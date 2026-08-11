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Folha Educa Jaboatão dos Guararapes: onde a primeira infância é protagonista A rede municipal de ensino de Jaboatão estrutura políticas públicas para as crianças que reúnem educação, saúde, cultura, proteção e participação das famílias

Os primeiros anos de vida representam uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. É nesse período que a criança constrói vínculos, desenvolve a linguagem, amplia a capacidade cognitiva e estabelece as bases para a aprendizagem. No Jaboatão dos Guararapes, a rede municipal de ensino estruturou uma política voltada à primeira infância que integra educação, saúde, cultura, proteção e participação das famílias, assegurando condições para o desenvolvimento integral das crianças.

Nas creches, Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e escolas que atendem essa faixa etária, o processo educativo é planejado para estimular diferentes dimensões do desenvolvimento infantil. Leitura, brincadeiras, experiências sensoriais, acompanhamento pedagógico, cuidados com a saúde, promoção da equidade e fortalecimento dos vínculos familiares fazem parte de uma política permanente que garante às crianças o direito de aprender, brincar, conviver e crescer em ambientes acolhedores e seguros.

A proposta está alinhada às diretrizes da Educação Infantil, que reconhecem a criança como protagonista do próprio aprendizado. Em vez da antecipação de conteúdos formais, a rede municipal prioriza experiências que estimulam a curiosidade, a criatividade, a interação e a descoberta do mundo, respeitando o tempo e as características de cada etapa do desenvolvimento.

O prefeito Mano Medeiros considera que investir na primeira infância significa preparar o município para o futuro. “Quando oferecemos uma educação infantil de qualidade, estamos investindo muito mais do que na formação escolar. Estamos fortalecendo famílias, promovendo cidadania e criando oportunidades para que nossas crianças. Esse é um compromisso permanente da nossa gestão porque sabemos que cuidar da primeira infância é cuidar do futuro de Jaboatão dos Guararapes”, afirma.

Prioridades

O incentivo à leitura é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação. Por meio do Programa de Leitura, Compreensão e Escrita, o contato com os livros acontece desde a Educação Infantil, antes mesmo da alfabetização. Histórias, ilustrações, leitura de imagens, contação de histórias e dramatizações fortalecem a oralidade, ampliam o repertório cultural e despertam a criatividade. Ambientes preparados com livros, objetos lúdicos e cenários temáticos transformam a leitura em uma experiência de descoberta.

A secretária de Educação, Michely Almeida, acredita que cultivar o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida é fundamental. “Quando aproximamos a criança dos livros desde a primeira infância, estamos formando leitores, estimulando a imaginação e a capacidade de expressão. Investir na leitura é investir em uma educação de qualidade”, destacou.

Outro eixo da política educacional é a valorização do brincar como instrumento de aprendizagem. Jogos, rodas de conversa, atividades coletivas, circuitos motores e experiências sensoriais favorecem o desenvolvimento da autonomia, da coordenação motora, da criatividade e das habilidades de convivência. A Semana do Brincar reforça esse trabalho ao reunir professores, estudantes e famílias em atividades que evidenciam o valor educativo das experiências lúdicas.

Integração

A integração entre Educação, Saúde e Assistência Social fortalece o atendimento às famílias por meio do Programa de Políticas Públicas Sociais (PPS). Um dos principais exemplos dessa atuação conjunta é a Semana do Bebê, que reúne profissionais de diferentes áreas para orientar pais e responsáveis sobre desenvolvimento infantil, alimentação, saúde bucal, primeiros socorros, proteção e fortalecimento dos vínculos familiares.

O cuidado com a primeira infância também envolve ações permanentes de promoção da saúde. O Projeto Dente de Leite incentiva hábitos de higiene bucal desde cedo, enquanto nutricionistas e educadores desenvolvem atividades sobre alimentação saudável. Em diversas unidades, hortas escolares aproximam as crianças do cultivo de alimentos e estimulam hábitos alimentares mais saudáveis.

Michely Almeida, secretária de educação de Jaboatão dos Guararapes. Foto: Divulgação/PMJG.

A qualificação permanente dos profissionais é outro diferencial da rede. Professores, coordenadores e supervisores participam de programas de formação continuada, como o PROLEEI e o COMCRECHE, voltados ao desenvolvimento infantil e às práticas pedagógicas. As equipes também recebem capacitação em primeiros socorros para atuar com segurança em situações de emergência envolvendo bebês e crianças pequenas.

O acompanhamento do desenvolvimento infantil é realizado por meio de instrumentos diagnósticos que permitem aos professores observar a evolução da aprendizagem, identificar potencialidades e adequar as atividades às necessidades de cada criança, respeitando os diferentes ritmos de desenvolvimento.

A política educacional também incorpora ações voltadas à equidade e ao fortalecimento da identidade cultural. Atividades de educação antirracista são desenvolvidas desde a primeira infância, enquanto personagens como Bequinha e Pitombinha aproximam as crianças da história e da cultura do município, fortalecendo o sentimento de pertencimento.

A educação municipal desperta a curiosidade, a criatividade, a interação e a descoberta do mundo pelas crianças, respeitando as etapas do desenvolvimento. Foto: Divulgação/PMJG.

Futuro

Ao reunir educação, saúde, cultura, segurança, alimentação e participação das famílias em uma mesma política pública, Jaboatão dos Guararapes consolida um modelo de Educação Infantil voltado ao desenvolvimento integral das crianças, criando oportunidades para que elas cresçam com autonomia, cidadania e melhores perspectivas para o futuro.

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