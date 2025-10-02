A- A+

Folha Educa 2025 Vidas, escolas e comunidades: o ensino além das salas de aula O Governo de Pernambuco prepara seus alunos para o trabalho e também para que se tornem agentes transformadores na sociedade

Com cerca de 500 mil alunos matriculados em 1.072 escolas, a rede estadual de ensino, gerida pelo Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Educação (SEE), recebeu investimentos de R$ 5,5 bilhões em ações de melhorias na infraestrutura, manutenção e modernização das escolas, com o intuito de proporcionar um ambiente mais acolhedor e de qualidade para os estudantes, professores e a comunidade escolar. Atualmente, a rede conta com 30.329 professores efetivos, além de 11.828 contratados.

Em 2025, o ano letivo da Rede Estadual tem como tema “Vidas, Escolas e Comunidade: educar para a promoção da justiça socioambiental”. O objetivo é a conscientização sobre as questões ambientais, sociais e de justiça, preparando os alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para que eles possam se tornar agentes transformadores em seus bairros e comunidades.

“A busca pelo tema vai de encontro justamente ao que a gente hoje verifica na questão ambiental, e que hoje é muito trabalhada no mundo inteiro. É a preservação ambiental, a justiça social. Essas relações são muito íntimas e precisamos desenvolver elas fortemente dentro das escolas, com estudantes, professores e os próprios gestores escolares. Durante o decorrer do ano, todos os eventos, todos os trabalhos que são realizados pela Educação tendem a explorar este tema”, comenta o secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro.

No primeiro semestre letivo deste ano, foram fornecidas mais de 112 milhões de merendas. Foto: Demison Costa

Integral

Atualmente, a Rede Estadual de Ensino conta com 671 escolas em tempo integral. Destas, 510 são do ensino médio, 105 do ensino fundamental e outras 56 são Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). Desde 2023, já foram implementadas 97 novas escolas nesse modelo, com 17.618 mil novas vagas criadas desde o início da gestão Raquel Lyra (PSD).

Pernambuco lidera o ranking nacional de alunos matriculados no ensino médio em tempo integral, de acordo com o Censo Escolar 2023, divulgado em 2024. Isso significa que, em todo o Brasil, a rede pública do estado tem a maior proporção de estudantes de ensino médio em instituições de tempo integral: 73%. O percentual está bem acima da média nacional, de 21,9%.



“É um case de sucesso, que hoje identificamos no país inteiro, de universalização do ensino em tempo integral. Isso não está mais restrito a Pernambuco, mas ao País todo. É importante entender que tivemos quase cem novas escolas em tempo integral desde 2023, mas cada escola, hoje, que passa a ser gerida pelo regime de tempo integral, tem que ser muito bem pensada. Não é pensar apenas na carga horária, mas, também, em uma alimentação de qualidade, ter professores em cargas horárias diferenciadas e em condições de exercer, de fato, a plenitude da sua função”, salienta o secretário de Educação.

Em meio ao aumento do número de escolas, a alimentação escolar também tem crescido em Pernambuco. No primeiro semestre letivo deste ano, foram fornecidas mais de 112 milhões de merendas, sendo mais de 1 milhão por dia. Além disso, a SEE convocou 118 nutricionistas (analistas em gestão educacional), incluindo cadastro de reserva, reforçou as visitas técnicas e acompanhamentos presenciais nas escolas. Também deu início ao plano de escolarização da merenda das 191 escolas com alimentação terceirizada e adquiriu equipamentos industriais, linha branca e utensílios de cozinha para escolas em transição ou manutenção.

Fardamento

Neste ano, pela primeira vez, mais de 20 empresas que fazem parte do Polo de Confecções do Agreste estão produzindo o fardamento escolar da Rede Estadual. O investimento é R$ 33,8 milhões. As empresas cadastradas deverão produzir, ao longo de 2025, quase dois milhões de peças para os estudantes. A iniciativa é resultado da Lei Estadual nº 18.531/2024, sancionada pela governadora Raquel Lyra, que busca fortalecer a economia local e valorizar a mão de obra regional.

“Fornecemos para todos os estudantes três fardas, o que representa quase 1,8 milhão de fardas a serem entregues, e isso tudo feito por gente nossa, fomentando o desenvolvimento da economia local, além do mais demonstrando aquilo que já é nosso, consolidando como o segundo maior polo têxtil do País. Não temos só o fardamento, mas também mochilas, que são necessárias, sendo produzidas dentro do Polo”, afirma o secretário.

O Governo do Estado investe R$ 880 milhões na implantação de 157 unidades infantis em todas as regiões. Foto: Demison Costa

Crianças

Com a ideia de apoiar os municípios pernambucanos, o Governo de Pernambuco lançou três blocos de licitação para a construção de Centros de Educação Infantil (CEIs), em todas as regiões do Estado. O investimento previsto é de R$ 880 milhões na implantação de 157 unidades infantis. Até o fim do próximo ano, serão 250 creches licitadas.

O projeto atende o eixo do Regime de Colaboração do Programa Juntos pela Educação, que busca auxiliar as cidades na ampliação da rede pública para atender crianças de zero a cinco anos, por meio de convênios firmados e articulados pela Secretaria Estadual de Educação.

De acordo com o secretário Gilson Monteiro, o zelo com a primeira infância é uma das prioridades da gestão Raquel Lyra. “O cuidado com a primeira infância é um pensamento da governadora desde o início. Dentro dessa condição toda, precisamos alfabetizar as crianças na idade certa, e isso começa com a creche. Você dando a condição de creches bem construídas, bem mobiliadas e mantidas durante um ano pelo Governo do Estado. E depois, os municípios, em parceria com o Governo Federal, com a condição de manter [a estrutura], é a possibilidade de ter uma base bem feita para receber, enquanto estado, estudantes lá na frente com uma condição melhor para trilhar os seus futuros”, pontua.

Estudantes e professores do Estado realizam intercâmbio internacional por meio do Programa Ganhe o Mundo. Foto: Demison Costa

Intercâmbio

Por meio dos programas Ganhe o Mundo (PGM) e Ganhe o Mundo Professor, o Governo de Pernambuco oferece a oportunidade de alunos e professores da Rede Estadual vivenciarem uma experiência internacional. Neste ano, por exemplo, 191 estudantes viajaram para o Chile. A iniciativa oferece aos jovens seguro internacional, acomodação em casa de família - host family - com todas as refeições garantidas e uma bolsa mensal de R$ 1.620. Os contemplados também recebem malas de viagem.

Outros 700 alunos do PGM com destino aos Estados Unidos e Canadá aguardam a finalização do contrato entre a pasta e a empresa responsável, para a definição das datas de embarque. Uma agência que atende os alunos fica responsável pelo processo de intercâmbio, incluindo vistos, passaportes, taxas escolares, passagens aéreas, seguro saúde, hospedagem em casas de família, além do acompanhamento dos jovens em solo internacional.

Já no PGM Professor, 88 docentes foram selecionados para intercâmbio, com objetivo de aperfeiçoar as línguas inglesa e espanhola. Entre os escolhidos, 15 embarcaram para a Inglaterra, 55 para o Canadá, 14 para o Chile, e quatro para a Argentina. Cada orientador ganhou um curso de seis semanas com aulas focadas no desenvolvimento das competências comunicativas e metodologias de ensino da língua local. Somado a isso, os beneficiados recebem três bolsas de R$ 1.620.

