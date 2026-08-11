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Educação Colégio Marista São Luís: tradição, inovação e fé Com proposta pedagógica baseada nos eixos educativo, cultural, esportivo e pastoral marista, a escola insere o estudante como protagonista e construtor da aprendizagem

Com 115 anos de história, o Colégio Marista São Luís, no Recife, une tradição e inovação, mantendo sua proposta educacional sempre atualizada. Fundamentado em quatro pilares (educação, cultura, esporte e pastoral), a instituição acredita que é através do brincar e se movimentar que se constroem ferramentas centrais para a construção do conhecimento e da autonomia, logo na primeira infância.

Integrante da Rede Marista Brasil — que reúne mais de 90 unidades de ensino no País —, a escola atende estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. Na primeira infância, o brincar ocupa um lugar central na proposta pedagógica. Mais do que um direito assegurado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a atividade é compreendida como o principal caminho para a construção do conhecimento, colocando a criança no centro do processo de aprendizagem.

Segundo a coordenadora pedagógica da instituição, Luana Santos, a escola adota uma metodologia em que o professor não apenas transmite conteúdos, mas estimula a curiosidade dos pequenos. No Marista, projetos temáticos realizados em sala de aula são desenvolvidos a partir das experiências, conhecimentos prévios e perguntas levantadas pelos próprios discentes.

“Colocamos o estudante dentro desse processo como protagonista e construtor dessa aprendizagem. Então, o professor não está ali somente para transmitir conhecimento, mas como mediador, porque a criança tem capacidade de criar, gerar esse conhecimento a partir do que ela carrega e do que ela vai descobrindo”, compartilha.

“O professor não está ali somente para transmitir conhecimento, mas como mediador, porque a criança tem capacidade de criar, gerar conhecimento.” - Luana Santos, coordenadora pedagógica | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Diferenciais

Um dos seus principais diferenciais é sua abordagem pedagógica, que torna o estudante protagonista de sua aprendizagem, estimulando a autonomia, a curiosidade e a construção ativa do conhecimento desde cedo. Até o Infantil 5, não são adotados livros didáticos. As experiências vividas pelas crianças, juntamente com as atividades lúdicas, orientam todo o planejamento do Marista.

Além do momento de brincadeira livre, importante para o desenvolvimento das relações sociais e da independência, a escola inclui em sua grade curricular um período específico dedicado às brincadeiras mediadas. Luana explica que nessa atividade, o docente conduz propostas com objetivos pedagógicos bem definidos, de forma a estimular habilidades cognitivas, físicas, emocionais, sociais e culturais.

Estrutura

A vice-diretora educacional, Lucielma Ribeiro, esclarece que a proposta pedagógica do Marista São Luís também se reflete na estrutura física da escola. O colégio aposta em uma arquitetura horizontalizada, que incentiva a circulação e integra os diferentes ambientes de aprendizagem. Parques, quadras, piscina e espaços culturais fazem parte da rotina dos estudantes e são utilizados como extensões da sala de aula.

“A estrutura do colégio é pensada da mesma forma que nós pensamos pedagogicamente. O colégio é enorme, e o espaço da educação infantil está dentro desse contexto aqui, compondo o todo. Os anos iniciais têm um espaço próprio dentro da arquitetura, que faz parte da proposta educativa. Então, os recreios são organizados de forma diferente, em espaços diferentes, para que adolescentes curtam seu espaço e os menores também tenham a sua forma de brincar”, comenta.

Na Educação Infantil, esse conceito ganha ainda mais força no “Maristinha”, prédio exclusivo destinado à primeira infância. O espaço, planejado para atender as necessidades dessa faixa etária, passa por um processo de requalificação com investimentos da Rede Marista Brasil, voltado para a criação de novos ateliês de cultura e práticas pedagógicas.

Nesse cenário, a instituição faz questão de promover o contato com as artes, música, movimento e corporeidade, além de atividades de pensamento computacional e tecnológico. “A nossa malha curricular contempla todos esses eixos e também o Programa Marista Bilíngue. Então, os estudantes já começam a imersão na língua inglesa desde pequenos”, conta a vice-diretora.

“A estrutura do colégio é pensada da mesma forma que nós pensamos pedagogicamente.” - Lucielma Ribeiro, vice-diretora educacional | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Evolução

O ambiente estrategicamente planejado também torna o processo de aprendizagem mais visível e palpável para as famílias, importante para reforçar a escolha de vida compartilhada entre escola e casa. A equipe pedagógica registra o desenvolvimento de cada estudante em relatórios qualitativos que são apresentados e discutidos com os pais.

Na prática, os professores observam as evoluções e dificuldades da criança com base no que é esperado para cada fase de vida.

“Dentro dos campos de experiência da BNCC, tem aquilo que chamamos de ‘aprendizagens essenciais’, porque, por exemplo, uma criança do Infantil 2 que tem de 2 a 3 anos, precisa desenvolver o que é essencial para aquela faixa etária”, diz Luana.

“E nós temos um instrumental próprio, em que esses dados se materializam através do que chamamos de ‘relatório de desenvolvimento da aprendizagem das crianças’, feito individualmente para cada estudante”, completa Lucielma.

Formação humana

Mais do que uma estratégia de ensino, o brincar e se movimentar são vistos pelo Colégio Marista São Luís como ferramentas para a formação humana. São nessas experiências compartilhadas que as crianças aprendem a lidar com desafios que vão acompanhá-los por toda a vida.

Esse legado é construído de momentos práticos: aprender a esperar a vez, a ganhar e a perder, e até mesmo a “ralar e cair” como parte natural da construção de identidade.

A escola entende que essas vivências são tão importantes quanto os conteúdos acadêmicos. Ao longo da Educação Infantil, o objetivo é cultivar memórias afetivas e sensoriais positivas, onde aquilo que é cultivado desde a primeira infância será refletido na formação entregue ao final do ensino médio.

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