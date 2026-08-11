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Educação Escola Eleva Recife: protagonismo da criança no processo de ensino O modelo utilizado na instituição integra o inglês ao cotidiano escolar de forma natural e contextualizada, enquanto a língua portuguesa continua sendo desenvolvida no ambiente social

Excelência acadêmica, desenvolvimento socioemocional e formação integral são a base da educação na primeira infância na Escola Eleva Recife. Na fase em que o cérebro apresenta sua maior capacidade de absorção, o colégio aposta em uma proposta pedagógica que combina educação bilíngue e uma aprendizagem baseada na criatividade das crianças.

Acolhendo estudantes a partir de um ano de idade até o final do ensino médio, a instituição conta com um ensino em horário integral para crianças a partir dos três anos.

O currículo estendido é essencial para que diferentes estímulos sejam trabalhados com os discentes, como artes, música, esportes, além da escrita e leitura.

A metodologia da escola para a Educação Infantil vai além da transmissão de conteúdos e coloca a criança como protagonista no processo de ensino.

“Nós olhamos para o desenvolvimento emocional, social, físico e acadêmico, porque todas essas áreas vão ser importantes para a formação desse indivíduo no futuro”, diz a coordenadora da Educação Infantil do Eleva Recife, Cristina Veras.

Ela conta que a proposta se baseia em três pilares: um currículo internacional, baseado nos programas IEYC (International Early Years Curriculum) e IPC (International Primary Curriculum), que desenvolve a formação por meio de projetos investigativos guiados pelo brincar das crianças; a educação bilíngue por imersão, promovendo a alfabetização simultânea em português e inglês; e o respeito à linguagem da infância, que valoriza o explorar como eixo central da aprendizagem.

A instituição recebe estudantes a partir de um ano de idade até o final do ensino médio, com horário integral a partir dos 3 anos de idade. | Foto: Escola Eleva/Divulgação

Bilingue

Na Eleva, a alfabetização começa bem antes do momento em que a criança aprende efetivamente a ler e escrever.

O contato frequente com livros, histórias, cantigas e diferentes formas de linguagem cria as bases para esse processo que proporciona uma solidez para a educação bilíngue.

Além das atividades conduzidas pelos professores, cada sala possui uma biblioteca itinerante de livre acesso, e os discentes participam de programas de incentivo à leitura em casa com a família ou de forma autônoma. Já o desenvolvimento da escrita acontece de forma gradual.

Antes do caderno e lápis, as crianças exploram diferentes materiais, fortalecem a coordenação motora, desenvolvem a percepção dos sons da fala e ampliam o vocabulário por meio de experiências concretas.

“Para que a criança seja alfabetizada, em um contexto de alfabetização bilíngue e de biletramento, precisamos que exista um ambiente estimulante, que começa da base. Então, na nossa rotina, desde o primeiro ano da educação infantil, temos momentos de leituras estruturadas, de leitura em voz alta e contação de histórias, por exemplo”, narra Cristina.

A proposta pedagógica combina as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com currículos internacionais e um modelo de ensino por imersão. Nos primeiros anos da Educação Infantil, principalmente entre os dois e os quatro anos de idade, cerca de 80% da rotina acontece em inglês, favorecendo a ampliação do vocabulário, da compreensão oral e da fluência.

Diferentemente de cursos tradicionais de idiomas, o modelo utilizado na instituição integra o inglês ao cotidiano escolar de forma natural e contextualizada, enquanto a língua portuguesa continua sendo desenvolvida no ambiente social.

Socioemocional

Para a instituição, formar um cidadão global demanda que a criança aprenda, desde cedo, a navegar não apenas por letras e números, mas também por suas próprias emoções e pelas relações com o próximo.

A Eleva acredita que é fundamental ensinar às crianças, mesmo antes dos três anos de idade, a identificar e nomear sentimentos como a raiva ou a frustração.

O trabalho pedagógico aplicado constrói uma transição cuidadosa da fase egocêntrica para a construção da empatia, consciência do próximo e sobre o contexto social em que está inserido.

“Uma criança que, desde os primeiros anos de idade, tem um contexto que se preocupa com o seu desenvolvimento socioemocional vai ser um indivíduo capaz de lidar melhor com as adversidades no futuro. Em contexto de solução de problema, ela vai conseguir identificar aquilo que está sentindo e quais são as possibilidades de resolução. Isso está muito atrelado à autonomia”, explica Cristina.

"Nós olhamos para o desenvolvimento emocional, social, físico e acadêmico, porque todas essas áreas vão ser importantes para a formação desse

indivíduo no futuro", enfatiza Cristina Veras, Coordenadora da Educação Infantil do Eleva Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A coordenadora conta que os espaços também fazem parte do planejamento estratégico de desenvolvimento dos pequenos. Materiais ficam ao alcance das crianças, os trabalhos produzidos pelos alunos permanecem expostos em murais, e cada ambiente — seja a sala de aula, o parque, a biblioteca ou os ateliês — é pensado como um “terceiro educador”, conceito que reconhece a influência do espaço físico no desenvolvimento infantil.

Juntamente a isso, a metodologia ativa da Eleva coloca o brincar como o eixo central de todo o processo educativo. A instituição acredita que o estudante aprende de forma mais significativa quando está envolvido em experiências lúdicas que despertem sua curiosidade natural. Além do momento de recreação, essa é uma ferramenta pedagógica intencional que estimula a exploração de materiais e habilidades sociais.

Por fim, o acompanhamento de cada aluno acontece de forma contínua, distanciando-se de notas ou métricas numéricas. A avaliação é qualitativa e baseada em observações diárias realizadas pelos professores, que registram “evidências de aprendizagem” que, mais tarde, viram relatórios trimestrais, os quais servem como base para fortalecer a tríade entre escola, família e criança.

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