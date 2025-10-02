A- A+

Folha Educa 2025 Crianças como prioridade: PCR aposta na qualidade e no apoio pedagógico Prefeitura do Recife investe em programas específicos e especiais para o desenvolvimento integral das crianças

Com 109 mil estudantes e mais de 6.000 professores espalhados por 340 unidades escolares, a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Educação, tem apostado no desenvolvimento dos alunos da educação infantil e ensino fundamental com educação de qualidade e apoio pedagógico. Com 236 escolas, 56 creches e 48 creches-escolas, a gestão João Campos (PSB) oferece os mais variados programas, sejam eles voltados para os primeiros anos de vida ou para a reta final da adolescência.

Entre as principais iniciativas, o Infância na Creche é voltado exclusivamente para a educação infantil. Criado com o objetivo de dobrar a oferta de vagas em creches da Rede Municipal, o programa teve meta atingida ainda nos primeiros quatro anos do gestor à frente do município e agora busca triplicar o número de vagas.

O Infância na Creche é voltado para crianças de zero a três anos e, até o momento, o programa já ampliou em mais de 110% a capacidade da rede. Segundo dados da Prefeitura do Recife, o número de vagas saltou de aproximadamente 6.500, em 2021, para mais de 16 mil atualmente. Já foram investidos mais de R$ 90 milhões.

“É um compromisso com as famílias, de alcançar essas crianças, para que elas possam ter um desenvolvimento integrado e completo dentro de uma unidade de ensino", Cecília Cruz, secretária de educação do Recife. Foto: Kleyvson Santos/PCR

“É um compromisso com as famílias, de alcançar essas crianças, para que elas possam ter um desenvolvimento integrado e completo dentro de uma unidade de ensino, sendo garantido não só o acompanhamento e desenvolvimento por parte de um professor, mas cinco refeições no dia, a possibilidade de brincar com ciência, diferente do que ela tem acesso em casa”, afirma a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.

Desde o início da gestão, a Prefeitura do Recife entregou 15 novas creches. Mais 21 foram ampliadas com salas de aula e outras 25 foram requalificadas, com o objetivo de dar mais conforto e segurança às crianças e garantir que as famílias sejam transformadas estruturalmente. No momento, quatro novas unidades estão sendo construídas, junto a dez ampliações e cinco requalificações.

Alfabetização

No intuito de melhorar a qualidade de ensino e elevar os resultados de aprendizagem, a gestão municipal lançou o Programa Primeiras Letras. A iniciativa garante a alfabetização das crianças até os sete anos, e tem seis eixos basilares: Política de Ensino, Formação Continuada, Material Complementar, Acompanhamento, Avaliação/Monitoramento e Incentivos Financeiros.

Ana Selva, secretária executiva de Gestão Pedagógica da PCR. Foto: Kleyvson Santos

A capital pernambucana já fazia parte do quadro do Criança Alfabetizada, do Governo Federal, mas optou por lançar um programa próprio, pois “amplia e fortalece estratégias de acompanhamento pedagógico, com formação nas próprias escolas para professores”, conforme salientou a secretária executiva de Gestão Pedagógica da PCR, Ana Selva.

O Primeiras Letras atende as turmas dos Grupos IV e V da Educação Infantil, 1º e 2º anos dos Anos Iniciais e busca assegurar a alfabetização dos estudantes da Rede Municipal até o fim do 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

De forma gratuita, os beneficiados do programa Recife no Mundo têm acesso a cursos de língua inglesa e intercâmbio internacional. Foto: Kleyvson Santos/PCR

Intercâmbio

Criado há dois anos, o Programa Recife no Mundo é uma política pública da PCR que oferece aos estudantes e docentes da Rede Municipal vivenciar experiências únicas através da educação. De forma gratuita, os beneficiados têm acesso a cursos de língua inglesa e intercâmbio internacional, em parceria com governos de outras nações. Além da inserção dos favorecidos em um mundo globalizado, a ideia é garantir ensino de qualidade adequado às expectativas e demandas sociais contemporâneas.

A cada edição, a Secretaria de Educação seleciona 1.000 estudantes do oitavo ano e 50 professores com formação em letras para participar do curso de inglês. Posteriormente, após o término do curso, realização de provas de inglês, português e matemática para os jovens, testes da língua estrangeira e apresentação de uma aula pelos docentes, 100 alunos e 10 educadores são escolhidos para viajar para um dos países parceiros da iniciativa.

“É a culminância de um projeto de segunda língua intensivo que acontece com mil estudantes da nossa rede. Então, toda vez que temos a oportunidade de potencializar algo como ensino de inglês, estamos alcançando mais pessoas”, enfatiza a secretária de Educação.

Eduardo Fonseca, secretário executivo de Tecnologia e Inovação da Educação da PCR. Foto: Kleyvson Santos/PCR

Tecnologia

Com os avanços tecnológicos a todo vapor, a Prefeitura do Recife tem conduzido iniciativas que unem tecnologia, inclusão e sustentabilidade, transformando a gestão e ampliando as oportunidades para os estudantes e suas famílias.

Com o Educa Recife Tecnologia, por exemplo, através da Secretaria Executiva de Tecnologia e Inovação da Educação, a PCR entregou mais de 75 mil dispositivos com conectividade, ampliou a infraestrutura de TI, reforçou a segurança da informação e implantou o maior Programa de Robótica na Escola do Nordeste.

No ano passado, uma equipe da Rede Municipal viajou para a China, onde representou o Brasil no Mundial de Robótica Lego, e conquistou o prêmio Core Values Award. “O nosso compromisso é ampliar essas oportunidades, levando mais estudantes a viver essas experiências internacionais, e consolidar o Recife como capital de educação digital e inovadora do País”, detalha o secretário executivo de Tecnologia e Inovação da Educação, Eduardo Fonseca.

Além do Educa Recife Tecnologia, há a Matrícula Digital, plataforma que utiliza inteligência artificial e georreferenciamento para distribuir vagas automaticamente; Educa Gestor, que oferece dados em tempo real para apoiar decisões estratégicas da Prefeitura; o Plano de Descarte Sustentável de Resíduos Eletrônicos; e o Educomunicação, que incentiva o desenvolvimento de artefatos “figitais” e produções audiovisuais.

Iniciativas

A PCR mantém ainda outras iniciativas na área da educação: o Escola no Grau, com investimento total na casa dos R$ 200 milhões, busca transformar o ambiente escolar em um espaço mais seguro, confortável e propício ao desenvolvimento estudantil. Além disso, reúne obras de construção de novas escolas, ampliação de unidades já existentes, requalificação completa de prédios e instalação de quadras cobertas.

O Escola Solar no Grau, com foco na geração de energia solar para escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, é outro exemplo. Na primeira etapa do projeto, 40 escolas e creches serão contempladas com placas de energia fotovoltaica para geração de energia solar, que irá beneficiar um total de 90 unidades neste primeiro momento.

O Núcleo de Atividades Culturais, que desenvolve programas contemplando os eixos da Política de Ensino da Rede Municipal, também faz parte das iniciativas da Prefeitura do Recife. O programa busca acolher e atender crianças, adolescentes e jovens que têm interesse em desenvolver talentos e potencialidades por meio da arte.

Existe ainda o Bem-Estar na Educação, que é um conjunto de ações que visam o desenvolvimento da saúde integral dos servidores da educação do Recife. Criado em 2020 e aprimorado em 2021, o programa já atendeu mais de 21.400 servidores.

Veja também