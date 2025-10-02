A- A+

Folha Educa 2025 Uninassau: ensino inovador em Inteligência Artificial A instituição, através do Grupo Ser Educacional, lançou um curso livre sobre IA destinado aos estudantes de cursos presenciais, EAD ou pós-graduações

Com o propósito de se manter conectada ao que existe de mais novo no mundo, a Uninassau, através do Ser Educacional, lançou recentemente um curso livre gratuito sobre Inteligência Artificial. A formação é destinada aos estudantes matriculados nos cursos presenciais, Ensino a Distância (EAD) ou pós-graduações mantidas pelo grupo.

Além da Uninassau, outras universidades que integram o Grupo Ser Educacional têm direito ao ensino oferecido na plataforma GoKursos. São elas Unama, Unifael, UNG, Uninorte e Uni7.

“O conteúdo do curso é voltado para a prática tecnológica em diferentes áreas do conhecimento e reafirma nosso compromisso com uma educação inovadora, atenta às transformações pelas quais a aprendizagem vem passando neste cenário digital. A formação é uma das iniciativas integrantes do nosso inédito Sistema de Aprendizagem Ubíqua, que possibilita aos alunos uma nova forma de aprender: colaborativa, imersiva e empreendedora”, afirma Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional.

O curso tem carga horária total de 20 horas e é totalmente on-line e assíncrono, permitindo que cada aluno possa estudar em seu tempo livre. Além disso, não há necessidade dos interessados cumprirem pré-requisitos e nem existe prazo para se inscrever. Aqueles que fazem parte de instituições de ensino do grupo foram cadastrados automaticamente no GoKursos.

“Foi como um pontapé inicial. Por meio dele, nossos alunos tiveram a oportunidade de ter acesso a um curso de inteligência artificial generativa. A importância é fazer com que eles se sintam motivados, despertem sua curiosidade e tenham interesse em sempre buscar mais”, pontua Simone.

“Por se tratar de um curso prático, o aluno vai usar no dia a dia para pesquisas. Ou seja, vai ajudá-lo na vida e no próprio mercado de trabalho, independentemente de estar atuando, estagiando ou apenas como aluno”, prossegue.

Ao finalizar o curso, cada aluno recebe um certificado. A ideia é preparar os participantes para os desafios a serem encontrados no mercado de trabalho, cada vez mais influenciados pela tecnologia e Inteligência Artificial, ajudando-os nas transformações digitais encontradas em suas respectivas áreas.

Cronograma

No atual semestre, o curso livre passou a ser oferecido também no cronograma acadêmico dos alunos do segundo período de cursos nas áreas de Humanas, Exatas, Saúde e Tecnologia. “Como disciplina, o curso segue o cronograma do semestre. Ele tem 40 horas e acontece aos sábados. As aulas não são assíncronas, ou seja, tem um professor dando aula. Porém, isso não significa que o aluno que perdeu o conteúdo não possa assistir a aula depois gravada”, explica a diretora.

“A disciplina tem avaliação, atividades, é como qualquer outra disciplina dentro do cronograma. A diferença para as outras é que ela é opcional. Ou seja, não está dentro da matriz do curso”, prossegue.

Em meio à novidade, profissionais da Uninassau já têm usado Inteligência Artificial de forma didática para facilitar o ensino oferecido aos alunos da universidade. No caso do professor Heytor Neco, a tecnologia o ajuda a melhorar suas atividades.

“Trabalho com educação em ensino superior desde 2014 e sempre procurei as estratégias mais inovadoras para as aulas. Iniciei com as metodologias ativas, como gamificação, simulação, atividades mão-na-massa e aprendizagem baseada em problemas. Atualmente, quando vou planejar alguma aula, utilizo a IA para saber se o roteiro está organizado didaticamente e com um storytelling legal. Vou conversando e explicando meu objetivo com aquela aula, por exemplo, para que a IA entenda. Dessa forma, os estudantes também ganham, pois há uma personalização da aprendizagem”, salienta o professor de cursos da área de Saúde, da Uninassau do bairro das Graças, no Recife.

“Digo aos meus estudantes que a IA precisa ser utilizada como um apoio didático e não como um substitutivo. Esse é o modo certo de fazer a consulta e estimular autonomia e crítica, pois essas ferramentas também falham. Ela não vai substituir os professores, pois temos a capacidade da interpretação crítica e de sermos os mediadores da aprendizagem, fazendo curadoria de um material de qualidade para os estudantes e aplicando na realidade. Não abandonei as metodologias ativas, mas hoje se tornou mais fácil”, completa.

ProfissionAIs

Ainda no universo da Inteligência Artificial, a Uninassau está lançando o ProfissionAIs, um ecossistema inovador que integra a tecnologia e a educação, com o objetivo de preparar estudantes e profissionais para os desafios de um mercado em transformação acelerada.

A proposta mostra que a IA chega para impulsionar carreiras, fortalecer competências humanas e abrir novas oportunidades. O portal oficial do projeto (https://profissionais.ai) oferece uma série de conteúdos exclusivos e sempre atualizados, como artigos, vídeos, estudos de caso e materiais interativos que revelam a importância da utilização da inteligência artificial junto às profissões.

Uma das principais iniciativas do ecossistema é a série documental ProfissionAIs do Presente, disponível na Uninassau Play, que será lançada ainda em setembro. De forma gratuita e acessível a qualquer pessoa, a produção conta com oito episódios dinâmicos que apresentam histórias reais de profissionais de diferentes áreas que utilizam a IA para aumentar a produtividade, inovar em seus negócios e se manter competitivos em um mercado cada vez mais exigente.

O responsável pela apresentação da série é Marcelo Bissuh, empreendedor e criador da Semana em AI, newsletter de destaque no cenário nacional. Ele traz como conceito central a visão de “human in control”: a tecnologia como ferramenta a serviço do desenvolvimento humano, e não como substituta do trabalho.

O ProfissionAIs coloca a Uninassau como referência em inovação acadêmica no País, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso ao conhecimento sobre inteligência artificial.

A novidade prevê ainda ações como cases de alunos e egressos que transformaram suas trajetórias com IA, experiências comparativas que mostram a tecnologia como copiloto das carreiras e instalações interativas que estimulam o público a refletir sobre o futuro das profissões.

