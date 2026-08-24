A- A+

FOLHA ENERGIA Energia renovável: rumo à liderança global Fontes renováveis produzem 86,8% da energia elétrica disponibilizada no Brasil, sendo a hidráulica, proveniente das hidrelétricas, responsável por 51,2% desse total

A matriz elétrica brasileira, conjunto de fontes usadas exclusivamente para a geração de eletricidade no país, é uma das mais limpas e renováveis do mundo. Atualmente, 86,8% da energia elétrica disponibilizada é composta por fontes renováveis, consolidando o Brasil como um dos protagonistas da transição energética global.

Segundo o Balanço Energético Nacional 2026, ano-base 2025, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entre os recursos renováveis destacam-se a hidráulica (51,2%), a eólica (14,9%), a solar (11,4%) e a biomassa (8,4%), que inclui lenha, bagaço de cana, licor preto, biodiesel e outras fontes primárias. A eletricidade importada corresponde a 0,9%.

As fontes não renováveis representam 13,2% da matriz elétrica, com participação do gás natural (7,5%), carvão e derivados (2,2%), energia nuclear (2%) e derivados de petróleo (1,5%), de acordo com o balanço.

Ao contrário do Brasil, a matriz elétrica mundial é, em sua maioria, composta por fontes fósseis, que representam 69,3% da geração. Já as fontes renováveis respondem pelos 30,75% restantes, de acordo com a Agência Internacional de Energia (cuja sigla em inglês é IEA) de 2025, ano-base 2023.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Sandoval Feitosa, afirma que o Brasil possui condições favoráveis para se consolidar como liderança global em energia limpa, mas precisa transformar esse potencial em ganhos de competitividade e desenvolvimento econômico.

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

“Isso envolve fortalecer o ambiente regulatório, ampliar a segurança jurídica e estimular a inovação tecnológica. A descarbonização do setor energético é um eixo central dessa agenda. A substituição progressiva de fontes fósseis por alternativas de baixa emissão - como renováveis e nuclear - é essencial para reduzir as emissões”, pontua.

Desafio

Segundo Feitosa, a expansão acelerada de fontes renováveis variáveis, como solar e eólica, exige uma reconfiguração do planejamento e da operação do sistema elétrico brasileiro.

“O principal desafio é garantir confiabilidade e estabilidade diante da intermitência dessas fontes. Isso passa por uma modernização estrutural do modelo operativo, com maior capacidade de previsão, flexibilidade e resposta do sistema. Nesse contexto, ganham relevância políticas robustas de segurança energética, incluindo mecanismos preventivos e planos de contingência para cenários críticos”, explica.

Para o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Marcio Rea, os desafios operacionais estão relacionados ao controle de tensão e ao equilíbrio instantâneo entre oferta e demanda.

“Esses aspectos vêm sendo continuamente avaliados e endereçados pelo Operador, que atua junto com o Ministério de Minas e Energia (MME), a ANEEL e a EPE para avançar em aprimoramentos no marco regulatório, como o avanço na controlabilidade dos geradores distribuídos, de forma que também seja possível fazer a gestão sobre esse tipo de geração, e a revisão de regulamentos e de políticas públicas, para equilibrar responsabilidades, aprimorar a eficiência alocativa e garantir eficiência operacional”, pontua.

Desenvolvimento

O professor do Centro de Energia Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador do curso de Engenharia de Energia, Emerson Torres, destaca que o Brasil possui, historicamente, uma matriz elétrica baseada em grandes usinas hidrelétricas, responsáveis por cerca de metade da geração elétrica nacional.

“A partir de 2014, com o leilão de energias renováveis fomentado pelo governo federal, conseguiu-se incentivar a implantação de usinas solares. Antes disso, em 2012, houve os leilões de reserva de energia eólica. Nesses leilões, o governo comprava a energia eólica ou solar por um valor mais alto do que a gerada por hidrelétricas.”

Marcio Rea, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

O docente explica que, desde então, os investimentos em tecnologia contribuíram para a formação de mão de obra especializada, hoje empregada principalmente nos segmentos de energia solar e eólica, e permitiram ampliar a capacidade de geração de energia por fontes renováveis, fortalecendo a transição para uma matriz elétrica mais limpa e menos dependente de combustíveis fósseis.

“A partir de 2012 foram criados cursos em universidades, como o de engenharia de energia, que coordeno na UFPE. A formação capacita profissionais para trabalhar com energia solar, eólica, nuclear e biomassa”, afirma Torres.

De acordo com o professor, cerca de dois milhões de pessoas trabalham atualmente no setor de energia no Brasil, sendo a maior parte delas empregada na cadeia da energia solar.

Oferta e consumo

Apesar do avanço da eletrificação dos veículos e do crescimento da energia solar, Emerson Torres aponta um desafio: equilibrar geração e consumo. “Ainda temos excesso de geração de energia elétrica em determinados períodos do dia, normalmente em dias ensolarados, devido ao rápido crescimento de energia solar. De 2012 para cá, a gente saiu do nada para a segunda fonte de geração com a solar. Ao longo do dia tem muita geração e pouco consumo. No sistema elétrico, é necessário casar a geração com o consumo. Esse excesso de produção acaba gerando o chamado curtailment.”

O curtailment é a redução ou interrupção intencional da produção de usinas elétricas, mesmo com capacidade disponível, determinada pelo ONS com o objetivo de manter a estabilidade e a segurança da rede.

Entre as alternativas para reduzir esse problema estão o incentivo ao consumo durante o dia por meio de tarifas diferenciadas, o uso de usinas hidrelétricas reversíveis, sistemas de armazenamento por baterias (BESS) e o armazenamento de energia em hidrogênio verde (H2V).

Nordeste

Concentrando grande parte da produção renovável brasileira, o Nordeste passou a desempenhar um papel estratégico como exportador de energia para as regiões Norte e Sudeste/Centro-Oeste durante parte do ano. No passado, a região era predominantemente importadora.

“Nesse contexto, a ampliação da rede de transmissão é importante para assegurar o adequado desempenho elétrico do Sistema Interligado Nacional (SIN) e permitir uma operação futura equilibrada sob os aspectos de segurança, confiabilidade e custo”, diz o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

A expansão da infraestrutura de transmissão associada à região Nordeste envolve um conjunto integrado de soluções estruturantes, conforme indicado no último Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN, ressalta o gestor.

Entre as obras previstas estão o Bipolo HVDC 800 kV de Graça Aranha-Silvânia, reforços na transmissão entre Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, ampliação da malha interna de transmissão em 500 kV do Nordeste e a instalação de compensadores síncronos.

“Essas obras são fundamentais para viabilizar o escoamento da geração renovável da região, ampliar a capacidade de intercâmbio entre subsistemas e garantir condições adequadas para a operação futura do SIN”, afirma Rea.

A substituição progressiva de fontes fósseis por alternativas de baixa emissão - como renováveis e nuclear - é essencial para reduzir as emissões.”

Veja também