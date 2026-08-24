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Folha energia Biomassa: Natureza em transformação Fonte renovável de energia gerada a partir de matéria orgânica, a biomassa é considerada uma alternativa viável para substituir os derivados de combustíveis fósseis

A biomassa, desenvolvida a partir de matéria orgânica renovável, seja de origem vegetal ou animal, é fundamental para o processo de descarbonização global, substituindo combustíveis fósseis. O recurso, reconhecido como sustentável e renovável, pode ser aplicado em diversos segmentos, como na geração de energia elétrica e na produção de biocombustíveis e biogás.

A fonte energética é obtida a partir de lenha, bagaço de cana, resíduos agrícolas, algas, alimentos e estercos. A energia contida na biomassa pode ser aproveitada por meio da combustão direta ou da decomposição da matéria orgânica. Atualmente, caracteriza-se como a renovável com maior presença na matriz energética brasileira.

Segundo o Balanço Energético Nacional 2026, ano-base 2025, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a biomassa responde por 33% da Oferta Interna de Energia (OIE) do Brasil, reunindo a biomassa da cana (15,8%), a lenha e o carvão vegetal (8,3%) e a categoria licor preto e outras renováveis (8,9%), que engloba biodiesel, outras biomassas, biogás e gás industrial de carvão vegetal. No total, as renováveis representam 49,5% da matriz, enquanto as fósseis chegam a 50,5%.

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da NovaBio, Renato Cunha, afirma que a biomassa complementa o setor energético. Além disso, destaca que o etanol, biocombustível essencial para a transição energética, depende diretamente da biomassa, pois é produzido a partir da fermentação dos açúcares e amidos dos vegetais.

Jacyr Costa Filho, diretor financeiro da Fiesp e sócio na Agroadvice Foto: Divulgação

“Usa-se muito a biomassa da cana como combustível limpo para as gerações nas térmicas das usinas. É uma energia de bioeletricidade (energia elétrica gerada a partir da biomassa), limpa, que a gente fornece também para o sistema, vendendo para as grandes indústrias diretamente. Pode ser vendida no mercado e também para as compradoras de energia”, pontua.

O dirigente reitera que a biomassa da cana é uma energia firme, diferente de outras fontes renováveis como solar e eólica, porém é necessário que mais leilões sejam realizados pelo governo federal para estimular a produção.

“As energias eólica e solar são limpas, mas são intermitentes. Na eólica, quando falta vento, a energia não é produzida e tem que complementar com outra energia, geralmente de petróleo. E com a solar também, à noite a energia não está sendo gerada. E a biomassa da cana, apesar de ser durante o período de moagem das usinas de seis a sete meses por ano, o sistema pode contar com ela trabalhando 24 horas. É uma energia firme e sazonal”, diz Cunha.

Produção

O diretor financeiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e sócio na Agroadvice, Jacyr Costa Filho, explica que, no Brasil, os principais setores envolvidos na produção da biomassa são as florestas e a cana-de-açúcar.

“Na cana-de-açúcar brasileira, cultura que hoje já ocupa em torno de 10 milhões de hectares, o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação a qualquer país do mundo, porque as variedades da cana estão adaptadas e há uma capacidade de boa produtividade com uma maior longevidade do canavial. Na Índia e na Tailândia, por exemplo, você faz no máximo três cortes da cana. No Brasil, você faz de quatro a oito cortes da cana”, afirma.

De acordo com o diretor, além de ter uma vocação inerente para a produção de produtos de origem vegetal, apresentando condições climáticas favoráveis e tecnologia avançada, o país já desenvolveu mercados importantes no setor, como o de biogás, uma das principais formas de aproveitamento energético da biomassa.

Oziel Alves, diretor de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) Foto: Divulgação/Senai

“Várias usinas na região Centro-sul já estão iniciando a produção do biogás e do biogás produzindo biometano. O biometano serve para substituir o gás natural e para o uso industrial. Algumas indústrias em São Paulo, por exemplo, que estão querendo reduzir a pegada de carbono, estão substituindo o gás natural pelo biometano.”

O biometano também está começando a ser utilizado no transporte, ressalta Jacyr. “A Copersucar, por exemplo, está transportando açúcar do interior de São Paulo para o Porto de Santos com caminhões movidos a biometano. Hoje, o biometano, que tem um custo de produção em torno de R$ 2,50, está dando uma vantagem competitiva muito grande em relação ao diesel, que está custando em torno de R$ 7 o litro”, destaca.

Tecnologia

Segundo o diretor de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE), Oziel Alves, o Sistema Indústria, por meio do Senai e de suas estratégias de atuação integrada, adota uma estratégia voltada à descarbonização industrial e à transição energética. A proposta é promover o desenvolvimento de cadeias industriais que tenham complementaridade e consigam gerar agregação de valor e fortalecer a simbiose industrial entre as empresas e os setores.

Ele enfatiza que Pernambuco tem um ambiente muito propício para a geração de energia por meio da biomassa. “A gente tem capacidade de produzir SAF (Combustível Sustentável de Aviação), de produzir e-metanol, de produzir diesel verde, e de produzir outros combustíveis. Para isso, nós precisamos integrar essas capacidades que o estado tem e conectar esses setores. O grande problema é que hoje está tudo solto, sem conexão e sem uma grande estratégia integradora.”

Para atender às demandas da indústria pernambucana e nacional, promovendo o desenvolvimento tecnológico e a integração entre empresas, instituições de ensino e centros de pesquisa, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), por meio do Senai e do Instituto Senai de Inovação, criou o Senai Park, localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Litoral Sul de Pernambuco.

“O nosso objetivo é desenvolver tecnologia, acelerar a adoção tecnológica para as indústrias, e trazer soluções que estão rodando o mundo adaptando para a nossa realidade. Ao mesmo tempo, conectar o conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento aproximando isso para o desenvolvimento de novos negócios, para que a indústria enxergue valor nisso. E esse espaço nasce com o objetivo de suportar plantas industriais pilotos. São plantas pioneiras e de menor porte, mas já é uma planta industrial.”

Entre os projetos em andamento, o Senai Park conta com uma planta de produção de hidrogênio já em funcionamento. “O objetivo desse programa é a gente trabalhar não só a produção do hidrogênio por meio da eletrólise, mas também a rastreabilidade do hidrogênio para garantir que ele é verde. Depois de produzir o hidrogênio, são trabalhadas as aplicações do hidrogênio na indústria, na parte de mobilidade, e em veículos da célula combustível, habilitando essa rota de produção de combustíveis avançados”, explica.

Na cana-de-açúcar brasileira, cultura que hoje já ocupa em torno de 10 milhões de hectares, o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação a qualquer país do mundo.”

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