Folha Educa 2025 GGE: 30 anos de excelência Colégio forma estudantes preparados para os desafios acadêmicos e para a vida, com tradição, inovação e vínculos sólidos

Às vésperas de completar três décadas de atuação, em 2026, o Colégio GGE consolida-se como uma das principais referências em educação em Pernambuco. A instituição, que já formou milhares de estudantes ao longo de sua trajetória, mantém-se em evidência pelos resultados expressivos obtidos em vestibulares e processos seletivos. Somente em 2024, o GGE registrou 308 aprovações em universidades públicas, 117 no vestibular seriado da UPE e 14 em instituições de ensino no exterior.

Segundo o CEO da escola, Lourenço Rezende, o desempenho é reflexo de uma metodologia que alia rigor acadêmico e estímulo ao pensamento crítico.

“Esse sucesso é resultado de um trabalho integrado entre professores altamente qualificados, famílias engajadas e alunos dedicados. Nosso modelo pedagógico, que combina uma preparação sólida para os vestibulares com o estímulo à autonomia, é essencial para essas conquistas.”

Rezende destaca ainda a importância do acompanhamento individualizado oferecido pela instituição. Um dos exemplos é o trabalho desenvolvido pelo departamento internacional, voltado para os alunos que almejam universidades fora do Brasil. “Esse setor realiza um acompanhamento próximo, com análise detalhada de cada caso, e oferece suporte também às famílias durante todo o processo de candidatura”, afirma.

Raízes

O Colégio nasceu em 1996, fruto do sonho de quatro jovens engenheiros pernambucanos: Herbetes de Hollanda, Jorge William, José Folhadela e Marcelo Melo, formados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Eles tinham como objetivo romper o paradigma de que estudantes do estado precisavam sair de Pernambuco para disputar vagas nas melhores universidades do país.

Assim, a comemoração dos 30 anos representa mais do que uma data: é o reconhecimento de uma trajetória construída por gerações de alunos, famílias, professores e colaboradores.

“Celebrar o GGE é reviver uma história de afeto, resultados e, acima de tudo, pessoas”, resume Rezende. “Seguimos firmes na nossa missão de ensinar com excelência, inovar com propósito e cuidar com o coração.”

Ao longo dessas quase três décadas, o GGE enfrentou obstáculos que moldaram sua identidade. Começou pequeno, com recursos limitados, mas com um propósito ousado: preparar estudantes pernambucanos para os maiores desafios acadêmicos.

Esse esforço se refletiu em avanços significativos. O colégio consolidou-se como referência nacional em aprovações nos vestibulares mais concorridos, como ITA, IME, AFA, além de UFPE e UPE. O bom desempenho também se reflete em Olimpíadas do Conhecimento, nas quais os alunos conquistam premiações em matemática, física, química e biologia, inclusive em competições internacionais.

Tradição

Uma das marcas do GGE é o equilíbrio entre tradição e modernidade. Com um currículo robusto, apoiado em seis programas integrados, a instituição aposta em técnicas de ensino-aprendizagem que estimulam o protagonismo estudantil. O objetivo é formar jovens preparados não apenas para os vestibulares, mas também para a vida, com autonomia e capacidade de adaptação às constantes transformações do mundo.

Segundo Rezende, essa filosofia garante solidez sem perder a identidade. “Mantemos nossa essência, mas estamos sempre atentos às mudanças, seja nas práticas pedagógicas, seja na forma de preparar nossos estudantes para o futuro”, afirma.

Entre tantos estímulos e mensagens que chegam diariamente ao público, a escola entende que a comunicação só faz sentido quando gera conexão e proximidade. Nesse processo, o GGE aposta em contar histórias reais de alunos, famílias e educadores que vivenciam a proposta pedagógica no dia a dia.

Segundo Lourenço Rezende, essa estratégia fortalece vínculos e transmite credibilidade. “Acreditamos que a comunicação precisa ir além da informação. Quando mostramos experiências verdadeiras, conseguimos criar confiança. É justamente essa confiança, construída com transparência, tradição e proximidade, que faz novas famílias se identificarem com a nossa cultura e escolherem estar com a gente.”

Tecnologia

O investimento em inovação tecnológica é outro pilar. O Sistema de Gestão Pedagógica V4 do GGE foi desenvolvido para tornar o acompanhamento do processo de ensino mais eficiente e integrado.

A ferramenta beneficia diferentes públicos: os pais conseguem acompanhar de perto a evolução acadêmica e disciplinar dos filhos; os alunos têm acesso a indicadores de desempenho e orientações personalizadas; e a escola dispõe de mecanismos de análise que favorecem a atuação pedagógica de professores, coordenadores e gestores.

“É uma forma de criar um ecossistema educacional mais completo, no qual todos participam e contribuem para o desenvolvimento do estudante”, explica Rezende.

Mais do que uma instituição de ensino, o GGE se define como um espaço de vínculos, construído com a participação de pais, alunos, professores e colaboradores. Essa relação, que a entidade chama de “Família GGE”, vai além da sala de aula e se fortalece em projetos colaborativos, campanhas e celebrações que unem a comunidade escolar.

Desde a fundação, a escola mantém como pilares o acolhimento, o respeito às individualidades e a escuta ativa. “Prezamos a formação integral do aluno não apenas como estudante, mas como cidadão. Aqui, o conhecimento caminha lado a lado com valores como empatia, ética, responsabilidade e pertencimento”, completa.

Os próximos anos serão desafiadores, especialmente diante do avanço de novas tecnologias, como a inteligência artificial, e da necessidade de metodologias cada vez mais inovadoras. Para Rezende, o GGE está preparado para esse cenário.

“Queremos ampliar nossa presença regional, fortalecer a integração das ferramentas digitais e, sobretudo, garantir que nossos alunos tenham condições de enfrentar o futuro sem perder suas raízes”, afirma.

