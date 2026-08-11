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Educação Educar e cuidar: os pilares da formação de base A família e a escola funcionam como engrenagens de um mesmo processo de socialização e desenvolvimento educacional para a criança no início do aprendizado

Existe um antigo provérbio africano que diz: “É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.” Nos dias atuais, é possível atribuir a ideia de aldeia a dois pilares fundamentais, cuja parceria pode ditar o sucesso ou fracasso do desenvolvimento infanto-juvenil: a família e a escola.

Longe de serem instituições isoladas, elas geralmente são as primeiras comunidades que uma criança faz parte e funcionam como duas engrenagens de um mesmo processo de socialização e formação cidadã.

É na família que a criança tem contato com os primeiros valores afetivos e morais. Já o ambiente escolar é onde se aprende a respeitar regras coletivas e a conviver com a diversidade. Se em casa a criança aprende o “eu” e o “nós”, na escola ela descobre o “outro”.

Parentalidade

Mesmo com a correria do dia a dia, Vanessa Maria, de 33 anos, sempre consegue um tempo para dedicar ao filho, João Guilherme, de quatro. A recifense leva o primogênito à escola no seu intervalo do trabalho, participa das atividades escolares e observa de perto os resultados práticos desse envolvimento.

“Eu procuro sempre ensinar para João o que eu aprendi. Nós fazemos a nossa parte em casa, e os professores fazem a parte deles na escola, mas eu creio que a educação tem que vir dos dois lados”, diz ela, e ainda reflete sobre os combinados que constroem e fortalecem os laços de confiança mútua.

É nesse contexto que nasce o conceito de “parentalidade consciente”, uma abordagem que busca promover uma educação mais respeitosa e conectada às necessidades da infância. O termo não significa ausência de regras, mas substitui práticas autoritárias por estratégias que favoreçam o diálogo entre pais e filhos.

Escola

No âmbito escolar, a pedagoga Cinthia Severo e a psicóloga Maria Sobral, diretoras do Instituto Capibaribe, situado na Zona Norte do Recife, contam que a escola utiliza uma estrutura de gestão que equilibra as duas áreas de atuação da educação infantil ao nono ano.

Esse arranjo visa garantir um olhar cuidadoso para o desenvolvimento dos estudantes, considerando não apenas o conteúdo acadêmico, mas sua subjetividade e formação humana.

Cinthia revela que a equipe pensa nas adaptações e demandas de forma singular. Não existe um formato padrão, pois se não há crianças iguais, avalia-se cada necessidade e constrói-se o acompanhamento de acordo com ela.

“A singularidade se constrói no todo. Nós somos únicos, mas também somos completamente atravessados por nossos recortes de classe, cor, raça, de nossas histórias, se os pais estão juntos ou separados, mãe e pai solos, enfim. [...] Pensamos em processos que envolvem toda essa dimensão de coletividade. E nesse momento histórico em que nós vivemos, o investimento numa construção ética, no campo socializante, pactos civilizatórios e coletivos, é muito importante”, diz.

A pedagoga Cinthia Severo e a psicóloga Maria Sobral são diretoras do Instituto Capibaribe, situado na Zona Norte do Recife. | Foto: Divulgação

Dados de uma nota técnica do Itaú Social, baseada em pesquisas do DataFolha (2017-2018), sobre a relação família-escola, revelou que a grande maioria das secretarias municipais (75%) e estaduais (85%) de educação registraram melhoria no desempenho dos alunos a partir do trabalho em conjunto entre escolas e famílias. Por outro lado, gestores das redes de ensino estadual e municipal de todo o Brasil frequentemente atribuem a baixa interação escola-família a fatores intrínsecos aos familiares, e não lacunas na própria infraestrutura educacional.

Na metodologia defendida por Cinthia e Maria, a participação das famílias aparece como parte do processo de formação das crianças. A proposta nasceu justamente do encontro entre educadores e famílias que buscavam um modelo diferente de relação escolar: menos hierárquico e mais baseado na cooperação mútua.

“Nós temos uma sistemática de trazer a família para perto. Tem momentos que são de entretenimento, com caráter mais cultural e socializatório, como no carnaval, as festas juninas, salão de arte e literatura, mostra de conhecimento, passeio cíclico, muitos eventos que são protagonizados pelas famílias”, explica Cinthia.

Estatísticas revelam melhoria no desempenho dos alunos a partir do trabalho conjunto entre escolas e famílias. | Foto: Magnific

Autocuidado

Se a educação é um esforço conjunto, o descanso também deve ser. Vanessa é apenas uma das muitas mães solo que acompanham os filhos com afinco de forma quase integral. Ela relata que o verdadeiro autocuidado só surge quando a responsabilidade é dividida com sua rede de apoio - sua mãe, tios e o pai de João.

“O cansaço de uma mãe é, principalmente, mental. Quando João era menor, coloquei ele para dormir e chorei muito porque eu já estava no meu limite. Atualmente, mesmo que ele não seja uma criança levada, eu sinto aquele alívio aos finais de semana, quando ele vai para casa do pai, por não precisar me preocupar”, fala.

Embora o discurso social romantize o sacrifício materno como um instinto, relatos como o de Vanessa revelam a urgência de olhar para quem cuida. Sem tempo para terapia e pouco para lazer, a saúde mental da mãe torna-se um elo frágil na corrente educacional. No caso dela, seu cuidado vem da própria mãe. “Nos dias em que ela está bem, ela cuida dele e consequentemente cuida de mim”, desabafa.

A história exemplifica como a criação saudável depende de diversos fatores. Discutir o desenvolvimento infantil exige uma “aldeia” inteira, como no provérbio. O suporte emocional é essencial nesse processo, não somente para as crianças, mas também para seus cuidadores.

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