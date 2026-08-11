Colégio Madre de Deus: os anos na escola podem definir toda a trajetória do seu filho

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Escolher uma escola para um filho é uma das decisões mais importantes de uma família. Quando essa escolha acontece ainda nos primeiros meses ou anos de vida da criança, ela envolve uma reflexão que vai muito além da estrutura física ou da tradição da instituição. Significa compreender que a primeira infância é uma fase única do desenvolvimento humano e que as experiências vividas nesse período influenciarão a forma como essa criança aprenderá, se relacionará e enfrentará os desafios ao longo da vida.



É essa compreensão que orienta, há mais de cinco décadas, a trajetória do Colégio Madre de Deus. Referência em educação em Pernambuco, a instituição construiu sua proposta pedagógica sobre uma convicção que hoje encontra respaldo na psicologia do desenvolvimento e na neurociência: uma educação de excelência começa muito antes da alfabetização.



Ela nasce nos primeiros vínculos, nas descobertas, nas interações, nos estímulos e nas experiências vivenciadas com intencionalidade desde os primeiros anos de vida.



Para o Madre de Deus, educar uma criança pequena significa compreender cada fase do desenvolvimento infantil e oferecer condições para que ela se desenvolva com segurança emocional, autonomia, curiosidade, criatividade e prazer em aprender. Antes de formar estudantes preparados para grandes desafios acadêmicos, a escola acredita ser essencial formar crianças confiantes, capazes de explorar o mundo, construir relações saudáveis e reconhecer o próprio potencial.



Ao longo de mais de 50 anos, essa visão consolidou o Madre como referência em educação, unindo excelência acadêmica, formação integral e constante inovação. Em um mundo que exige criatividade, capacidade de adaptação e pensamento crítico, a escola entende que educar vai muito além da transmissão de conteúdos: é formar pessoas preparadas para aprender continuamente e construir o próprio caminho.



“Quando uma família escolhe uma escola para seu filho ainda nos primeiros anos de vida, ela não está escolhendo apenas onde aquela criança irá aprender suas primeiras habilidades. Está escolhendo o ambiente que ajudará a construir a forma como ela vai enxergar a si mesma, como vai se relacionar com o conhecimento e como enfrentará os desafios da vida. No Colégio Madre de Deus, acreditamos que a excelência acadêmica começa muito antes dos resultados aparecerem. Ela nasce na infância, na construção de vínculos seguros, da autonomia, da curiosidade e da confiança que cada criança desenvolve sobre sua própria capacidade”, explica Christiana Cruz, Co-CEO do Colégio Madre de Deus.



É nos primeiros anos que são construídas as bases que sustentarão as aprendizagens ao longo da vida. “O ambiente em que a criança cresce, a qualidade das relações que estabelece e os estímulos que recebe exercem influência direta sobre seu desenvolvimento”, revela a psicóloga da educação infantil do colégio, Daisy Oliveira.



Segundo a especialista, o desenvolvimento das habilidades mentais e o desenvolvimento socioemocional são indissociáveis. “Quando a criança se sente segura e acolhida, ela explora o ambiente com mais autonomia, demonstra maior curiosidade e fortalece a confiança em si mesma. Esse equilíbrio favorece não apenas a aprendizagem, mas também a capacidade de conviver, resolver problemas e enfrentar desafios.”



Essa compreensão está no centro da proposta pedagógica do Madre. Inspirada nos princípios de Maria Montessori e na abordagem sociointeracionista de Lev Vygotsky, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, o protagonismo e a interação como elementos fundamentais do desenvolvimento infantil.



Na prática, isso se traduz em ambientes cuidadosamente planejados para que a criança participe ativamente da própria aprendizagem. Os espaços, os materiais e as experiências são organizados para estimular a curiosidade, respeitar o ritmo individual e incentivar pequenas conquistas diárias.



Nesse contexto, muito além de transmitir conteúdos, o professor observa, acompanha e cria experiências que favorecem o desenvolvimento de cada criança, ampliando suas possibilidades de aprendizagem por meio da investigação, da interação e da vivência. Nesse cenário, a autonomia é construída gradualmente, quando a criança faz escolhas, organiza seus materiais, participa da rotina e percebe que é capaz de resolver desafios compatíveis com sua idade.



Além do desenvolvimento intelectual, o Madre dedica atenção especial à formação emocional. Desde cedo, as crianças aprendem a reconhecer sentimentos, lidar com frustrações, desenvolver empatia e construir relações saudáveis. Afinal, uma criança emocionalmente segura não é aquela que nunca enfrenta dificuldades, mas aquela que aprende, desde cedo, que possui recursos para superá-las.



É essa base que acompanha toda a trajetória escolar e prepara crianças para se tornarem jovens confiantes, protagonistas e preparados para os desafios da vida. Para o Colégio Madre de Deus, grandes resultados não começam quando aparecem. Eles são construídos muito antes, na infância, quando cada descoberta ajuda a construir a história de quem aquela criança será no futuro.

Onde começam as grandes conquistas

Quando uma família vê um estudante do Colégio Madre de Deus conquistar uma vaga em uma universidade de excelência, destacar-se em olimpíadas do conhecimento, desenvolver projetos inovadores ou alcançar resultados em cenários internacionais, é natural que enxergue, antes de tudo, o ponto de chegada. O que nem sempre se percebe é que essas conquistas começam a ser construídas muitos anos antes, desde os primeiros passos da criança na escola.

A primeira infância é uma fase única do desenvolvimento humano, e as experiências desse período influenciarão como a criança enfrentará os desafios na vida. Foto: Divulgação.

É nesse percurso que se desenvolvem a autonomia, a curiosidade, a confiança e o prazer em aprender — competências que se constroem nas relações, nas experiências e em um ambiente preparado para favorecer o desenvolvimento integral.



Ao articular os princípios de Montessori e Vygotsky, o Colégio Madre de Deus compreende que cada aprendizagem significativa nasce da combinação entre a ação autônoma da criança, a qualidade das experiências que vivencia e as interações que estabelece ao longo de sua trajetória.



Essa é uma das convicções que orientam a escola há mais de 50 anos: grandes resultados não acontecem por acaso. Eles são consequência de uma formação construída com intencionalidade desde a primeira infância.



A excelência acadêmica que hoje coloca os estudantes do Madre entre os melhores resultados do estado, tem suas raízes nos primeiros anos de vida, quando são desenvolvidas competências que acompanharão o aluno por toda a sua trajetória. Mais do que transmitir conteúdos, a escola forma estudantes capazes de pensar, comunicar, criar, colaborar e aprender continuamente - habilidades essenciais para um mundo em constante transformação.



Por isso, a Educação Infantil não é vista como uma etapa isolada, mas como o primeiro capítulo de uma jornada educacional completa. A criança que aprende a investigar, fazer perguntas, persistir diante dos desafios e respeitar o próprio ritmo leva essas competências para toda a vida. O protagonismo não nasce de repente. Ele é construído diariamente, em cada descoberta, em cada conquista e nas interações, nas experiências que marcam cada etapa da formação.



“É nesse percurso, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada criança, ao mesmo tempo em que a desafiamos a avançar, que construímos as bases para uma aprendizagem cada vez mais autônoma, significativa e consciente. Um trabalho que alia propostas diversificadas a um olhar atento ao desenvolvimento individual e às experiências coletivas, acompanhando cada criança em seu processo de crescimento”, comenta Pollyanna Vaz, supervisora da Educação Infantil.



É por isso que, no Colégio Madre de Deus, o futuro não se inicia no Ensino Médio nem às portas do vestibular. Ele é construído muito antes, quando uma criança encontra um ambiente que acredita no seu potencial e a incentiva, todos os dias, a descobrir do que é capaz.

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