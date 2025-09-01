Fertipar: confiança, qualidade e produtividade

A- A+

O Brasil é uma grande potência na produção de alimentos, fibras, energia, e na geração e difusão de conhecimento e tecnologias agrícolas. A competitividade do agronegócio brasileiro é também resultado de práticas agrícolas modernas e do trabalhado de instituições de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que dão suporte para aumentar nossa produção de forma sustentável, pois somos o agro que mais preserva no mundo.



Segundo dados do USDA de 2024, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, café, suco de laranja e açúcar, e está entre os 4 maiores produtores e exportadores mundiais de milho, algodão e carnes bovina, suína e de frango. Mesmo já ocupando papel de destaque na produção de alimentos, todas as áreas cultivadas do Brasil com culturas temporárias, semiperenes e perenes (grãos, cana-de-açúcar, frutas e florestas plantadas) ocupam apenas 9% do território. Neste contexto temos potencial de aumentar a produção de alimentos de forma significativa e sustentável.



O protagonismo assumido pelo Brasil e reconhecido internacionalmente levou a Organização das Nações Unidas, ONU, a admitir que o país terá que ampliar em 41% a sua oferta de alimentos para atender a crescente população mundial, que deve passar dos atuais 7 para mais de 9 bilhões de habitantes em 2050. Essa grande produção de alimento está alicerçada em pilares fundamentais, dentre eles, o uso de fertilizantes de qualidade como os produzidos e distribuídos pelo Grupo Fertipar.



De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o agronegócio representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. A manutenção dessa produção garante alimento, trabalho e renda para a população. Contudo, devido ao avanço das mudanças climáticas impulsionadas pelo aquecimento global, o setor cada vez mais se envolve na proteção do meio ambiente e no uso sustentável e racional da terra.



O avanço da tecnologia, por meio da ciência, permitiu a criação de diversas formas de aproveitamento do solo respeitando o meio ambiente. O Grupo Fertipar, desde 1980, fornece fertilizantes para o agronegócio, e com seus produtos diferenciados possibilita o uso racional do solo, proporcionando maior produtividade. Presente em todo o território nacional e regionalmente representado pela Fertine, o Grupo Fertipar busca contribuir efetivamente para o desenvolvimento do agronegócio sem abrir mão do cuidado constante com a sustentabilidade e com o bem-estar da sociedade.

Fábrica com energia solar fotovoltaica. Fertipar Rondonópolis, no Mato Grosso; Foto: Fertipar

Os fertilizantes fornecem ao solo os nutrientes essenciais para que as plantas se desenvolvam e produzam. A eficácia do seu uso é comprovada no aumento da produção. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) mostram que cada tonelada de fertilizante corretamente utilizada equivale à produção de quatro novos hectares sem o uso de fertilizantes.



De acordo com o diretor do Grupo Fertipar no Nordeste, Luiz Carlos Rodrigues, o aumento da eficiência no uso do solo evita a necessidade de abertura de outras áreas para o plantio.



“Para manter a produção agrícola atual do Brasil sem uso de fertilizante teríamos que plantar quatro vezes mais área do que se planta hoje. Consequentemente, isso acarretaria mais derrubada de floresta e de cerrado. O fertilizante é fundamental para que a produção seja mantida”, explica Rodrigues.

INSUMO ADEQUADO

A aplicação correta de fertilizantes é feita com base na análise do solo, que possibilita a escolha de um insumo perfeitamente adequado para a cultura e produtividade pretendida. “Com base na análise de solo, a Fertipar tem condições de desenvolver uma formulação que vai ser exatamente o que a planta precisa para se desenvolver e de acordo com seu potencial atingir a produção desejada” aponta Rodrigues.



“Se adubar adequadamente um hectare de solo você vai ter uma produção equivalente a quatro hectares sem adubação. Ou seja, se você adubar corretamente, utilizando os critérios de análise do solo, evita-se, por exemplo, a necessidade de abrir novas áreas para manter a mesma produção. Daí a importância da aplicação do fertilizante de forma correta e a importância de se adubar”, completa Rodrigues.



A tecnologia presente nos fertilizantes especiais do Grupo Fertipar, vinda de pesquisas realizadas nos Estados Unidos e confirmada nos campos brasileiros por instituições de pesquisas e universidades, oferece uma nutrição equilibrada, conforme a necessidade de cada cultura e solo. Os produtos Super N PRO e UHF, distribuídos exclusivamente pelo grupo, auxiliam na preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo que aumentam a lucratividade do produtor rural.



De forma pioneira, há mais de 20 anos, o Grupo Fertipar trouxe a linha Super N Pro aos campos brasileiros, que consiste na proteção da ureia evitando seu processo de volatilização. Possui dois inibidores de urease, o NBPT e o Duromide, sendo esse o mais novo princípio ativo do produto. O Duromide e o NBPT evitam a volatilização do nitrogênio na forma de amônia durante o processo de hidrólise da ureia no solo. Se liberada na atmosfera, a amônia pode oxidar e contribuir para a produção de gases do efeito estufa. De acordo com Rodrigues, a ureia, quando colocada no solo entra em contato com a enzima urease, que quebra a estrutura da molécula da ureia transformando-a em amônia, que é prejudicial para o meio ambiente quando vai para a atmosfera. O uso do componente Duromide, disponível na linha Super N Pro, reduz esse dano ao meio ambiente. Além disso, ao reduzir as perdas de nitrogênio, o fertilizante otimiza a cadeia produtiva.

“Com essa tecnologia, o nitrogênio é melhor aproveitado pela planta, reduzindo a emissão de gases na atmosfera. Como a planta consome mais nitrogênio, também produz mais”, afirma Rodrigues.

TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE

Já a tecnologia UHF atua aumentando a produtividade das principais culturas, possibilitando que tenham mais eficiência energética e alcancem seu máximo potencial genético produtivo como, por exemplo, na cultura da cana, que apresenta respostas consistentes ano após ano com incremento de TCH e ATR nas diferentes regiões de produção do Brasil. O UHF é um complexo de ácidos orgânicos aplicado diretamente nos fertilizantes e que acelera o metabolismo da planta, maximiza a produção de energia e potencializa a produtividade das culturas.



“Ao ser absorvido pela planta, o UHF provoca um maior enraizamento, ou seja, a planta emite mais raízes, que é por onde a planta se alimenta, absorvendo nutrientes. Ele também provoca o aumento na massa folhar, que é por onde ela realiza a fotossíntese, fundamental para seu crescimento e desenvolvimento”, explica Rodrigues.



Com o aumento do enraizamento e da superfície folhar, o produtor pode observar a melhora na qualidade do produto colhido, extraindo o máximo potencial da sua lavoura. O Grupo Fertipar comercializa seus fertilizantes para todos os tipos de lavoura e produção, desde o pequeno até o grande produtor. “Temos condições de atender todos os canais do agronegócio, Cooperativas, Usinas,Revendas, Trocadores e Produtores. Regionalmente esse atendimento é feito pela Fertine, localizada em Recife.



Nossos clientes podem receber o produto nas unidades e/ou fazendas ou retirar nas nossas fábricas”, acrescenta Rodrigues. O Grupo Fertipar apoia projetos socioambientais que vão desde grandes investimentos, como a instalação de energia fotovoltaica que alimenta algumas de suas unidades fabris, incentivando o consumo consciente e a adoção de práticas como destinação dos resíduos orgânicos para compostagem.

“Mas queremos ir além, olhar o futuro do planeta e das próximas gerações e fazer mais e melhor, pois sabemos que cada um tem seu papel na construção de um mundo mais sustentável, afinal juntos somos mais fortes”, declara a empresa.



