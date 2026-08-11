Depois das telas, o quê?

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Durante quase duas décadas, acreditamos que quanto mais tecnologia houvesse na vida das crianças, melhor. Tablets e celulares chegaram às escolas, ocuparam as salas de aula e os recreios e passaram a disputar cada minuto da atenção de crianças e adolescentes.



Agora, algo mudou. Com a proibição dos dispositivos digitais nas escolas, o avanço de leis que restringem o acesso de menores às redes sociais e iniciativas como o ECA* Digital (*Estatuto da Criança e do Adolescente) mostram que entramos em uma nova fase: não de rejeição à tecnologia, mas de uso mais consciente e protegido.



A pergunta mais importante, porém, não é o que estamos tirando das crianças. É o que colocaremos no lugar.



Não basta retirar o celular da mochila se nada ocupar o espaço que ele tomou. O desafio da educação passa a ser reconstruir uma cultura de presença. Uma escola onde o tempo volte a ser preenchido por conversa, leitura, esporte, brincadeiras, projetos colaborativos, arte e convivência.



Essa lógica, no entanto, não pode ficar restrita aos muros da escola. Ela precisa reverberar dentro de casa. Países como a Suécia já vêm discutindo que a proteção da infância depende também de uma nova cultura familiar: menos telas durante as refeições, mais leitura compartilhada, mais brincadeiras, mais tempo ao ar livre e mais disponibilidade dos adultos para conversar e estar presentes. A melhor tecnologia para o desenvolvimento infantil continua sendo uma relação humana de qualidade.



Isso não significa desejar uma volta romântica ao mundo anterior aos smartphones. Esse mundo não existe mais.

A questão não é substituir tecnologia por nostalgia, mas encontrar um novo equilíbrio."

A escola não deve preparar crianças para um mundo sem tecnologia, mas para viver bem em um mundo profundamente digital.



E isso exige desenvolver competências que nenhuma inteligência artificial consegue substituir: pensamento crítico, capacidade de concentração, criatividade, comunicação, colaboração, empatia e discernimento para lidar com informações, algoritmos e desinformação. Curiosamente, essas habilidades florescem menos diante de uma tela e mais nas experiências concretas de leitura, diálogo, brincadeira, investigação e convivência.



O paradoxo é que, quanto mais digital se torna a sociedade, mais valiosas passam a ser as competências genuinamente humanas. Talvez a maior missão da escola dos próximos anos seja exatamente essa: formar pessoas capazes de usar a tecnologia sem serem usadas por ela.

O debate sobre celulares e redes sociais, portanto, nunca foi apenas tecnológico. É um debate sobre infância, educação e projeto de sociedade. Estamos redescobrindo que atenção é um recurso precioso, que presença é insubstituível e que vínculos não podem ser terceirizados para algoritmos.



Depois das telas não deve haver um vazio. Deve haver uma escola mais viva e famílias mais presentes. Mais livros do que notificações. Mais conversas do que rolagens infinitas. Mais brincadeiras do que algoritmos. Não para negar o futuro, mas para lembrar que o desenvolvimento humano continua acontecendo, como sempre aconteceu, no encontro entre pessoas.



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