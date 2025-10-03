Sex, 03 de Outubro

SENAI-PE: referencia na formação profissional

A instituição se destaca na formação de profissionais qualificados para atender as exigências cada vez maiores das indústrias, com cursos alinhados às demandas do mercado

O SENAI-PE tem se destacado nas competições voltadas para jovens profissionais de diversas áreas técnicas e tecnológicas O SENAI-PE tem se destacado nas competições voltadas para jovens profissionais de diversas áreas técnicas e tecnológicas  - Foto: SENAI-PE/Divulgação

Em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e exigências cada vez maiores da indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI) reafirma seu protagonismo na formação de profissionais qualificados para o setor produtivo. Com cursos alinhados às demandas do mercado e uma alta taxa de empregabilidade, a instituição ocupa papel de destaque na construção de oportunidades e no desenvolvimento econômico de Pernambuco.

O SENAI oferece três formatos de cursos: técnico de nível médio, voltado para jovens e adultos a partir dos 16 anos e que estejam cursando ou já tenham cursado o Ensino Médio; qualificação, voltado para quem busca uma nova formação inicial e deseja começar a trabalhar em uma área específica ou aprofundar suas competências; e aperfeiçoamento, destinado a profissionais que já estão no mercado de trabalho e desejam aumentar ou atualizar seus conhecimentos em áreas como construção civil, elétrica, refrigeração, mecânica industrial ou automotiva.

Os resultados obtidos em 2024 demonstram a eficácia de uma metodologia de ensino em que teoria e prática caminham juntas para a formação de profissionais dotados de espírito crítico, reflexivo e, ao mesmo tempo, capacitados com as habilidades técnicas inerentes à área escolhida.

Os cursos ministrados pelo SENAI-PE são alinhados às demandas do mercado e resultam em uma alta taxa de empregabilidadeOs cursos ministrados pelo SENAI-PE são alinhados às demandas do mercado e resultam em uma alta taxa de empregabilidade | Foto: SENAI-PE/Divulgação 

Destaque
O SENAI Pernambuco conquistou o primeiro lugar do Brasil no Indicador de Desempenho da Avaliação Profissional (IDAP), em 2024, com a melhor pontuação do país. A instituição obteve nota 8,8. Esta é a segunda vez que o conjunto de escolas de Pernambuco alcança essa posição - a primeira foi em 2021 - e representa um avanço de duas colocações em relação a 2023, quando ficou em terceiro lugar. A pontuação obtida pelo SENAI-PE superou com folga a meta de 7,6.

O Senai PE oferece cursos técnicos de nível médio, de qualificação e de aperfeiçoamento. Nas competições voltadas para jovens profissionais de diversas áreas técnicas e tecnológicas, o SENAI também tem se destacado. Em setembro, a técnica em Mecânica formada pelo SENAI Cabo, Luana Catarina, foi medalhista na WorldSkills Brasil 2025, a etapa nacional da Olimpíada da Educação Profissional. Quem também conseguiu medalha foi a técnica em alimentos do SENAI Petrolina, Luana Moraes, na modalidade Confeitaria.Já o jovem Pedro Lucas representou Pernambuco na etapa mundial da WorldSkills 2024, que foi disputada em Lyon, na França. Ele competiu na categoria Cabeamento de Rede de Informação.

A excelência em salas de aula e laboratórios reflete-se também quando os alunos deixam o SENAI rumo ao mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade dos egressos das formações técnicas atingiu 85,8% em 2024. Essa absorção se sustenta em dois pilares.

O SENAI-PE oferece cursos técnicos de nível médio, de qualificação e de aperfeiçoamentoO SENAI-PE oferece cursos técnicos de nível médio, de qualificação e de aperfeiçoamento | Foto: SENAI-PE/Divulgação 

O primeiro é a aderência às demandas do mercado. Um portfólio customizável e pesquisas sobre técnicas e ferramentas modernas deixam os alunos prontos para assumir postos de trabalho na indústria. O segundo é a conexão entre empresa e profissional. Por meio da plataforma VIA SENAI, egressos dos cursos cadastram currículos e as empresas divulgam oportunidades, reduzindo o tempo para o “match”.

“Isso mostra que estamos no caminho certo, que é um trabalho de busca de melhoria contínua por meio de atualizações tecnológicas, capacitação da equipe docente e monitoramento”, ressalta a diretora de Educação do SENAI-PE, Ana Dias. Apenas em 2025, o SENAI Pernambuco formou mais de 1.300 técnicos em suas dez unidades (Santo Amaro, Areias, Paulista, Goiana, Cabo, Ipojuca, Caruaru, Belo Jardim, Araripina e Petrolina). Além destas, também são utilizadas outras dez escolas móveis, que levam formações para todas as regiões do estado.

Desafios
Além da competição WorldSkills, a instituição promove a Saga SENAI de Inovação, um itinerário educacional que aproxima alunos dos desafios reais do setor produtivo. A iniciativa reúne três etapas integradas que vão da criação de ideias até a apresentação de soluções aplicáveis às empresas.

O percurso começa com o Grand Prix SENAI de Inovação, maratona em que equipes multidisciplinares de estudantes desenvolvem, em até 72 horas, protótipos para atender a demandas específicas da indústria, orientados por um docente da área. Em seguida, o Desafio SENAI de Projetos Integradores é realizado ao longo de seis meses, exigindo a elaboração de soluções inovadoras em sala de aula. Nesse período, os participantes constroem protótipos, estruturam modelos de negócio e apresentam seus projetos, que passam por etapas regionais e nacionais.

O SENAI- PE oferece cursos exclusivos para mulheres, mantendo o compromisso de buscar a igualdade de gênerosO SENAI- PE oferece cursos exclusivos para mulheres, mantendo o compromisso de buscar a igualdade de gêneros | Foto: SENAI-PE/Divulgação 

Na fase final, o Inova SENAI transforma as ideias em propostas de mercado. Os projetos são expostos a investidores e avaliadores durante rodadas de negócios, com o objetivo de viabilizar produtos e processos para aplicação direta no setor produtivo.

Mulheres
Formar mulheres para atuar na indústria é um dos compromissos adotados pelo SENAI Pernambuco ao tornar-se signatário do Pacto Global da ONU, em 2023. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS-5) prevê a promoção da igualdade de gênero e, entre as iniciativas, destacam-se o projeto Tech Divas, que ofereceu cursos de tecnologia exclusivos para mulheres, e a oferta de cursos gratuitos de formação técnica em Mecânica Industrial, Manutenção Automotiva, Eletrotécnica e Eletromecânica com turmas destinadas apenas para o público feminino, além de cursos de qualificação e aperfeiçoamento em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco.

Integração
Se, por um lado, a instituição fortalece a inserção de jovens no mundo do trabalho, por outro, também amplia o alcance da educação integrada. Um exemplo é o Inova Médio, iniciativa desenvolvida em parceria com o SESI Pernambuco. O programa articula a Educação Básica do SESI com o Ensino Profissional do SENAI, resultando em um itinerário formativo que prepara os estudantes tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o mercado.

O modelo prevê um curso de Ensino Médio com 3.800 horas. O itinerário formativo 5 (Formação Técnica e Profissional) escolhido é o de Eletromecânica. Ao longo do curso, os alunos têm contato direto com conteúdos que os capacitam a planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos. Destaca-se, ainda, parceria semelhante com a Secretaria Estadual de Educação em 61 turmas de escolas públicas.

Como a instituição não para, os próximos passos serão dados com o Instituto Horizons para ouvir empresas, conhecer novas realidades e, a partir daí, construir outros formatos de cursos para demandas que vão surgir.
 

