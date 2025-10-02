Unit-PE: protagonismo na educação superior

A- A+

Infraestrutura de excelência, docentes altamente qualificados e ensino baseado em práticas pedagógicas modernas: o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) é o segundo mais bem avaliado centro universitário de Pernambuco, consolidando protagonismo na educação superior.



A instituição de ensino, localizada estrategicamente no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, ao lado do Geraldão, atingiu o Índice Geral dos Cursos (IGC) contínuo de 3,13 e conceito 4 em uma escala de avaliação que vai até 5, nos mais recentes indicadores do Ministério da Educação (MEC), divulgados em abril de 2025.



“É fruto de um trabalho consistente de toda a equipe, de todos os cursos. Priorizamos investimentos em infraestrutura, valorização do corpo docente e aplicação de metodologias inovadoras, sempre focados no sucesso acadêmico e profissional dos nossos alunos”, afirma o reitor da Unit-PE, Diogo Galvão.

"Priorizamos investimentos em infraestrutura, valorização do corpo docente e aplicação de metodologias inovadoras, sempre focados no sucesso acadêmico e profissional dos nossos alunos", destaca Diogo Galvão, reitor da Unit-PE | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Integrante do Grupo Tiradentes, de Sergipe, consolidado há mais de 60 anos no mercado educacional, a Unit chegou a Pernambuco em 2012, onde expandiu-se. Os números conquistados na avaliação do MEC, com base nos resultados do último Enade em diferentes aspectos, refletem um conjunto robusto de ações acadêmicas que consolidam a instituição como referência no ensino.



“Hoje, a Unit-PE é reconhecida nacionalmente pela relevância no cenário da educação superior, preservando a visão pioneira de seus fundadores, que sempre acreditaram na educação como instrumento de transformação da sociedade”, destaca a coordenadora de suporte acadêmico da instituição, Ivanacha Carneiro.



Cursos da Unit-PE alcançaram destaque no levantamento do MEC. Estética e Cosmética foi classificado como o mais bem avaliado de Pernambuco com Conceito Preliminar de Curso (CPC) contínuo de 3,472; Enfermagem é o segundo curso mais bem avaliado entre os centros universitários do estado, com CPC contínuo de 3,349; e Odontologia é o segundo mais bem avaliado do Recife, com CPC 2,978. Todos com conceito 4 no MEC.

METODOLOGIA

Um dos pilares da Unit-PE é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), modelo pedagógico que transforma o aluno em protagonista da própria formação. “O estudante constrói conhecimento, toma decisões e aplica conceitos em projetos reais ligados a desafios profissionais atuais”, pontua o reitor Diogo Galvão.



Para a execução da metodologia ABP, a Unit-PE conta com salas de aula flexíveis, mesas redondas e infraestrutura tecnológica, com Chromebooks disponíveis para os alunos. Na prática, os cursos são organizados por projetos, com entregas parciais e finais, apresentações em grupo, além de feedbacks entre pares e autoavaliações.



O modelo forma profissionais tecnicamente preparados e desenvolve habilidades comportamentais, como liderança, autoconhecimento, gestão emocional, inclusão, relacionamento interpessoal, criatividade e empreendedorismo. “Os alunos não são passivos. Eles participam da construção do conhecimento desde o primeiro período”, destaca Ivanacha.

"A Unit-PE é reconhecida nacionalmente pela relevância no cenário da educação superior, preservando a visão pioneira de seus fundadores, que sempre acreditaram na educação como instrumento de transformação da sociedade", afirma Ivanacha Carneiro, coordenadora de suporte acadêmico da Unit-PE | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

INFRAESTRUTURA

A Unit-PE promove um projeto pedagógico estratégico, com foco na formação integral dos estudantes, do aprendizado profissional, extensão, até o desenvolvimento de habilidades comportamentais.

Um dos grandes diferenciais da instituição está no investimento permanente em infraestrutura: salas equipadas, laboratórios de ponta, clínica integrada de saúde e espaços colaborativos compõem o ecossistema de aprendizado do 2º centro universitário mais bem avaliado de Pernambuco.



“Temos diversas modelagens de sala que são fundamentais para a potencialização das práticas inovadoras, promovendo protagonismo estudantil. A constante revisão curricular e o estímulo ao protagonismo dos alunos fazem parte da nossa estratégia”, detalha o reitor Diogo Galvão.



Com mais de 12 mil metros quadrados, a unidade da Imbiribeira também oferece auditório para 300 pessoas, clínicas-escola, Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), além de amplo estacionamento gratuito para alunos, docentes e colaboradores. Na área da saúde, os cursos contam com a clínica integrada e laboratórios específicos, como o pré-clínico de odontologia, onde os estudantes aprendem com simulações em manequins e avançam para a clínica com pacientes reais.

Diversas modelagens de sala potencializam práticas inovadoras, onde os estudantes aprendem com simulações antes de atuar em situações reais | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Também há espaços de estética e cosmética, com estrutura completa para práticas faciais e corporais, e ambientes para a prática de enfermagem, psicologia e fisioterapia. Para os cursos de tecnologia, a instituição oferece residência tecnológica, realizada em parceria com o Porto Digital, que possibilita a integração do estudante com empresas do setor, desafios do mercado e soluções inovadoras.



Outro importante ponto de excelência está no corpo docente, com professores extremamente qualificados e atualizados, garantindo um ensino alinhado com as exigências contemporâneas do mercado. “Nosso corpo docente é composto majoritariamente por mestres e doutores, que combinam sólida formação acadêmica com ampla experiência prática de mercado. Valorizamos a capacitação contínua”, afirma Ivanacha.



A instituição oferece, ainda, especialização, mestrado e doutorado, além de intercâmbio, para cursar o semestre letivo, para mais de 40 universidades em 13 países que compõem a rede de parceiros do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. O Grupo, por meio da Faculdade Tiradentes (Fits), oferece o curso de Medicina em Goiana-PE, que alia excelência acadêmica a uma atuação direta no desenvolvimento da saúde local.

MERCADO

Outro pilar estratégico da Unit-PE é a responsabilidade social aliada à empregabilidade. Programas de extensão conectam os alunos com as demandas reais da sociedade e do mercado.



“Trabalhamos com projetos de extensão que envolvem a comunidade, incentivamos ações sociais e promovemos discussões sobre ética e cidadania. Queremos formar profissionais competentes, conscientes do seu papel na transformação da sociedade”, aponta Ivanacha.



Dedicado à empregabilidade, a Unit Carreiras oferece orientação profissional personalizada, apoio na elaboração de currículos e preparação para entrevistas.

Veja também