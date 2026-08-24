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Folha Energia Grupo Dislub Equador: novo terminal amplia capacidade logística e segurança energética A companhia está construindo um novo Terminal de Combustíveis Líquidos no Complexo Portuário de Pecém, no Ceará. Investimento inicial é de R$ 640 milhões

Com investimento inicial de R$ 640 milhões, o Grupo Dislub Equador está construindo um novo Terminal de Combustíveis Líquidos no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no Ceará. Equipado com infraestrutura logística moderna, o empreendimento terá capacidade para transformar a dinâmica de abastecimento de combustíveis no estado e em parte significativa do Nordeste, consolidando-se como um dos projetos mais importantes da história da companhia. Quando em operação, o terminal terá capacidade para atender aproximadamente 20% do consumo de combustíveis do Nordeste.

Na primeira fase, a capacidade de armazenagem serád de 170 mil m3, com expansão projetada para até 240 mil m3. Segundo o presidente do Grupo Dislub Equador, Marcelo Magalhães, mais do que um parque de tancagem, o projeto representa a construção de uma nova plataforma logística de energia para o Nordeste.

“Nosso principal objetivo é ampliar a segurança energética regional, reduzir gargalos logísticos, fortalecer a competitividade do mercado e criar uma plataforma eficiente para a movimentação de combustíveis, biocombustíveis e outros produtos líquidos”, afirma.

Com capacidade para movimentar derivados de petróleo, etanol e outros biocombustíveis, o terminal foi concebido para acompanhar a evolução da matriz energética. A estrutura também permitirá a exportação de petróleo bruto e já nasce com contrato firmado com a PetroReconcavo para o escoamento do petróleo produzido pela companhia na Bacia Potiguar.

“Ao investir em uma estrutura moderna e flexível, o Grupo Dislub Equador se prepara para atender tanto às demandas atuais de logística e abastecimento quanto às novas oportunidades que surgirão com o avanço dos biocombustíveis, da transição energética e da diversificação da matriz”, acrescenta.

Marcelo Magalhães, CEO do Grupo Dislub Equador

Expansão

Alinhado ao plano de expansão da empresa, o terminal será o maior da história do grupo, representando um salto na capacidade logística, operacional e estratégica. Além disso, o empreendimento também marca a entrada da Dislub na atividade de distribuição do Ceará.

“Temos uma atuação muito forte nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e Pecém amplia nossa capacidade de atender mercados com mais eficiência, escala e segurança. A localização é privilegiada, o porto oferece condições operacionais muito competitivas e existe uma demanda reprimida importante na região”, destaca o presidente.

Na fase atual, a obra mobiliza mais de mil profissionais entre equipes próprias, empresas contratadas e prestadores de serviço especializados. De acordo com Marcelo Magalhães, os empregos geram renda, movimentam os fornecedores, fortalecem a economia local e criam um impacto positivo direto na região.

“Quando o terminal entrar em operação, também vai gerar empregos permanentes e criar uma cadeia de oportunidades em logística, manutenção, segurança, operação, transporte, serviços e suporte técnico. Para nós, um investimento desse porte precisa deixar um legado. E esse legado passa por infraestrutura, desenvolvimento econômico, qualificação profissional e fortalecimento do Pecém como um dos principais polos logísticos e industriais do país”, explica.

Os próximos passos do novo terminal incluem a conclusão das obras, a montagem final das estruturas, testes operacionais, comissionamento, implementação de sistemas, obtenção das autorizações necessárias e preparação das equipes que atuarão na operação do terminal.

“Nossa expectativa é operar um dos terminais de líquidos mais modernos e eficientes do País, com tecnologias avançadas, automação e uso de inteligência artificial para ampliar produtividade, segurança operacional e confiabilidade”, afirma Marcelo Magalhães.

Nordeste

Além do Ceará, a expectativa é de que o terminal atenda áreas estratégicas do oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco e do sul do Piauí.

“A ideia é ampliar a chamada ‘mancha logística’ do Pecém, criando uma alternativa mais eficiente para o abastecimento regional e reduzindo a dependência de fluxos vindos de portos mais distantes.”

Outro fator estratégico para o sucesso do empreendimento é a integração com a Ferrovia Transnordestina. A integração entre porto, armazenagem e ferrovia poderá ampliar significativamente o raio de atuação do terminal, permitindo o escoamento de combustíveis e derivados a longas distâncias com mais eficiência.

Atualmente, parte importante da logística regional ainda depende do modal rodoviário em percursos extensos, o que aumenta custos, prazos e complexidade operacional. Para o presidente, a ferrovia pode ajudar a reduzir essa dependência, aumentar a escala de distribuição e tornar o abastecimento mais competitivo.

“Essa integração multimodal é um passo importante para o Nordeste. Ela permite conectar infraestrutura portuária, capacidade de armazenagem e transporte de longa distância, criando uma cadeia mais eficiente e preparada para atender o crescimento da região”, afirma.

Outros projetos

Além da distribuição de combustíveis e da operação de terminais, o Grupo Dislub Equador participou do leilão de reserva de capacidade e se habilitou como sócio em dois projetos de geração termelétrica. Os empreendimentos somam um investimento total de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, dos quais cerca de R$ 500 milhões correspondem à participação da companhia, para a implantação de 284 MW de capacidade de geração de energia.

“O Grupo Dislub Equador seguirá atento a novas possibilidades de expansão logística, desenvolvimento de parcerias e fortalecimento da sua presença no setor de energia. Nosso compromisso é continuar investindo em infraestrutura, eficiência operacional e soluções que contribuam para o crescimento do Nordeste e do Brasil”, reitera Marcelo Magalhães.

Ao investir em uma estrutura moderna e flexível, o Grupo Dislub Equador se prepara para atender tanto às demandas atuais de logística e abastecimento quanto às novas oportunidades que surgirão com o avanço dos biocombustíveis, da transição energética e da diversificação da matriz.”

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