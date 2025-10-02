Colégio Cognitivo: líder no ranking Enem 2024 em Pernambuco

A- A+

Com projeto pedagógico sólido, o Colégio Cognitivo alcançou um marco expressivo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024: a escola ocupa o 1º e o 2º lugares no ranking Enem, em Pernambuco, com as unidades de Casa Forte e Boa Viagem, atingindo médias de 728,96 e 724,85, respectivamente. Além disso, é a única escola do estado entre as 50 maiores médias do Brasil.



Os números no Enem 2024 são consequência de um planejamento educacional guiado por propósito e consistência. É o que afirma o professor de geografia João Correia, um dos sócios-fundadores e membro do Conselho Diretor da instituição de ensino.



“Não se trata da excelência isolada de um ou dois alunos, mas sim do desempenho de todo um grupo. Esse resultado é fruto da dedicação dos estudantes, do apoio das famílias e do compromisso de toda a comunidade escolar”, avalia.



Entre os pilares que sustentam o bom desempenho estão a escolha criteriosa do material pedagógico — que dialoga com os estudantes e os inspira —, e o forte engajamento do corpo docente altamente qualificado.



“A combinação de material pedagógico de qualidade, professores preparados e alunos desafiados a assumir o protagonismo nos estudos cria um ambiente fértil para o crescimento”, destaca João.



O Cognitivo é movido pela proposta de formação integral. Além de uma base forte nas disciplinas tradicionais, os estudantes têm contato com arte, musicalização, iniciação científica e tecnologia. Outro diferencial marcante é o protagonismo do voluntariado, que ocupa um lugar central na formação humanista promovida pela escola, com o Cog Social.

“Nenhuma escola do Brasil tem uma prática tão consistente nessa área quanto a nossa. Aqui, mais de 70% dos alunos participam ativamente de projetos sociais, aprendem que o verdadeiro impacto está em usar seus talentos para construir um mundo melhor”, afirma João.

Expertise

A história do Cognitivo é marcada por uma visão clara e uma paixão genuína pela educação. Liderado pelos conselheiros e professores João Correia, Wendel Santos e Eduardo Belo, o colégio nasceu do sonho de construir um projeto pedagógico sólido, pautado em compromisso, integridade e transformação social.



O que diferencia a escola é a expertise dos seus fundadores, que conhecem de perto as melhores práticas educacionais e conduzem uma equipe altamente qualificada e comprometida. Professores e colaboradores formam uma comunidade de excelência, movida por valores consistentes e resultados reais.



“Contamos com um material didático que engaja, professores verdadeiramente preparados, um setor de psicologia ativo, além de simulados, plantões de dúvidas, organização e acompanhamento. É um verdadeiro combo de estratégias que garantem não só o desempenho acadêmico, mas equilíbrio emocional e confiança”, ressalta o professor.

Excelência

Para além dos livros, o segredo para tornar o Colégio Cognitivo excelência em preparação para vestibulares está nas pessoas. Entre elas, Arthur Costa, coordenador de vestibulares e professor de Biologia da instituição de ensino.



Com mais de 20 anos de experiência em educação, ele acompanha de perto o desempenho de cada aluno, com consultorias individuais que buscam auxiliar os estudantes na escolha profissional.



“Nós não dizemos: ‘Faça isso que eu acho que vai funcionar.’ Nós dizemos: ‘Eu já vi alguém fazendo e se deu mal.’ ‘Eu já vi alguém fazendo e se deu bem.’ As orientações respeitam as individualidades dos aluno”, destaca o professor.

Arthur relata com orgulho que o Cognitivo acompanha os estudantes mesmo após o fim do Ensino Médio, orientando em remanejamentos e decisões estratégicas.



“Nós não os abandonamos quando deixam de ser oficialmente estudantes da escola”, relata. Os dados de desempenho acadêmico reforçam a consistência do projeto.



“Ano passado, aprovamos nove estudantes na USP. Nenhuma escola de Pernambuco fez isso na história. No Enem 2024, foram 111 alunos que fizeram a prova e, no estado, ficamos com as melhores médias nas cinco áreas”, pontua o coordenador de vestibulares.

Futuro

Prestes a concluir o 3º ano do Ensino Médio, Luana Coelho Medeiros de Carvalho, de 17 anos, carrega consigo uma certeza: ser médica na área de engenharia genética infantil. A estudante traçou o caminho rumo ao objetivo: há cinco anos escolheu o Colégio Cognitivo, em Boa Viagem, com os olhos voltados para o futuro.



A escolha se provou certeira. No colégio, ela encontrou o ambiente ideal para consolidar sua base de conhecimento e construir a bagagem necessária para acessar o ensino superior. “Consigo ter suporte individual, com o laboratório de vestibular e de redação, onde posso agendar e focar nas dificuldades”, afirma Luana.

A estrutura relatada pela estudante é materializada no desempenho real dos vestibulandos, que colocaram o colégio em destaque no ranking do Enem 2024. “É a certeza que a gente tem a melhor base. Aumenta nossa confiança de saber que estamos no caminho certo”, destaca.



O estudante Vitor Fonseca Veloso, de 17 anos, trilha sua jornada acadêmica na unidade Casa Forte do Colégio Cognitivo desde 2019. Agora, no 3º ano do ensino médio, ele se prepara para o Enem. Entre as aspirações, o curso de Direito ocupa um espaço especial.



“Eu me vejo nessa função, pretendo ser juiz”, destaca Vitor, que deseja ingressar na UFPE ou na USP. A rotina de estudos dele é intensa e estratégica, entre simulados e conteúdo em sala de aula. Vitor acredita que a preparação é um processo cumulativo e que o diferencial do Cognitivo está na disciplina e carga horária bem estruturada.

“Não falta conteúdo. Recebemos o que precisamos para fazer uma boa prova”, relata Vitor, que reconhece que sua evolução está associada à metodologia escolar.



“O colégio mudou essa visão, oferece um suporte excelente para que possamos, dentro das nossas individualidades, fazer o melhor possível para conseguirmos a tão sonhada aprovação”, destaca.

