola e responsáveis”, diz. Segundo Thyrza, quando os pais confiam na escola, as crianças demonstram mais segurança, participação e autonomia.

“Recebemos as famílias, acompanhamos o desenvolvimento das crianças e mantemos diálogo permanente para alinhar estratégias entre escola e responsáveis.” - Thyrza Vilela Matias Coordenadora pedagógica do Colégio GGE. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na prática, essa parceria se reflete na experiência das famílias. A veterinária Juliana Andrade, mãe de dois alunos da Educação Infantil, percebe esse acompanhamento no cotidiano. “Tudo o que acontece no dia a dia dos meus filhos me é sinalizado. Saber como eles estão me transmite muita segurança”, conta ela.

Em poucos meses, Juliana já percebeu mudanças. “É o primeiro ano escolar deles e vejo um avanço enorme na comunicação, na socialização e na aprendizagem”, observa ela.

Participação

Para os especialistas, educar deixou de ser uma tarefa solitária. O desenvolvimento infantil depende da qualidade das relações construídas entre todos os adultos que participam da vida da criança. “A escola é uma importante rede de apoio às famílias. Quando acolhemos quem educa, também estamos cuidando do desenvolvimento infantil”, resume Anabelle .

Essa visão é compartilhada pelo jornalista Liniker Xavier, pai de gêmeos de três anos. “Vejo a escola como parte da nossa rede de apoio. Ela não substitui a família, mas caminha junto conosco.”

Para o jornalista, acompanhar a rotina dos filhos, participar das reuniões e dividir responsabilidades também faz parte da paternidade. “Pai não deve se comportar como ajudante da mãe. Participar da rotina, conhecer a escola e acompanhar o desenvolvimento dos filhos também é responsabilidade dele”, enfatiza ele.

Liniker e Maria Eduarda, pais de gêmeos de três anos, veem a escola como parte da rede de apoio que caminha com a família. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Mais do que dividir tarefas, compartilhar cuidados significa oferecer às crianças vínculos de afeto e segurança para que desenvolvam autonomia e estejam preparadas para os desafios da vida.

Ele também ressalta a importância da parceria com a escola. “Quando a escola caminha junto, existe diálogo e acolhimento, a família se sente mais segura para viver esse processo”, afirma.

Conceito pedagógico

O Colégio GGE desenvolve a Educação Infantil por meio do Conceito Pedagógico Gênese, uma metodologia exclusiva que reúne, de forma intencional e equilibrada, o que há de mais consistente nas abordagens tradicional, construtivista e sociointeracionista. Em vez de seguir uma única linha pedagógica, o conceito integra diferentes práticas para atender às necessidades, interesses e ao ritmo de aprendizagem de cada criança.

“Acreditamos que não existe uma única forma de ensinar capaz de contemplar toda a complexidade do desenvolvimento infantil. Por isso, oferecemos uma proposta que une ensino estruturado, aprendizagem ativa e valorização das interações, sempre respeitando a individualidade de cada aluno”, explica Anabelle.

Com o Conceito Pedagógico Gênese, o GGE transforma os primeiros anos escolares em uma etapa de descobertas, vínculos e desenvolvimento integral, fortalecendo a parceria entre escola e família para que cada criança alcance seu máximo potencial.

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