Folha educa 2025 Robótica Educacional no SESI-PE: inovação e premiação Disciplina presente no SESI-PE estimula o desenvolvimento cognitivo e o raciocínio lógico, transforma salas de aula em espaço de inovação e conquista prêmios

Desde 2016, a Robótica Educacional está presente nas salas de aula da Rede SESI de Educação. A disciplina é uma ferramenta educativa que traz inúmeros benefícios para os estudantes, como a melhoria no desenvolvimento cognitivo e do raciocínio lógico e o estímulo à criatividade e autonomia. Além disso, habilidades do futuro são trabalhadas diariamente e vão impactar positivamente o profissional que esse jovem se tornará.

No entanto, o que é aprendido dentro de sala de aula acaba ultrapassando os muros da escola. Somente este ano, seis equipes de robótica do SESI-PE foram selecionadas para o Festival Nacional de Robótica, realizado em março, em Brasília, reunindo cerca de 270 equipes formadas por mais de 2.500 estudantes de 24 estados do Brasil.

Das seis equipes, três voltaram para casa com a bagagem mais pesada ao receberem quatro prêmios na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC): Space Tech (SESI Paulista), Rev Atom (SESI Ibura) e Unity Sunset (SESI Escada). E, como se não bastasse, essas mesmas três equipes também participaram de campeonatos internacionais em países como Holanda, Estados Unidos e Canadá nos meses de junho e julho deste ano.

Equipes do SESI-PE, como a Rev Atom, do Ibura, se destacam em competições internacionais e são premiadas | Foto: SESI-PE/Divulgação

A equipe Unity Sunset, do SESI Escada, foi destaque no “Premier Event European 2025” ao conquistar o prêmio Motivate Award na modalidade FIRST Tech Challenge (FTC), mostrando que são um time que inspirou outros e demonstrou o maior espírito de equipe, liderança, além de um forte envolvimento comunitário. O evento foi realizado em Eindhoven, na Holanda, no mês de julho, e contou com cerca de cem equipes de robótica formadas por estudantes de diversos países.

Em junho, a equipe de robótica Space Tech, formada por estudantes do SESI Paulista, conquistou o prêmio Inspire Award, maior e mais importante premiação da competição internacional FIRST Tech Challenge - Run for the Robots. O evento foi realizado em Kentucky, nos Estados Unidos, e contou com mais de 60 times na disputa. O prêmio concedido à Space Tech mostrou que a robótica vai muito além da técnica, pois reconheceu a equipe como a que melhor representou os valores da competição, aliando excelência técnica, inovação no projeto do robô, programação, trabalho em equipe e impacto social.

Já a Rev Atom (SESI Ibura), além de ter sido a única equipe do Brasil a participar do Canadian Rockies Premier Event, também conquistou o 3º lugar do Prêmio Design Award, premiação que reconhece a equipe cuja solução de design do robô demonstrou a maior criatividade e inovação. O evento foi realizado em julho, no Canadá, na cidade de Edmonton, capital da província de Alberta, e reuniu 40 equipes de vários países.

Potencial

De volta ao Brasil, estudantes do SESI-PE subiram ao pódio na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada no último mês de agosto. Três times de robótica foram selecionados para a etapa nacional, que será realizada em outubro, no Espírito Santo: Cangaceiros da Robótica (Vasco da Gama), Unity ArtBots (Escada) e Kyrios (Araripina).

Superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo vibra com cada conquista dos “sesianos”, como são conhecidos, e reforça que a Robótica Educacional estimula o protagonismo dos estudantes e amplia o olhar sobre aonde essa disciplina e a prática dela podem levá-los. “O desempenho dos nossos estudantes não somente em 2025, mas ao longo dos anos, desde que a robótica foi implementada, apenas reafirma o potencial dos alunos e alunas da Rede SESI na criação de soluções tecnológicas para a sociedade, além do grande impacto social na vida deles.”

Embora seja o futuro e tenha revolucionado o aprendizado do aluno, o SESI-PE vai além da educação tecnológica. Por isso, as escolas incentivam a participação dos estudantes em competições que envolvem outras disciplinas, como a Olimpíada Brasileira de Química, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e a Copa Canguru de Matemática. Ao longo de 2024 e 2025, os estudantes já conquistaram centenas de medalhas de ouro, prata e bronze.

Referência

Transformar a educação significa preparar os estudantes não apenas para o presente, mas também para os desafios do futuro. É com esse propósito que o SESI-PE vem investindo na implementação de Escolas de Referência em todo o Estado.

Em Paulista, o SESI-PE implementou uma Escola de Referência e prepara os estudantes para os desafios do futuro | Foto: SESI-PE/Divulgação

Atualmente, das 12 unidades que o SESI tem em Pernambuco, as do município do Paulista e de Caruaru já atuam como escolas de referência e, ainda este ano, o Cabo de Santo Agostinho e Petrolina também ganharão unidades nesse novo padrão. Além disso, as escolas de Ibura e Goiana foram reformuladas e passaram a contar com espaços ainda mais modernos.

Com ensino bilíngue e uma infraestrutura moderna e tecnológica aliada a uma inovação pedagógica, as escolas contam com um currículo próprio, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os alunos vivenciam a metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), capaz de despertar a curiosidade, incentivar a criatividade e desenvolver competências essenciais para a formação de cidadãos críticos e preparados para um mundo em constante evolução.

Essas metodologias, em sinergia com os processos educativos e tecnologias diferenciadas (robótica, programação, laboratórios portáteis de ciências, plataformas adaptativas de aprendizagem) formam um aluno crítico, criativo e preparado para atuar nos mais diferentes campos de trabalho existentes e aqueles que ainda virão em um futuro muito próximo.

Outro ponto de destaque da modernização das unidades é que o modelo tradicional é substituído por salas laboratórios que permitirão a vivência de aulas em espaços específicos de cada área de conhecimento, facilitando o acesso a recursos e ferramentas de ensino para o professor e de aprendizagem significativa para os estudantes, proporcionando novas experiências e contribuindo para o desenvolvimento pleno.

Esporte

Além de oferecer uma educação de excelência, o SESI-PE também se consolida como referência na promoção da qualidade de vida por meio do esporte. As unidades contam com uma ampla gama de modalidades físicas para os estudantes e abertas ao público, como natação, hidroginástica, musculação, ginástica funcional, futsal, vôlei e judô, além de programas voltados para diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento.

Com uma infraestrutura moderna e acompanhamento profissional especializado, as atividades não apenas incentivam a prática regular de exercícios, mas também reforçam o compromisso da instituição em cuidar da saúde e do bem-estar da população.

