FOLHA ENERGIA 2025 Magnum Tires: eficiência e sustentabilidade Com mais de 33 anos de história, a empresa conta com pneu de marca própria com carcaça reforçada e baixo ruído, voltado para veículos elétricos

No centro das transformações da indústria automobilística, a sustentabilidade é uma preocupação de todas as empresas do setor. Seja por meio da eletrificação dos veículos ou da adoção de práticas de economia circular, a busca por soluções ambientalmente responsáveis tem modificado todo o ecossistema.

Entre os sinais mais claros desse novo foco adotado pelas empresas e reforçado pelo consumidor, a substituição gradual dos veículos com motor a combustão interna por modelos 100% elétricos e híbridos apontam para um novo horizonte. No entanto, é preciso reforçar que essa mudança não está limitada às montadoras.

Atualmente, empresas do setor de pneus também desempenham um papel decisivo nesse processo. No Brasil, a Magnum Tires se destaca pelo forte investimento no desenvolvimento e na distribuição de pneus específicos para veículos elétricos.

EXPANSÃO

Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram vendidos no primeiro semestre deste ano, 86.849 veículos eletrificados (EVs e híbridos), com um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2024. Já os modelos totalmente elétricos (BEVs) somaram 30,5 mil unidades no mesmo período.

Até 2030, o país deve contar com uma frota de 1,4 milhão de veículos elétricos, frente aos cerca de 32 mil registrados em 2023, segundo a Bright Consulting. Esse avanço exige não apenas infraestrutura de recarga e incentivos fiscais, mas também uma rede de reposição preparada para os desafios técnicos dos veículos eletrificados.

A empresa possui um Centro de Distribuição em Pernambuco com cerca de 25 mil m2 | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Estamos seguindo esse crescimento, tanto por meio de alianças com empresas como a GT, principal fornecedora de pneus para carro elétrico na Ásia, como também com a marca Magnum e o desenvolvimento do nosso próprio pneu para carro elétrico”, afirma o diretor Comercial da Magnum Tires, Antônio Carlos Araújo.

Atualmente a empresa já conta com o MGM022 EV, pneu de marca própria com carcaça reforçada e baixo ruído que é voltado para veículos elétricos como os modelos da BYD, ampliando sua atuação no segmento com produto nacional voltado à eficiência energética, dirigibilidade e durabilidade.

Já nas parcerias com distribuição própria, a Magnum trabalha com o GitiComfort 225 V1, homologado como equipamento original para modelos como o BYD SongPlus e o Ora 03 da GWM.

Esses pneus utilizam compostos de última geração que reduzem a resistência ao rolamento e o ruído, dois dos maiores desafios técnicos para melhorar a autonomia dos elétricos.

“O pneu para o carro elétrico precisa ter uma maior resistência porque existe uma carga maior. Ele precisa ser um pneu que aguente mais peso porque uma bateria de um carro desse aumenta o peso do carro de 10% a 30%. Também existe a necessidade de que seja um pneu com uma sonorização menor e uma resistência ao rolamento mais baixa, permitindo que você ande mais gastando menos energia”, detalha Antônio.

Para atender as demandas existentes, a Magnum conta com um time responsável por avaliar as necessidades e pensar no desenvolvimento dos pneus. Além disso, também é realizada uma análise do mercado no Brasil. Após todas as etapas, os pneus da marca são disponibilizados no mercado com o diferencial de oferecer um preço justo para um produto de qualidade.

“Com estrutura mais leve e o uso de materiais como SSBR (borracha de estireno-butadieno polimerizada em solução) e sílica, eles não apenas aumentam a eficiência energética do veículo, como também oferecem conforto acústico superior, ideal para carros que não emitem som do motor”, completa.

SUSTENTABILIDADE

O avanço do cuidado com a questão ambiental também tem impulsionado o crescimento de serviços de mobilidade compartilhada e o uso de materiais alternativos ao plástico, à borracha convencional e ao couro.

Atualmente é possível observar uma tendência crescente de pesquisa e desenvolvimento de compostos sustentáveis, como o uso de óleos reciclados e resíduos industriais em pneus de nova geração.

No campo da economia circular, a Magnum Tires dá um passo importante com a parceria estratégica com a Ambipar Green Tires, iniciada em 2022. A colaboração tem resultado na reciclagem de toneladas de pneus usados - de motos, carros, caminhonetes e caminhões - transformando resíduos em combustível alternativo para fornos de cimento. O processo envolve etapas como trituração e blendagem, garantindo eficiência energética e conformidade ambiental.

Cada pneu reciclado representa não apenas um resíduo a menos no meio ambiente, mas também o compromisso da empresa com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Resolução Conama nº 416.

As coletas são certificadas pela Ambipar, assegurando rastreabilidade e conformidade legal para todos os envolvidos na cadeia. Além disso, a Magnum desenvolve pneus com assessoria técnica brasileira em fábricas globais, adaptando os produtos às estradas do país, e mantém uma robusta estrutura de distribuição, com mais de 60 unidades próprias e e-commerce nacional, integrando tecnologia, sustentabilidade e conveniência.

“Hoje, os nossos pneus para veículos elétricos são facilmente encontrados em mais de 60 lojas físicas da Magnum em todo o Brasil, além da nossa plataforma de e-commerce, que garante conveniência e atendimento técnico especializado”, diz Araújo.

Essa combinação entre inovação tecnológica, compromisso ambiental e atuação responsável na cadeia de resíduos posiciona a Magnum Tires como uma das empresas mais preparadas para a mobilidade do futuro no Brasil.

“A questão da sustentabilidade é uma ida sem volta. Aqui dentro temos o nosso departamento de qualidade que olha bastante para essa questão do ESG e que nos provoca o tempo inteiro para a adoção das melhores práticas. É algo que já está no DNA da nossa empresa”, destaca Antônio.

O cuidado também está nas parcerias firmadas pela Magnum. Para fazer parte da rede, as fábricas precisam contar com programas locais de sustentabilidade, desperdício, plantação de árvores, reflorestamento, entre outros prontos. “Buscamos sempre por parceiros internacionais que se adequem ao nosso perfil. É necessário que eles atendam alguns critérios de avaliação ambiental de forma comprovada”, finaliza o diretor Comercial.

Arte: Folha de Pernambuco

