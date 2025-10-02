Eleva Recife: ensino bilíngue integral, de excelência e inovador

A- A+

Com a proposta de ser uma instituição brasileira, bilíngue e em tempo integral, a Escola Eleva Recife, do Inspired Education Group, combina tradição e inovação no ensino. Inaugurada em 2022 no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, a escola oferece abordagem pedagógica com rigor acadêmico, desenvolvimento socioemocional, e promove atividades extracurriculares que vão de esportes a artes, incentivando a criatividade e a cidadania global. Mais que isso, busca valorizar a cultura nacional e desenvolver a capacidade dos alunos de aprenderem em uma segunda língua.

“A cultura nacional, em todas as nossas escolas, é trabalhada em sala, fora de sala, no currículo de eventos que permeiam o ano celebrando não apenas a cultura local, em particular aqui em Recife, que tem uma cultura riquíssima, mas também a do Brasil. Nossa música, nossa arte, teatro e literatura. Ser brasileira é muito mais do que existir no Brasil. É desenvolver nos nossos alunos uma visão do Brasil que eles podem levar consigo para onde forem. É serem orgulhosos das suas origens e conhecedores da sua cultura”, diz a diretora acadêmica Inspired Education no Brasil, Adriana Kac. “O mundo hoje não contempla a possibilidade de uma pessoa não falar uma segunda língua. O inglês é absolutamente mandatório, inclusive a terceira língua já está chegando aí no cenário como necessidade”, afirma.

A escola promove atividades extracurriculares, de esportes a artes, incentivando a criatividade e a cidadania global. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ser bilíngue, para as Escolas Eleva, “passa por um comando da linguagem funcional, no sentido de conseguir se comunicar, se expressar e falar em público. Para isso, temos aulas e momentos de oratória, que começam desde os ‘pequenininhos’ e evoluem até o segundo grau, entendendo que a comunicação é essencial”, prossegue Adriana Kac.

No Recife, a Escola Eleva atende atualmente em torno de 900 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio - novidade neste ano -, com trajetórias de preparação para ingressar nas melhores universidades do Brasil, através de matérias do currículo nacional, e do mundo, por meio do International Baccalaureate (IB), que proporciona uma formação pré-universitária reconhecida internacionalmente.

Alunos IB são identificados nas faculdades que cursam como diferenciados por seus conhecimentos aprofundados e pela sua autonomia como estudantes, além de sua capacidade argumentativa e de escrita. No programa, os estudantes desenvolvem entre o segundo semestre do 10º ano e o primeiro semestre do 12º ano resiliência e método, além de colocar em prática suas habilidades em inglês.

“O IB é o que há de mais reconhecido no mundo, como um currículo internacional forte de ensino médio. Se o aluno quiser, ele faz a parte das matérias acadêmicas em inglês, faz o IB ao longo dos dois anos, obtém um certificado que permite a ele entrar direto em uma série de universidades de fora. Entre maio, quando ele obtém esse certificado, e novembro, que é quando acontece a maior parte dos vestibulares nacionais, ele ainda consegue se preparar para ir bem no vestibular aqui no Brasil. A partir disso, ele tem a possibilidade de escolher entre ir para fora ou ficar aqui no País”, explica Kac.

DIFERENCIAL

De acordo com a diretora, a Eleva segue um modelo de excelência em educação que contempla três elementos essenciais para a evolução e sucesso dos alunos: olhar individualizado, dupla preparação e metodologias inovadoras. “Acho que o mais importante é justamente um olhar atento à jornada do nosso aluno, um olhar individualizado para o que ele deseja e, portanto, o que ele precisa obter no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Uma vez que recebemos nossos alunos e eles estão conosco, eles são nossos para que nós possamos segui-los onde eles querem ir. Então, o primeiro diferencial é este”, salienta a diretora.

“O segundo elemento é a dupla preparação. Temos um socioemocional muito forte através do programa de LIV, reconhecido no Brasil todo, que é o Laboratório de Inteligência de Vida. Não é um programa que pegamos da estante e usamos. É algo que está dentro do nosso DNA, os nossos professores são treinados anualmente. Desenvolvemos o LIV como parte da nossa maneira de pensar e desenvolver o aluno nos seus aspectos socioemocionais”, prossegue.

“Temos metodologias que são inovadoras e ativas. Utilizamos laboratórios, temos atividades práticas, e não abrimos mão da necessidade do aluno desenvolver o conteúdo. O pensamento crítico, para nós, é um grande objetivo. Isso só é desenvolvido quando o aluno tem bom embasamento nos conteúdos e informações disponíveis”, complementa Adriana.

TECNOLOGIA

Levando em conta o avanço tecnológico do mundo moderno, Adriana destaca que a Eleva entende a importância do equilíbrio, do cuidado e da atenção na utilização das tecnologias em prol do uso didático. Na instituição, o uso de celular é proibido, mas é oferecido aos estudantes equipamentos voltados para o mundo no qual eles estão inseridos.

“Temos tecnologias educacionais que nos apoiam, que incluem material utilizado, por exemplo, para o professor organizar uma aula, criar um material próprio ou estruturar alguma experiência. Temos uso de tecnologia na forma de maker, de modelagem, de programação, que é uma conceituação importante”, detalha Adriana.

“Os alunos têm acesso a um equipamento preparado para que eles possam ter segurança no seu acesso, e temos um currículo de letramento digital que ensina eles a lidarem com este mundo. Utilizamos tecnologias que enriquecem verdadeiramente o aprendizado e não somente para tornar mais divertido ou engajador”, diz.

FINCANDO RAÍZES

No fim de agosto, a Inspired Education oficializou a aquisição do terreno do bairro da Imbiribeira, consolidando o investimento na capital pernambucana. A área conta com um campus de 9,6 mil m2, sendo 13 mil m2 de área construída e aproximadamente 4,1 mil m2 de área de lazer e espaços verdes. Segundo Adriana, isso significa um ato de compromisso com a comunidade.

“Esse terreno é nosso para construirmos nossa escola, nossos alunos, sonhos, expectativas e esperanças. Nossa expectativa é poder trazer para Recife um trabalho absolutamente diferenciado, que seja único, especial e que possa servir para essa comunidade, que merece uma escola de excelência, uma escola brasileira bilíngue, tempo integral de excelência. Nossa missão é formar novas gerações de líderes, que serão capazes de fazer a diferença na sua vida e na vida da comunidade na qual se inserem”, destaca a diretora.

