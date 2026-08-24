A- A+

folha energia Pernambuco: sustentabilidade do Litoral ao Sertão Projetos desenvolvidos pelo governo do estado focam não só na geração, mas no consumo de energia limpa para atrair indústrias sustentáveis e renda

Com um amplo portfólio de projetos na área de transição energética, o Governo de Pernambuco busca transformar cada vez mais as energias renováveis em um motor de desenvolvimento econômico e social. O planejamento estratégico foca não apenas na geração, mas no consumo local de energia limpa para atrair indústrias sustentáveis, gerando emprego e renda em todo o estado.

De acordo com o secretário-executivo de Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC-PE), Guilherme Sá, dentro da diretriz estratégica, o governo estadual desenvolve projetos como o Hub Pernambuco de Combustíveis Sustentáveis. A iniciativa busca fomentar no estado uma cadeia longa de produção dos insumos utilizados para a produção dos combustíveis sustentáveis biológicos e sintéticos.

“Estou falando de combustíveis como etanol, biodiesel e o biometano. Eles são considerados sustentáveis, de baixo carbono. A ideia é fomentar a cadeia de produção dos insumos que são utilizados para produzir esses combustíveis, as cadeias de beneficiamento desses insumos para produção desses combustíveis, e as cadeias de consumo e distribuição desses combustíveis”, explica.

Guilherme Sá, secretário-executivo de Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Além de integrar produção agrícola das regiões do Interior do estado e zonas da Mata, a rota de combustível sustentável também permite conectar o potencial já existente no Complexo Industrial Portuário de Suape.

Para desenvolver estudos na área, o estado contratou pesquisadores da Universidade de Pernambuco (UPE). Em abril, a equipe realizou uma missão terrestre do Recife a Petrolina, no Sertão do estado, mapeando o potencial de produção de combustível sustentável e identificando quais são os gargalos e os pontos a serem melhorados na infraestrutura.

O projeto é liderado pelas secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade.

Transmissão

Outra iniciativa estratégica do Governo de Pernambuco é o planejamento da infraestrutura de transmissão de energia no estado. O projeto surgiu a partir da identificação de um vazio no Sertão do estado.

Apesar da rede de transmissão ser uma competência da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão do Ministério de Minas e Energia (MME), a gestão estadual, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), com o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado de Pernambuco (Sindienergia) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), liderou um estudo técnico que mapeou a necessidade de uma linha de transmissão que ligue o Sertão ao Litoral de Pernambuco.

“Fizemos tudo isso com base no estudo de desenvolvimento econômico da SDEC, porque para planejar a infraestrutura ela não pode ficar ociosa, tem que ser construída para ser utilizada. O ministério precisa entender como Pernambuco está planejando o seu desenvolvimento, porque é isso que vai gerar a demanda de energia para essa linha de transmissão”, explica Guilherme Sá. O estudo técnico foi concluído no final do ano passado e submetido ao ministério.

Autoprodução

Em Salgueiro, no Sertão do estado, a gestão desenvolveu um projeto de autoprodução de energia solar, já em operação plena desde outubro de 2025. Os investimentos ultrapassam R$ 350 milhões. Com a iniciativa, Pernambuco tornou-se o primeiro estado do Brasil a ser autoprodutor de energia ao participar do mercado livre de energia.

“Esse projeto são duas usinas solares de grande porte, cada uma com 30 MW. É um complexo solar de 60 MW na cidade de Salgueiro. Ele foi construído dentro de uma PPP (parceria público-privada) para atender o consumo de energia dos maiores prédios da administração estadual, as unidades de maior consumo”, esclarece Guilherme.

De acordo com o secretário-executivo, o projeto possibilita também uma redução de custo para o estado, com projeção de economia de R$ 17 milhões por ano em energia.

Noronha

Com investimento em torno de R$ 350 milhões, o projeto Noronha Verde visa descarbonizar o arquipélago de Fernando de Noronha, transformando-o na primeira ilha do Atlântico habitada descarbonizada. Atualmente, Noronha é atendida 90% por energia gerada a partir da queima de óleo diesel. A Usina Tubarão, localizada no arquipélago, consome em torno de nove milhões de litros de diesel por ano.

“Precisamos considerar várias alternativas para chegar no melhor custo-benefício, que é a geração solar com bateria. Não existe nenhum projeto desse porte no país hoje, com esse caráter híbrido. Vai ser o maior projeto de solar com bateria do país, atendendo uma população inteira por energia gerada pelo Sol e armazenada na bateria”, explica o gestor.

O projeto, desenvolvido pela Neoenergia e pelo governo do estado, conta com parceria do governo federal, por meio dos ministérios de Minas e Energia, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O licenciamento ambiental foi conduzido pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), com anuência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A primeira fase foi concluída em maio deste ano e equivale a 15% da planta total prevista para o projeto. A projeção da Neoenergia é de que a obra seja concluída até o final deste ano, de acordo com Guilherme Sá.

Biometano

Entre as iniciativas em andamento no estado, destaca-se a planta de biometano instalada no Ecoparque da Orizon, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O empreendimento, inaugurado em março de 2026, tem como objetivo transformar os resíduos orgânicos que chegam ao local em biometano.

Em Pernambuco, esse combustível renovável, obtido a partir da purificação do biogás, está sendo distribuído na rede da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

“No projeto operado pela Orizon, o biogás é purificado e vira o biometano, que é injetado na rede da Copergás. Ele pode ser injetado porque, do ponto de vista físico e químico, o biometano é igual ao gás natural que já está na rede, podendo ser introduzido diretamente. A primeira fase do projeto está em operação desde março deste ano. Mas quando tivermos operando plenamente, podemos chegar a até 6% de participação de gás renovável na rede da Copergás, na forma de biometano”, revela Guilherme.

Veja também