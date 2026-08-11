Instituto PIPA: morar, educar, crescer e desenvolver

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Os primeiros anos de vida são decisivos para o desenvolvimento humano. É nesse período que se formam as bases cognitivas, emocionais, sociais e físicas que acompanharão a criança ao longo de toda a vida.

Por isso, cada vez mais especialistas defendem uma abordagem integrada da primeira infância, que envolve o fortalecimento das famílias, o apoio à parentalidade e a criação de ambientes capazes de favorecer o desenvolvimento infantil.



É essa visão que orienta o trabalho do Instituto Primeira Infância Plantar Amor (PIPA), criado em 2018 por Pedro Ivo Viana Moura, fundador da Viana e Moura Construções. O instituto surgiu inicialmente para acompanhar o desenvolvimento dos filhos dos colaboradores do Grupo Viana e Moura, oferecendo suporte às famílias durante a primeira infância. Com os resultados alcançados, a iniciativa cresceu, ampliou sua atuação e hoje acompanha cerca de 1.300 famílias em cinco estados do Nordeste: Pernambuco, Ceará, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte.



“Criamos uma rede de apoio às famílias, que podem contar com enfermeiras, assistentes sociais, plantão psicológico, consultoria de amamentação e entrega periódica de kits com itens essenciais para o desenvolvimento das crianças”, destaca o diretor-executivo do Instituto, Rogério Morais.

"O PIPA tem o propósito de acelerar o desenvolvimento da humanidade através das crianças", Rogério Morais - diretor-executivo do PIPA. Foto: Divulgação.

O projeto atua hoje através de duas frentes principais: programas de educação parental, dando suporte às famílias dos colaboradores da empresa, moradores dos empreendimentos e comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e por meio de ações voltadas à melhoria da urbanidade, promovendo espaços dedicados à primeira infância em residenciais.



De acordo com Pedro Ivo Moura, o impacto do projeto vai além do desenvolvimento individual das crianças, contribuindo também para fortalecer a convivência e a cooperação entre as famílias. “O PIPA apoia as mães levando orientações nas dimensões emocional e física para a primeira infância e, quando essas famílias recebem esse apoio, isso também se converte no cuidado coletivo e na integração das comunidades, em prol do bem-estar e de uma convivência mais harmoniosa”, destaca.

Caminho PIPA

Nos empreendimentos da Viana e Moura, o Instituto se faz presente através do Caminho PIPA, um trajeto lúdico que integra as áreas de lazer dos condomínios e conta com estruturas como playgrounds, piscinas infantis e minicampos gramados.



“A ideia traz o incentivo ao brincar livre, com um percurso que interliga todas as quadras em uma área com diversas finalidades: subir, descer, pular, percorrer labirintos e, principalmente, deixar a imaginação solta, utilizando blocos de concreto, caixas d’água, pinturas e muitas áreas verdes”, ressalta Rogério Morais.



Um dos principais empreendimentos que se destaca com esses recursos é o Recanto das Laranjeiras, entregue em Caruaru, no Agreste pernambucano, em 2025.



Com presença marcante em projetos habitacionais de interesse social, a iniciativa também integra outros residenciais da construtora no município, como o Recanto das Cerejeiras e o Recanto das Oliveiras, entregues, respectivamente, em 2025 e 2026, além do Recanto das Amoreiras, que segue em construção.



O Caminho PIPA também se destaca em condomínios na Região Metropolitana do Recife (RMR), como o Jardim Monjope, entregue em Igarassu também em 2025, além do Jardim dos Arcos, em Jaboatão dos Guararapes, e do Jardim dos Eucaliptos, em São Lourenço da Mata, ambos em construção.

O instituto acompanha cerca de 1.300 famílias em cinco estados do Nordeste. Foto: Divulgação.

Todos esses complexos habitacionais são financiados por programas de acesso à moradia, como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e o Morar Bem Pernambuco, que juntos facilitam a aquisição do imóvel para famílias com renda de até dois salários mínimos.



“Enquanto empresa e instituição entendemos que a falta de uma moradia digna e de condições adequadas pode interferir no futuro de muitos jovens. Quando temos uma atividade que contribui para a diminuição do déficit habitacional, junto ao fortalecimento da autoestima e da qualidade de vida das crianças, podemos visualizar uma transformação social mais expressiva no longo prazo”, ressalta Pedro Ivo Moura.



Além da atuação nos complexos habitacionais, o Instituto PIPA também desenvolveu a Praça PIPA, inaugurada em 2024, no bairro Xique-xique, em Caruaru. O espaço conta com uma área verde e espaços lúdicos, com recursos pensados para estimular a criatividade e o desenvolvimento infantil, como rampas, escorregadores e pistas para andar de patinete ou bicicleta.

Reconhecimento

Recentemente, o projeto ganhou reconhecimento internacional no Fórum Mundial de Urbanismo da ONU Habitat, um dos principais encontros globais que discutem a urbanização sustentável e o papel da moradia adequada na vida das comunidades.



O Recanto das Laranjeiras, um dos empreendimentos pioneiros da iniciativa, foi destacado pela organização como o principal exemplo do impacto que a moradia pode gerar no desenvolvimento infantil.



Segundo Rogério Morais, a iniciativa se uniu à Fundação Van Leer, a Coalizão Urban 95 Habitação e a outras incorporadoras privadas, passando a abranger vários estados do Nordeste, como Sergipe, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.



Além do reconhecimento dado pela ONU Habitat, o Instituto foi destaque na 30ª edição do Troféu Ademi-PE, realizada em março de 2025, levando o Prêmio Social por suas ações voltadas à primeira infância.



“O PIPA tem o propósito de acelerar o desenvolvimento da humanidade através das crianças. Uma empresa boa para criança é boa para todos: para o colaborador, para a família e para sociedade”, finaliza o diretor-executivo do Instituto, Morais.

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