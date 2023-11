A- A+

ENEM 2023 Redação do Enem 2023 também avaliou capacidade de compreensão dos candidatos, avalia especialista Tema explora o trabalho de cuidado que a mulher exerce no Brasil e que costuma ser invisibilizado

Na prova de redação do primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (5), os candidatos foram avaliados por sua capacidade de leitura, interpretação e compreensão. É o que estima a professora de Redação Fernanda Bérgamo sobre o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, escolhido para este ano de 2023.

Para a professora, além da relevância do próprio tema, está a importância no que se demandou dos candidatos. Bérgamo ressaltou que há dois recortes no assunto escolhido. “Desafios é um recorte que o Enem recorrentemente utiliza nas suas propostas, mas aí juntou desafios para o enfrentamento, ou seja, os desafios para buscar solução, para combater, para ir atrás de alternativas, para que essa mulher se torne visível, para que esse trabalho que às vezes é gratuito, não é remunerado, ou é muito mal remunerado seja enxergado para que condições melhores surjam. Então, assim, é uma temática maravilhosa”, ponderou.

A professora de Linguagens e Redação, Fernanda Nascimento, classificou o tema como “excelente”, e ressaltou que o Enem já propôs outras vezes a discussão sobre a mulher nos espaços de trabalho. No entanto, nesta edição, trouxe um tipo de ofício específico, que é o cuidado no âmbito doméstico, que não costuma ser considerado um trabalho, segundo pontuou. "É um trabalho que ninguém enxerga. Ele é feito, mas não é valorizado. Então, o aluno tinha que ir nessa perspectiva de falar não somente sobre trabalho, mas também sobre gênero", explicou Nascimento.