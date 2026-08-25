A- A+

Folha Energia O futuro da transição energética em debate Lançamento da quarta edição da revista Folha Energia reuniu representantes do setor e autoridades em três painéis para tratar do futuro da matriz energética

O lançamento da quarta edição da revista Folha Energia, realizado na última segunda-feira (24), na Zona Sul do Recife, teve como tema central a versatilidade do etanol. O biocombustível, fundamental para o processo de descarbonização mundial, já tem uso consolidado nos veículos terrestres por meio de misturas na gasolina e um alto potencial nos transportes marítimo e aéreo.

O evento contou com três painéis. O primeiro, “Transição energética da navegação: desafios e oportunidades para o etanol brasileiro”, foi comandado pelo vice-presidente da América Latina de Políticas Públicas e Regulatórias da Maersk, Danilo Veras.

O fundador e presidente da Datagro Consultoria, Plínio Nastari, mediou o painel, que ainda contou com as presenças do presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro Gussi; do presidente da Bioenergia Brasil e Siamig-MG, Mário Campos Filho; do presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL) e vice-presidente da Coagro CNI, Pedro Robério; e do presidente do Sindaçúcar-PE e vice-presidente da Fiepe e da Bioenergia Brasil, Renato Cunha.

Setor marítimo

O uso do etanol no setor marítimo surge como uma alternativa promissora e de rápida implementação para descarbonizar a navegação global, reduzindo a dependência do óleo bunker, considerado altamente poluidor.

Na condução do painel, Veras avaliou positivamente a forma que o Brasil está atuando nesse debate e destacou o evento como uma oportunidade de compartilhar os aprendizados obtidos.

“O Brasil tem tido uma posição de destaque no debate internacional do etanol no setor marítimo, por meio da atuação da equipe do Brasil na IMO (Organização Marítima Internacional), liderada tanto pela diplomacia brasileira quanto pelas forças armadas, em especial a Marinha”, disse.

Versatilidade

Já o segundo painel, “Versatilidade do Etanol e Biometano”, foi comandado pelo diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Copersucar, Henrique Mendes de Araújo. O presidente do Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg), André Rocha, mediou o painel.

O debate contou ainda com participação do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; do chefe do Estado-Maior da Armada (EMA) da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes; do diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Marlon Arraes; e do gerente-geral de Vendas da Wärtsilä, Mario Barbosa.

Henrique Araújo pontuou a dimensão da cadeia sucroenergética brasileira e o potencial de aproveitamento da biomassa para geração de energia e produção de combustíveis.

“O etanol e o biometano produzidos a partir da biomassa são grandes riquezas, eu diria. Uma já consolidada, que é o caso do etanol, principalmente no uso para veículos. E agora o biometano”, afirmou.

Motores

O terceiro e último painel trouxe para o centro do debate o tema: “O mercado de motores estacionários com uso de etanol”. O painel contou com a palestra do diretor-técnico da Energética Suape II, José Faustino da Costa Cândido, e foi mediado pelo vice-presidente do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Jacyr Costa Filho.

Durante a apresentação, José Faustino explicou o andamento da implantação da primeira termelétrica do mundo movida a etanol, no Porto de Suape. Denominada Projeto Etanol, a iniciativa é desenvolvida pela Suape Energia em parceria com a multinacional finlandesa Wärtsilä e prevê o uso do biocombustível na geração de energia elétrica em larga escala.

“O projeto está em fase de testes. Nós tivemos a finalização da montagem desse equipamento em junho, os finlandeses e o nosso pessoal fizeram todo o comissionamento e hoje ela já está rodando e gerando energia. Nós vamos passar quatro mil horas fazendo testes.”

A quarta edição da Revista Folha Energia teve o patrocínio de Banco do Nordeste, Copersucar, Copergás, Fertine, Maersk e Suape Energia. O evento contou com o apoio da Prefeitura do Recife, da NovaBio, do Sindaçúcar-PE e do Sindaçúcar-AL.

Veja também