Eleva Recife: ensino bilíngue integral, de excelência e inovador
A Escola Eleva Recife contempla três elementos essenciais para o sucesso dos alunos: olhar individualizado, dupla preparação e metodologias inovadoras
Com a proposta de ser uma instituição brasileira, bilíngue e em tempo integral, a Escola Eleva Recife, do Inspired Education Group, combina tradição e inovação no ensino. Inaugurada em 2022 no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, a escola oferece abordagem pedagógica com rigor acadêmico, desenvolvimento socioemocional, e promove atividades extracurriculares que vão de esportes a artes, incentivando a criatividade e a cidadania global. Mais que isso, busca valorizar a cultura nacional e desenvolver a capacidade dos alunos de aprenderem em uma segunda língua.
“A cultura nacional, em todas as nossas escolas, é trabalhada em sala, fora de sala, no currículo de eventos que permeiam o ano celebrando não apenas a cultura local, em particular aqui em Recife, que tem uma cultura riquíssima, mas também a do Brasil. Nossa música, nossa arte, teatro e literatura. Ser brasileira é muito mais do que existir no Brasil. É desenvolver nos nossos alunos uma visão do Brasil que eles podem levar consigo para onde forem. É serem orgulhosos das suas origens e conhecedores da sua cultura”, diz a diretora acadêmica Inspired Education no Brasil, Adriana Kac. “O mundo hoje não contempla a possibilidade de uma pessoa não falar uma segunda língua. O inglês é absolutamente mandatório, inclusive a terceira língua já está chegando aí no cenário como necessidade”, afirma.
Ser bilíngue, para as Escolas Eleva, “passa por um comando da linguagem funcional, no sentido de conseguir se comunicar, se expressar e falar em público. Para isso, temos aulas e momentos de oratória, que começam desde os ‘pequenininhos’ e evoluem até o segundo grau, entendendo que a comunicação é essencial”, prossegue Adriana Kac.
No Recife, a Escola Eleva atende atualmente em torno de 900 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Médio - novidade neste ano -, com trajetórias de preparação para ingressar nas melhores universidades do Brasil, através de matérias do currículo nacional, e do mundo, por meio do International Baccalaureate (IB), que proporciona uma formação pré-universitária reconhecida internacionalmente.
Alunos IB são identificados nas faculdades que cursam como diferenciados por seus conhecimentos aprofundados e pela sua autonomia como estudantes, além de sua capacidade argumentativa e de escrita. No programa, os estudantes desenvolvem entre o segundo semestre do 10º ano e o primeiro semestre do 12º ano resiliência e método, além de colocar em prática suas habilidades em inglês.
“O IB é o que há de mais reconhecido no mundo, como um currículo internacional forte de ensino médio. Se o aluno quiser, ele faz a parte das matérias acadêmicas em inglês, faz o IB ao longo dos dois anos, obtém um certificado que permite a ele entrar direto em uma série de universidades de fora. Entre maio, quando ele obtém esse certificado, e novembro, que é quando acontece a maior parte dos vestibulares nacionais, ele ainda consegue se preparar para ir bem no vestibular aqui no Brasil. A partir disso, ele tem a possibilidade de escolher entre ir para fora ou ficar aqui no País”, explica Kac.
DIFERENCIAL
De acordo com a diretora, a Eleva segue um modelo de excelência em educação que contempla três elementos essenciais para a evolução e sucesso dos alunos: olhar individualizado, dupla preparação e metodologias inovadoras. “Acho que o mais importante é justamente um olhar atento à jornada do nosso aluno, um olhar individualizado para o que ele deseja e, portanto, o que ele precisa obter no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Uma vez que recebemos nossos alunos e eles estão conosco, eles são nossos para que nós possamos segui-los onde eles querem ir. Então, o primeiro diferencial é este”, salienta a diretora.
“O segundo elemento é a dupla preparação. Temos um socioemocional muito forte através do programa de LIV, reconhecido no Brasil todo, que é o Laboratório de Inteligência de Vida. Não é um programa que pegamos da estante e usamos. É algo que está dentro do nosso DNA, os nossos professores são treinados anualmente. Desenvolvemos o LIV como parte da nossa maneira de pensar e desenvolver o aluno nos seus aspectos socioemocionais”, prossegue.
“Temos metodologias que são inovadoras e ativas. Utilizamos laboratórios, temos atividades práticas, e não abrimos mão da necessidade do aluno desenvolver o conteúdo. O pensamento crítico, para nós, é um grande objetivo. Isso só é desenvolvido quando o aluno tem bom embasamento nos conteúdos e informações disponíveis”, complementa Adriana.
TECNOLOGIA
Levando em conta o avanço tecnológico do mundo moderno, Adriana destaca que a Eleva entende a importância do equilíbrio, do cuidado e da atenção na utilização das tecnologias em prol do uso didático. Na instituição, o uso de celular é proibido, mas é oferecido aos estudantes equipamentos voltados para o mundo no qual eles estão inseridos.
“Temos tecnologias educacionais que nos apoiam, que incluem material utilizado, por exemplo, para o professor organizar uma aula, criar um material próprio ou estruturar alguma experiência. Temos uso de tecnologia na forma de maker, de modelagem, de programação, que é uma conceituação importante”, detalha Adriana.
“Os alunos têm acesso a um equipamento preparado para que eles possam ter segurança no seu acesso, e temos um currículo de letramento digital que ensina eles a lidarem com este mundo. Utilizamos tecnologias que enriquecem verdadeiramente o aprendizado e não somente para tornar mais divertido ou engajador”, diz.
FINCANDO RAÍZES
No fim de agosto, a Inspired Education oficializou a aquisição do terreno do bairro da Imbiribeira, consolidando o investimento na capital pernambucana. A área conta com um campus de 9,6 mil m2, sendo 13 mil m2 de área construída e aproximadamente 4,1 mil m2 de área de lazer e espaços verdes. Segundo Adriana, isso significa um ato de compromisso com a comunidade.
“Esse terreno é nosso para construirmos nossa escola, nossos alunos, sonhos, expectativas e esperanças. Nossa expectativa é poder trazer para Recife um trabalho absolutamente diferenciado, que seja único, especial e que possa servir para essa comunidade, que merece uma escola de excelência, uma escola brasileira bilíngue, tempo integral de excelência. Nossa missão é formar novas gerações de líderes, que serão capazes de fazer a diferença na sua vida e na vida da comunidade na qual se inserem”, destaca a diretora.