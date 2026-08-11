Recife: onde o futuro começa cedo

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A capital pernambucana tem como prioridade promover avanços significativos na área da primeira infância. Mais do que uma intenção, o conceito tem planos e metas definidas de como alcançar um patamar justo para os recifenses de 0 a 6 anos de idade e suas famílias.



No final de 2020, houve o lançamento do Plano Decenal Para a Primeira Infância do Recife. Esse documento representou um avanço para a cidade ao estruturar dez anos de atividades envolvendo vários setores do serviço público.



A titular da Secretaria Executiva da Primeira Infância do Recife (SEPIN), Luciana Lima, considera que o plano decenal simboliza um marco fundamental para a cidade ao transformar o cenário de execução e de acompanhamento para todas as ações voltadas à primeira infância.



O plano permite ao Recife avaliar os resultados que estão sendo obtidos de forma sistemática. “A gente pode dizer que desde o início de 2021 a cidade é referência em primeira infância para o Brasil. Recebemos muitas cidades de fora porque é uma política pública que está sendo eficaz e que está trabalhando de forma intersetorial, que é o grande coração da política pública de primeira infância do Recife”, afirmou.

Integração

A intersetorialidade, ou seja, o envolvimento de diversas pastas da gestão municipal, é fundamental para atingir bons resultados nas políticas públicas de primeira infância. “Não é uma política da educação ou da saúde. É da assistência, do urbanismo social, da cidadania e cultura de paz e segurança social. O plano traz essa grande ferramenta da intersetorialidade”, avaliou Luciana Lima.



Um exemplo robusto da interseção de setores da Prefeitura do Recife num projeto voltado à primeira infância é a Caderneta da Criança do Recife. A ferramenta digital, pioneira no país, oferece de forma prática as funcionalidades da Caderneta da Criança, do governo federal. Vinculado ao Conecta Recife, o aplicativo permite que pais e cuidadores acessem informações essenciais sobre o desenvolvimento infantil com os marcos de evolução, acompanhamento de consultas e orientações. Essas informações passam pelas áreas de saúde, educação e assistência.



Além disso, esses conteúdos foram transformados em assistentes virtuais. Assim, os responsáveis podem fazer perguntas sobre as necessidades das crianças e tirar essas dúvidas de maneira ágil. “Foi um impacto muito importante e tem trazido benefícios para a cidade, porque traz facilidade do conteúdo e das informações que esses responsáveis precisam”, reforçou a secretária-executiva da Primeira Infância.

Praça da Infância no Compaz Miguel Arraes é destaque dos programas do Recife para as crianças até 6 anos de idade e suas famílias. Foto: Edson Holanda/PCR.

Referência

Um destaque dos programas da capital pernambucana para as crianças até 6 anos de idade e suas famílias é o Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (CRIAR). Esses foram os primeiros equipamentos da cidade dedicados de forma exclusiva para esse público.



A primeira unidade foi o CRIAR Caxangá, inaugurado em 2023, e fica ao lado do Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena. O segundo espaço começou as atividades no ano passado, na Mustardinha.



Segundo a secretária-executiva Luciana Lima, o objetivo é que as ações desenvolvidas nesses espaços reverberem dentro das casas e comunidades. “A gente quer que o CRIAR seja um verdadeiro laboratório para que os profissionais e as famílias também se elevem. A ideia é que o CRIAR seja um conceito para a formação das crianças. Não apenas um espaço físico, mas que vá para todo canto da cidade e às casas das pessoas.”

“Não é uma política da educação ou da saúde, é da assistência, do urbanismo social, da cidadania e cultura de paz e segurança social.”, Luciana Lima, secretária executiva da Primeira Infância do Recife. Foto: Kleyvson Santos/PCR.

No CRIAR Caxangá, as crianças chegam por meio de parcerias com instituições de educação da região e da própria comunidade. O espaço funciona no contraturno das escolas e as crianças passam cerca de três horas com atividades diversas. O CRIAR tem uma rotatividade de aproximadamente dois meses e cada turma, entre 30 e 40 alunos, têm de cinco a seis encontros.



A gestora da unidade CRIAR Caxangá, Mirella Girão, destaca que o equipamento oferece um brincar de qualidade para as crianças menos favorecidas da cidade. Isso acontece por meio de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos e brinquedistas. “Oferecemos para essas crianças experiências imersivas em que elas conseguem desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e também estabelecem vínculos”, disse.



O CRIAR Caxangá tem como áreas fundamentais o espaço ludicidade, a bebeteca, o espaço psicomotricidade e o espaço verde. De forma integrada, esses momentos possibilitam a construção de um futuro mais digno para essas crianças. “Tudo o que a gente deposita na primeira infância vai impactar no resto da vida delas. Então, quando a gente tem um espaço como o CRIAR, conseguimos dar às crianças a oportunidade de ter o seu desenvolvimento fomentado e vivências importantes através das brincadeiras”, completou Mirella Girão.



Outras ações

Os Laboratórios de Formação da Primeira Infância também auxiliam para que os serviços voltados à primeira infância sejam feitos com mais qualidade. No projeto, integrantes das diversas áreas da rede municipal de ensino e cuidadores de crianças participam de uma formação intensiva para lidar com as meninas e meninos da cidade.



O primeiro laboratório foi inaugurado no ano de 2021 e atualmente são sete no total. Quatro desses estão em espaços fixos na cidade: na Escola de Formação de Educadores do Recife - Professor Paulo Freire, na Madalena; no CRIAR Caxangá, na Madalena; no Compaz Professor Paulo Freire, no Ibura; e no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina. Os outros três circulam de forma itinerante por meio de caminhões. “O espaço é uma sala de aula bem lúdica, que faz uma trilha formativa. Tem um leque de oportunidade de formação para todo adulto que lida com a primeira infância, seja ele profissional ou família”, afirmou Luciana Lima.



As temáticas apresentadas nas formações dos laboratórios para adultos passam por vários assuntos de interesse sobre a primeira infância. Os profissionais e familiares aprendem, por exemplo, a respeito de leitura para bebês, a importância da integração com a natureza e as diferentes formas de aprendizado.

“Oferecemos para essas crianças experiências imersivas em que elas conseguem desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e também estabelecem vínculos”, Mirella Girão, gestora da unidade CRIAR Caxangá. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Nos últimos anos, o Recife vem evoluindo em ser uma cidade mais receptiva para as crianças. Não apenas com programas destinados às famílias, mas também com espaços de qualidade que possibilitam o desenvolvimento físico, motor e emocional. As praças da infância e novos parques da capital pernambucana são referência nesse cenário.



Já são mais de dez equipamentos públicos e abertos para as crianças, inaugurados desde o início do plano decenal.



Bairros como Encruzilhada, San Martin, Ibura, Dois Unidos, Tamarineira e Poço da Panela receberam intervenções neste sentido. Essa transformação numa cidade mais amigável aos pequenos, segundo a secretária-executiva, tem tido um retorno positivo para a população.



“Antes dessa transformação, as pessoas não costumavam sair para passeios em família e hoje há essa socialização. As praças e parques têm esse potencial de convivência, de desenvolvimento, de estímulo de viver a natureza através dos espaços públicos”.

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