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Folha energia CNC Agro: evolução no mercado de fertilizantes Os fertilizantes organominerais ganham espaço no campo por oferecer maior eficiência, além de benefícios ambientais e econômicos proporcionados pela tecnologia

Fatores como eficiência agronômica, sustentabilidade ambiental, economia circular e maior disponibilidade de matérias-primas orgânicas têm impulsionado o crescimento do mercado de fertilizantes organominerais no Brasil. Produzido a partir da combinação de matéria orgânica, como resíduos vegetais e esterco animal, com nutrientes minerais (fontes de nitrogênio, fósforo e potássio), o adubo vem ganhando espaço nas lavouras por oferecer maior aproveitamento dos nutrientes e contribuir para a melhoria da qualidade do solo.

Segundo o head Comercial da CNC Agro, Matheus Pereira Fernandes, a evolução do mercado é resultado de um conjunto de fatores que vai desde a maior eficiência dos fertilizantes organominerais até os benefícios ambientais e econômicos proporcionados pela tecnologia.

“A CNC Agro avalia de forma muito positiva a evolução do mercado de fertilizantes organominerais por alguns motivos. Um dos principais fatores é a questão da eficiência. Quando você trabalha com fertilizante organomineral composto por uma matriz orgânica mais o fertilizante mineral, consegue ter uma maior eficiência na resposta desses nutrientes”, explica.

O executivo destaca que a disponibilidade de materiais orgânicos no mercado e o fator socioambiental também têm impulsionado o crescimento desse tipo de adubo.

“Trabalhamos com a matriz orgânica de origem vegetal e, quando realizamos as análises, conseguimos comprovar que o nosso fertilizante tem uma pegada de carbono bem mais baixa quando comparado com o fertilizante convencional químico”, afirma.

EMatheus Pereira Fernandes, head comercial da CNC Agro

Outro fator apontado é a sustentabilidade financeira, refletida nas respostas agronômicas observadas no campo. “A matéria orgânica tem uma série de fatores benéficos, como agregação do solo, melhoria na microbiota do solo e geração de cargas para o solo, como a CTC (Capacidade de Troca Catiônica). E as respostas agronômicas com todas essas interações são muito altas e bem impactantes.”

Desafios

Apesar do crescimento do mercado, os fertilizantes organominerais ainda enfrentam desafios como o aprimoramento da legislação, a qualidade física do material e o aumento de ganho de escala para aproximar a produção dos centros consumidores, pontua o head Comercial da CNC Agro, Matheus Pereira Fernandes.

“O primeiro quesito é ter uma legislação mais rígida que, de fato, entenda a questão do organomineral. Infelizmente, hoje temos uma legislação muito branda, que permite a utilização de alguns compostos e matérias orgânicas de baixa qualidade, não só em termos quantitativos químicos, como CTC e percentual de nutrientes, mas também de qualidade física”, destaca.

De acordo com Fernandes, outro entrave é a qualidade física do fertilizante, principalmente no quesito dureza. “A dureza nada mais é do que a força que eu imprimo no grânulo do fertilizante. Se ele esfarela, eu tenho um problema de qualidade física. Além disso, o fertilizante organomineral é uma tecnologia muito difícil de granular com uma semelhança grande ao fertilizante convencional químico. As máquinas agrícolas foram desenvolvidas para aplicação de fertilizantes convencionais, minerais químicos, então o mercado de fertilizantes organominerais tem uma dificuldade muito grande de granulação”, explica.

Apesar desse desafio, o head Comercial afirma que a CNC Agro desenvolveu uma tecnologia própria para superar essa limitação. “A CNC, por sua vez, tem uma tecnologia exclusiva, com uma dureza muito boa e uma granulometria muito semelhante à de um fertilizante convencional mineral”, ressalta.

Outro desafio apontado pelo executivo é o ganho de escala. “Sempre falamos para os nossos clientes: nos deem uma oportunidade, porque o Brasil, de norte a sul, tem disponibilidade de matérias orgânicas. E a gente sabe que, quanto mais próximo o fertilizante é produzido do centro consumidor, mais competitivo ele fica comercial e financeiramente.”

Culturas

Embora seja uma tecnologia recente, a adoção dos fertilizantes organominerais tem crescido em diferentes culturas agrícolas. Fernandes lembra que a legislação específica para esse tipo de insumo foi criada em 2020 e ainda precisa de aperfeiçoamentos.

“É uma prática relativamente nova. Inclusive, quando você analisa a legislação, ela também é nova. A legislação de fertilizantes organominerais foi criada em 2020 e ainda precisa de muita melhoria. Hoje, por exemplo, ela permite que o fabricante entregue um fertilizante organomineral com até 20% de umidade, o que não é desejável. O produtor não precisa comprar água”, afirma.

Segundo ele, apesar disso, a tecnologia vem sendo adotada cada vez mais em culturas como café, hortaliças e cana-de-açúcar.

“É uma prática que tem crescido bastante, principalmente nos cultivos de café e de hortaliças. O mercado de cana-de-açúcar também tem ampliado bastante a adoção, por conta dos resultados agronômicos e também pela tradição socioambiental que o setor emprega nas suas atividades agrícolas.”

Além da comercialização de fertilizantes granulados, líquidos, foliares e bioestimulantes, a CNC Agro investe em desenvolvimento de mercado, novas tecnologias e pesquisa em toda linha de nutrição oferecida pela empresa.

“No que diz respeito aos fertilizantes organominerais, pesquisamos, principalmente, sobre a qualidade da matéria orgânica. Nós temos um laboratório dentro das nossas fábricas credenciado pelo Mapa (Ministério de Agricultura e Pecuária) e investimos também em validações regionais com os consultores, pesquisadores e professores de universidades. O objetivo é ser o mais assertivo possível, trazendo uma maior rentabilidade para o produtor, para a usina e para o parceiro. A gente também valida nossas tecnologias in loco juntamente com o produtor e com a usina.”

Ainda segundo o executivo, a CNC segue acreditando no mercado agrícola brasileiro, tanto na produção de cereais quanto no setor sucroenergético.

“A CNC vai continuar investindo na maior atuação junto a esses mercados e, principalmente, na inovação. Somos uma empresa que inova, quebra alguns paradigmas e vai apostar muito na inovação, visto que o agro brasileiro é um mercado muito dinâmico e muito inovador”, reitera.

Quando você trabalha com fertilizante organomineral composto por uma matriz orgânica mais o fertilizante mineral, consegue ter uma maior eficiência na resposta desses nutrientes.”

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