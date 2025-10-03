A- A+

Folha educa 2025 SENAI-PE: referencia na formação profissional A instituição se destaca na formação de profissionais qualificados para atender as exigências cada vez maiores das indústrias, com cursos alinhados às demandas do mercado

Em um cenário de rápidas transformações tecnológicas e exigências cada vez maiores da indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI) reafirma seu protagonismo na formação de profissionais qualificados para o setor produtivo. Com cursos alinhados às demandas do mercado e uma alta taxa de empregabilidade, a instituição ocupa papel de destaque na construção de oportunidades e no desenvolvimento econômico de Pernambuco.

O SENAI oferece três formatos de cursos: técnico de nível médio, voltado para jovens e adultos a partir dos 16 anos e que estejam cursando ou já tenham cursado o Ensino Médio; qualificação, voltado para quem busca uma nova formação inicial e deseja começar a trabalhar em uma área específica ou aprofundar suas competências; e aperfeiçoamento, destinado a profissionais que já estão no mercado de trabalho e desejam aumentar ou atualizar seus conhecimentos em áreas como construção civil, elétrica, refrigeração, mecânica industrial ou automotiva.

Os resultados obtidos em 2024 demonstram a eficácia de uma metodologia de ensino em que teoria e prática caminham juntas para a formação de profissionais dotados de espírito crítico, reflexivo e, ao mesmo tempo, capacitados com as habilidades técnicas inerentes à área escolhida.

Os cursos ministrados pelo SENAI-PE são alinhados às demandas do mercado e resultam em uma alta taxa de empregabilidade | Foto: SENAI-PE/Divulgação

Destaque

O SENAI Pernambuco conquistou o primeiro lugar do Brasil no Indicador de Desempenho da Avaliação Profissional (IDAP), em 2024, com a melhor pontuação do país. A instituição obteve nota 8,8. Esta é a segunda vez que o conjunto de escolas de Pernambuco alcança essa posição - a primeira foi em 2021 - e representa um avanço de duas colocações em relação a 2023, quando ficou em terceiro lugar. A pontuação obtida pelo SENAI-PE superou com folga a meta de 7,6.

O Senai PE oferece cursos técnicos de nível médio, de qualificação e de aperfeiçoamento. Nas competições voltadas para jovens profissionais de diversas áreas técnicas e tecnológicas, o SENAI também tem se destacado. Em setembro, a técnica em Mecânica formada pelo SENAI Cabo, Luana Catarina, foi medalhista na WorldSkills Brasil 2025, a etapa nacional da Olimpíada da Educação Profissional. Quem também conseguiu medalha foi a técnica em alimentos do SENAI Petrolina, Luana Moraes, na modalidade Confeitaria.Já o jovem Pedro Lucas representou Pernambuco na etapa mundial da WorldSkills 2024, que foi disputada em Lyon, na França. Ele competiu na categoria Cabeamento de Rede de Informação.

A excelência em salas de aula e laboratórios reflete-se também quando os alunos deixam o SENAI rumo ao mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade dos egressos das formações técnicas atingiu 85,8% em 2024. Essa absorção se sustenta em dois pilares.

O SENAI-PE oferece cursos técnicos de nível médio, de qualificação e de aperfeiçoamento | Foto: SENAI-PE/Divulgação

O primeiro é a aderência às demandas do mercado. Um portfólio customizável e pesquisas sobre técnicas e ferramentas modernas deixam os alunos prontos para assumir postos de trabalho na indústria. O segundo é a conexão entre empresa e profissional. Por meio da plataforma VIA SENAI, egressos dos cursos cadastram currículos e as empresas divulgam oportunidades, reduzindo o tempo para o “match”.

“Isso mostra que estamos no caminho certo, que é um trabalho de busca de melhoria contínua por meio de atualizações tecnológicas, capacitação da equipe docente e monitoramento”, ressalta a diretora de Educação do SENAI-PE, Ana Dias. Apenas em 2025, o SENAI Pernambuco formou mais de 1.300 técnicos em suas dez unidades (Santo Amaro, Areias, Paulista, Goiana, Cabo, Ipojuca, Caruaru, Belo Jardim, Araripina e Petrolina). Além destas, também são utilizadas outras dez escolas móveis, que levam formações para todas as regiões do estado.

Desafios

Além da competição WorldSkills, a instituição promove a Saga SENAI de Inovação, um itinerário educacional que aproxima alunos dos desafios reais do setor produtivo. A iniciativa reúne três etapas integradas que vão da criação de ideias até a apresentação de soluções aplicáveis às empresas.

O percurso começa com o Grand Prix SENAI de Inovação, maratona em que equipes multidisciplinares de estudantes desenvolvem, em até 72 horas, protótipos para atender a demandas específicas da indústria, orientados por um docente da área. Em seguida, o Desafio SENAI de Projetos Integradores é realizado ao longo de seis meses, exigindo a elaboração de soluções inovadoras em sala de aula. Nesse período, os participantes constroem protótipos, estruturam modelos de negócio e apresentam seus projetos, que passam por etapas regionais e nacionais.

O SENAI- PE oferece cursos exclusivos para mulheres, mantendo o compromisso de buscar a igualdade de gêneros | Foto: SENAI-PE/Divulgação

Na fase final, o Inova SENAI transforma as ideias em propostas de mercado. Os projetos são expostos a investidores e avaliadores durante rodadas de negócios, com o objetivo de viabilizar produtos e processos para aplicação direta no setor produtivo.

Mulheres

Formar mulheres para atuar na indústria é um dos compromissos adotados pelo SENAI Pernambuco ao tornar-se signatário do Pacto Global da ONU, em 2023. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS-5) prevê a promoção da igualdade de gênero e, entre as iniciativas, destacam-se o projeto Tech Divas, que ofereceu cursos de tecnologia exclusivos para mulheres, e a oferta de cursos gratuitos de formação técnica em Mecânica Industrial, Manutenção Automotiva, Eletrotécnica e Eletromecânica com turmas destinadas apenas para o público feminino, além de cursos de qualificação e aperfeiçoamento em parceria com a Secretaria da Mulher de Pernambuco.

Integração

Se, por um lado, a instituição fortalece a inserção de jovens no mundo do trabalho, por outro, também amplia o alcance da educação integrada. Um exemplo é o Inova Médio, iniciativa desenvolvida em parceria com o SESI Pernambuco. O programa articula a Educação Básica do SESI com o Ensino Profissional do SENAI, resultando em um itinerário formativo que prepara os estudantes tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o mercado.

O modelo prevê um curso de Ensino Médio com 3.800 horas. O itinerário formativo 5 (Formação Técnica e Profissional) escolhido é o de Eletromecânica. Ao longo do curso, os alunos têm contato direto com conteúdos que os capacitam a planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos. Destaca-se, ainda, parceria semelhante com a Secretaria Estadual de Educação em 61 turmas de escolas públicas.

Como a instituição não para, os próximos passos serão dados com o Instituto Horizons para ouvir empresas, conhecer novas realidades e, a partir daí, construir outros formatos de cursos para demandas que vão surgir.



Veja também