A- A+

Folha Educa Preparados para o que vem depois: Madre de Deus inaugura, em 2027, o Madre Pre College Exclusivo em Pernambuco, o campus é inteiramente dedicado à 3ª série do Ensino Médio e pensado para preparar os estudantes para a universidade e para tudo o que vem depois dela

O último ano da escola sempre foi marcado por uma grande missão: preparar os estudantes para o vestibular. Aulas intensivas, revisões, simulados e uma rotina acadêmica voltada para conquistar uma vaga nas melhores universidades continuam sendo fundamentais. Mas, em um mundo em que profissões mudam rapidamente, novas carreiras surgem e competências como autonomia, liderança, comunicação e capacidade de adaptação ganham cada vez mais importância, uma nova pergunta começa a fazer parte dessa preparação: o que acontece depois da aprovação?

É a partir dessa reflexão que o Colégio Madre de Deus inaugura, em 2027, o Madre Pre College, projeto exclusivo em Pernambuco que contará com um campus inteiramente dedicado aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, ao lado do Campus 2, na Zona Sul do Recife.

A proposta preserva a preparação acadêmica intensa para o ENEM e os principais vestibulares do Brasil e do exterior, mas amplia o papel do último ano escolar. A ideia é fazer da 3ª série uma etapa de transição entre a escola, a universidade e a vida adulta.

“O vestibular continua sendo uma prioridade. Queremos que nossos estudantes tenham uma preparação acadêmica cada vez mais forte e conquistem as universidades que desejam. Mas entendemos que a nossa missão não termina quando eles são aprovados. Precisamos ajudá-los também a chegar à universidade sabendo fazer escolhas, administrar o próprio tempo, lidar com desafios e assumir cada vez mais responsabilidade pela própria trajetória”, explica Gerez Figueiredo, CEO do Colégio Madre de Deus.

Por isso, o Madre Pre College não será apenas uma nova estrutura para as aulas da 3ª série. O projeto foi concebido como um verdadeiro ecossistema de aprendizagem, em que a arquitetura, baseada em negócios, empreendedorismo e salas modelo Harvard, a rotina e as experiências vividas pelos estudantes contribuem para desenvolver uma nova postura diante dos estudos e da própria vida.







O prédio independente é parte importante desse conceito. Ao deixar a estrutura tradicional da escola e passar a frequentar um campus pensado exclusivamente para sua etapa de formação, o estudante começa a experimentar, de maneira acompanhada, uma dinâmica de maior autonomia e independência. Ele continua contando com todo o suporte pedagógico e acadêmico do Madre, mas passa a ser estimulado a assumir mais responsabilidade pela organização da própria rotina, pelas escolhas que faz e pela forma como conduz sua aprendizagem.

“O espaço também educa. Quando um estudante entra em um ambiente que se aproxima daquele que encontrará na universidade, ele naturalmente começa a compreender que chegou a uma nova etapa. Queremos provocar essa mudança de postura. Mais autonomia significa também mais responsabilidade, capacidade de organização, tomada de decisão e consciência das próprias escolhas”, afirma Gerez.

Essa proposta aparece em cada detalhe do novo campus.

Entre os ambientes estarão essas salas inspiradas no modelo Harvard, com uma configuração envolvendo salas digitais e quadros aliados à tecnologia IA, que modifica a dinâmica tradicional da sala de aula. Em vez de um espaço em que todos os olhares estão direcionados apenas para o professor, a disposição favorece que os estudantes também se vejam, conversem, debatam, apresentem argumentos e participem ativamente das discussões.

A mudança física influencia também a postura diante da aprendizagem. O estudante deixa de ocupar apenas o lugar de quem recebe informação e passa a ser provocado a formular opiniões, defender ideias, ouvir perspectivas diferentes, questionar, argumentar e construir soluções em conjunto.

São competências diretamente relacionadas ao que ele encontrará no Ensino Superior e, posteriormente, no mercado de trabalho.“A sala de aula deixa de ser apenas o lugar onde o professor explica e o estudante escuta. Queremos criar ambientes que estimulem participação, pensamento crítico, comunicação e capacidade de argumentação. Até a maneira como ele se posiciona naquele espaço ajuda a construir uma postura diferente diante do conhecimento”, explica o CEO.

O campus contará ainda com espaços de convivência, cabines para estudo individual e colaborativo, ambientes destinados a projetos, mentorias e encontros, permitindo que diferentes formas de aprender façam parte da rotina.

Temas como projeto de vida, orientação de carreira, empreendedorismo, liderança, comunicação, pensamento crítico, inteligência emocional, tomada de decisão, resiliência e protagonismo serão trabalhados de forma integrada às experiências do Pre College, sem transformar o último ano em uma sucessão de novas disciplinas.

A proposta é justamente o contrário: utilizar situações que já fazem parte da vida desse estudante para desenvolver competências.

O empreendedorismo, por exemplo, não será entendido apenas como preparação para abrir uma empresa. Será trabalhado como uma mentalidade que envolve identificar oportunidades, enxergar problemas, criar soluções, defender ideias, assumir riscos de maneira responsável e transformar projetos em ação.

A tomada de decisão estará presente nas escolhas relacionadas à carreira e à universidade. Liderança, colaboração e comunicação poderão ser desenvolvidas em projetos e experiências coletivas. A autonomia será exercitada na própria organização dos estudos. E a resiliência estará presente em um ano naturalmente marcado por desafios, resultados, frustrações, ajustes de rota e conquistas.

“Para um ano que já é naturalmente intenso, queremos aproveitar a própria experiência da 3ª série para desenvolver competências que esses jovens vão precisar poucos meses depois. Quando aprende a administrar o tempo, tomar uma decisão, defender uma ideia, trabalhar com outras pessoas ou lidar com uma frustração, ele também está se preparando para a universidade, para o mercado de trabalho e para a vida”, destaca Gerez.

Outro diferencial será o cuidado com saúde física e mental, compreendidas como parte da preparação para um período de grande exigência acadêmica e emocional.

O novo campus contará com academia, inserindo a atividade física na proposta de cuidado integral com o estudante. A ideia é reforçar, na própria rotina, a importância do equilíbrio entre desempenho acadêmico, saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Foto: Divulgação/Madre de Deus

Em um ano tradicionalmente associado a longas horas de estudo, pressão por resultados e decisões importantes, o Pre College parte do princípio de que alta performance não pode ser dissociada da saúde.

A preparação emocional também estará integrada à experiência, ajudando os estudantes a desenvolver estratégias para lidar com pressão, ansiedade diante das escolhas, frustrações, expectativas e desafios inerentes a esse momento da vida.

“Preparar um jovem para grandes desafios também significa ensiná-lo a cuidar de si. Queremos formar estudantes que entendam a importância do estudo e da disciplina, mas que também reconheçam que saúde física, equilíbrio emocional e qualidade de vida fazem parte de uma trajetória de alta performance sustentável”, afirma Gerez.

Assim, a existência de um campus exclusivo deixa de ser apenas uma questão de estrutura física. O próprio ambiente passa a fazer parte da proposta pedagógica.

A configuração das salas estimula outra forma de aprender. Os espaços de convivência favorecem troca e colaboração. Os ambientes de estudo estimulam autonomia. A academia reforça o cuidado com o corpo e a mente. A dinâmica de um prédio independente convida o jovem a assumir progressivamente mais responsabilidade por sua rotina.

Tudo foi pensado para marcar a passagem entre duas etapas.

O estudante ainda está na escola e terá uma preparação acadêmica intensa para alcançar os resultados que deseja. Mas já começa a experimentar algumas das responsabilidades, escolhas e liberdades que encontrarão na universidade e na vida adulta.

O projeto é resultado de uma trajetória de mais de cinco décadas do Colégio Madre de Deus, período em que a instituição consolidou uma proposta que alia excelência acadêmica, formação integral e inovação. Atualmente, a escola possui quatro unidades no Recife, programas internacionais, dupla certificação no High School em parceria com a Mizzou Academy e o selo Cambridge International School, além de resultados em universidades brasileiras e internacionais e olimpíadas do conhecimento.

Foto: Divulgação/Madre de Deus

Para o Madre, inovar na 3ª série não significa reduzir o espaço destinado ao conteúdo ou à preparação para as provas. Significa compreender que uma formação acadêmica de excelência pode caminhar ao lado do desenvolvimento das competências que os jovens precisarão utilizar poucos meses depois de deixarem a escola.

“O Pre College nasce de uma pergunta que consideramos essencial: estamos preparando nossos estudantes apenas para entrar na universidade ou também para tudo o que eles vão encontrar depois dela? Queremos fazer as duas coisas. Prepará-los para conquistar grandes resultados acadêmicos, como o Madre sempre fez, e ajudá-los a chegar à próxima etapa mais seguros, autônomos, conscientes das próprias escolhas e preparados para construir seus caminhos”, conclui Gerez Figueiredo.

Com início das atividades previsto para o ano letivo de 2027, o Madre Pre College transforma a 3ª série em uma ponte entre dois momentos da vida. De um lado, toda a intensidade da preparação para o vestibular. Do outro, a universidade, as escolhas profissionais e um futuro que vai exigir desses jovens conhecimento, equilíbrio, autonomia, capacidade de decidir, adaptar-se, liderar e transformar ideias em ação.

Veja também