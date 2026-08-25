Grupo Olho D´Água: inovar para construir a usina do futuro

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A transformação da usina sucroenergética em uma plataforma de produção de energia, combustíveis renováveis e produtos de maior valor agregado já faz parte da estratégia do Grupo Olho D’Água. Com tradição e escala no setor sucroenergético nordestino, o conglomerado vem ampliando os investimentos em biomassa, reaproveitamento de resíduos, eficiência hídrica e novas tecnologias, enquanto estuda alternativas como o biometano. A visão de futuro é sintetizada pelo assessor da diretoria do grupo, Marcos Mendonça: “A usina do futuro não é uma simples fábrica de açúcar, e sim, um ecossistema de produtos de valor agregado.”



O Grupo Olho D'Água trabalha com a visão de que a usina do futuro não é uma simples fábrica de açúcar, mas um ecossistema de produtos de valor agregado | Foto: divulgação



O grupo mantém uma gestão integrada e uma estratégia de longo prazo voltadas à excelência operacional e à geração de valor para colaboradores, parceiros e comunidades. Na última safra, suas três unidades alcançaram moagem consolidada superior a 4,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Para sustentar essa operação, o grupo reúne aproximadamente 8,5 mil colaboradores durante a safra e 4,5 mil na entressafra.



A agenda ambiental é parte estruturante desse modelo. Em 2025, a Usina Central Olho D’Água passou pela recertificação no Padrão de Produção Bonsucro e também pelo esquema FSSC 22000. A Bonsucro é uma iniciativa global voltada à sustentabilidade da cadeia da cana e trabalha sobre três pilares: viabilidade econômica, responsabilidade social e preservação ambiental. A certificação estabelece metas relacionadas, entre outros aspectos, ao uso da terra e à conservação ambiental. Também contribui para habilitar a produção a atender mercados internacionais.



Já a FSSC 22000 é um sistema de certificação internacional voltado à segurança dos alimentos e abrangendo etapas da cadeia de fornecimento, da produção ao armazenamento e transporte.

Dentro da lógica da economia circular, um dos principais exemplos do Grupo Olho D’Água é o aproveitamento da vinhaça, resíduo gerado na produção de etanol e rico em potássio. Nas usinas do grupo, o material é reaproveitado como fertilizante, de acordo com a legislação ambiental vigente. A estratégia reduz a necessidade de fertilizantes minerais e permite que nutrientes presentes no processo industrial retornem ao solo.



O grupo também produz composto orgânico utilizado no tratamento do solo. A lógica, segundo Mendonça, é aproveitar praticamente todos os componentes gerados no processo sucroenergético, transformando resíduos em insumos, energia ou matéria orgânica que retorna ao campo. “O setor sucroenergético aproveita quase tudo”, resume o assessor. A estratégia permite organizar o uso de materiais orgânicos disponíveis e reduzir a dependência de insumos químicos processados.



O reaproveitamento se estende ao bagaço da cana, utilizado como combustível nas caldeiras, produzindo vapor e eletricidade para as operações industriais. O excedente de energia é comercializado, transformando um subproduto em fonte adicional de receita e reduzindo a dependência de fontes fósseis.

Eficiência

A gestão dos recursos hídricos também ocupa espaço central na estratégia ambiental. Nas unidades do grupo, a água é reutilizada em diferentes etapas da operação industrial, com uma gestão voltada à redução da captação e ao uso mais eficiente do recurso.



Em áreas agrícolas, novos sistemas de irrigação chegam a alcançar eficiência de 98% no aproveitamento da água, reduzindo as perdas em relação aos modelos convencionais. A água captada durante o período chuvoso também é armazenada para utilização posterior, especialmente nos períodos de estiagem.



A proteção dos recursos naturais inclui ainda o plantio de matas ciliares. A iniciativa busca recuperar e preservar a vegetação às margens de córregos, lagos, barragens e nascentes, contribuindo para a proteção dos cursos d’água, a conservação do solo e a manutenção da biodiversidade.



O Grupo Olho D’água também tem compromissos com o cumprimento das normas de segurança e saúde, o respeito aos direitos humanos e trabalhistas e a proibição do trabalho infantil e do trabalho análogo à escravidão.

Biometano

Para Mendonça, a transição energética abre uma nova fronteira para o setor sucroenergético. O Grupo Olho D’Água avalia a implantação de uma planta de biometano. A proposta é aproveitar resíduos para produzir o gás renovável e, posteriormente, comercializá-lo.



O grupo também participa do RenovaBio, política brasileira de incentivo à produção de biocombustíveis eficientes em relação aos combustíveis fósseis. Certificado no programa desde 2018, o grupo pode gerar Créditos de Descarbonização (CBIOs), adquiridos por empresas que precisam compensar parte de suas emissões.



Na avaliação de Mendonça, o potencial da cana vai muito além da produção tradicional de açúcar e etanol. A biomassa pode ser matéria-prima para bioplásticos, medicamentos, curativos e outros produtos, ampliando a diversidade de negócios associados à cadeia.



O horizonte inclui ainda combustíveis sustentáveis para a aviação e a navegação. Mendonça considera que a entrada dos biocombustíveis de cana nesses segmentos poderá ampliar significativamente o mercado, sobretudo em um país que ainda possui forte dependência do diesel. Para ele, políticas de incentivo seriam determinantes para viabilizar a expansão da cana como alternativa também no transporte marítimo. Um movimento semelhante ao da introdução dos veículos flex nos anos 2000 em setores como navegação e aviação poderia abrir uma nova frente para a bioenergia brasileira, diz.

Segurança

A transição energética, no entanto, exige mais do que capacidade produtiva. Para Mendonça, um dos principais obstáculos à expansão dos investimentos é a necessidade de maior previsibilidade regulatória e segurança jurídica para os investidores. Incentivos adequados e formação de mão de obra também são apontados como fatores essenciais.



“O principal entrave é a regulamentação e segurança jurídica para o investidor”, afirma. Na visão do assessor, a inovação tecnológica precisa caminhar acompanhada de políticas capazes de estimular novos investimentos e de profissionais preparados para operar sistemas cada vez mais automatizados.



A combinação de automação, biomassa, reaproveitamento de resíduos, gestão hídrica e diversificação de produtos aponta para uma mudança no conceito tradicional de usina dedicada essencialmente à fabricação de açúcar e etanol. É nesse cenário que o Grupo Olho D’Água projeta seu futuro. Para Mendonça, o desenvolvimento tecnológico e a automação serão determinantes para a competitividade das empresas do setor. A usina do futuro, portanto, será menos uma fábrica convencional e mais uma biorrefinaria integrada. “A usina do futuro não é uma simples fábrica de açúcar e sim um ecossistema de produtos de valor agregado”, reforça Mendonça.

O Grupo Olho D’Água trabalha com a visão de que a usina do futuro não é uma simples fábrica de açúcar, mas um ecossistema de produtos de valor agregado





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