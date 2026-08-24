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FOLHA ENERGIA Plantar Tecnologias e Máquinas Agrícolas: soluções para produtividade no campo Empresa oferece um portfólio amplo, com tratores de diversos portes para todas as culturas, drones, pulverizadores, grades e plantadeiras, além de soluções digitais

Com 15 anos de atuação, a Plantar Tecnologias e Máquinas Agrícolas, concessionária autorizada da Case IH que atua no Nordeste, oferece soluções tecnológicas avançadas para aumentar a produtividade no campo. Atualmente, com sete unidades na região, a empresa planeja aumentar sua rede para 10 lojas até 2028.

Consolidando-se como uma das maiores representantes da Case IH no Brasil, em 2024, a Plantar recebeu o prêmio de maior vendedora de tratores da marca no país, com a comercialização de 300 unidades no ano. Segundo o sócio-diretor da Plantar, Henrique Brandão Menezes Neto, ainda em 2024 a empresa iniciou o seu projeto de expansão.

“Em 2024 nós tínhamos uma loja em Alagoas, duas lojas na Bahia e uma loja em Sergipe. E estamos partindo para dez lojas. Temos uma loja em instalação em Pernambuco, no município de Garanhuns; uma na Paraíba, no município de Mamanguape, para atender o setor canavieiro do litoral; e uma no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, que já está em funcionamento também. Além disso, estão na fase de projeto duas lojas no Ceará e uma na Bahia”, afirma.

Henrique Brandão Menezes Neto destaca que as lojas de Pernambuco e do Rio Grande do Norte foram inauguradas este ano e que as obras da unidade na Paraíba já começaram. “As duas lojas do Ceará e a nova loja da Bahia vão ficar por último. A inauguração está prevista para 2027 ou 2028”, acrescenta.

Diferencial

Com um atendimento próximo ao cliente, o pós-venda é o diferencial da empresa, aponta o sócio-diretor.

“Visamos primeiro o sucesso do cliente e depois o nosso. Se o cliente atingir sucesso, consequentemente nós também vamos. Ele volta a comprar com a gente, continua utilizando nossos serviços, nossas tecnologias e as nossas soluções para o campo. Acredito que o nosso principal sucesso é essa proximidade com o cliente para resolver os problemas.”

Henrique Brandão Menezes Neto, sócio-diretor da Plantar

A Plantar oferece aos compradores um portfólio amplo com tratores de pequeno, médio e grande porte para todas as culturas; pulverizadores autopropelidos de grande porte de 2,5 mil e 3,5 mil litros; drones agrícola para pulverização; além de implementos agrícolas multimarcas, como grades e plantadeiras.

“Também temos a parte de digital, com serviços de piloto automático, projeto de plantio e estações meteorológicas para ajudar no controle e no acompanhamento da lavoura”, pontua o executivo.

De acordo com Henrique, a empresa conta com um departamento dedicado às soluções digitais. Em parceria com a Case IH, a Plantar monitora o funcionamento das máquinas em tempo real, acompanhando horas trabalhadas, desempenho e necessidades de manutenção.

“Conseguimos prever um pouco antes de a máquina apresentar algum problema para facilitar o cliente que está no campo e a máquina não parar. Costumo dizer que máquina boa é máquina trabalhando”, afirma.

Além do monitoramento, a empresa oferece serviços de mapeamento agronômico, controle de plantio e de colheita.

O sócio-diretor destaca ainda a inteligência agronômica (IA), tecnologia lançada pela Case IH no ano passado, que auxilia os produtores na elaboração de projetos de plantio e colheita. Há dois anos, a empresa também passou a comercializar drones da marca para pulverização.

“Isso também facilitou muito o produtor a ganhar tempo e a conseguir entrar na cultura na hora necessária sem precisar esperar o terreno secar ou parar de chover.”

Setor

O sócio-diretor explica que, apesar do momento desafiador enfrentado pelo agronegócio no país, a Plantar segue em expansão. “Algumas oportunidades que apareceram durante a crise nós não deixamos passar. Estamos crescendo mesmo com o agro passando por um momento mais delicado. Acreditamos no negócio e investimos bastante nesses últimos dois anos para crescer e ficar mais próximo do cliente.”

De acordo com o executivo, os estados do Nordeste apresentam mercados distintos, o que favorece o negócio ao proporcionar equilíbrio entre diferentes culturas.

“A Bahia tem uma forte produção de grãos, com soja e milho, além da citricultura da pecuária. Em Sergipe, atendemos grãos e citros. Alagoas é um mercado que é praticamente todo voltado para a cana-de-açúcar. Em Pernambuco, temos cana-de-açúcar e pecuária, além do crescimento dos grãos na região de Garanhuns. Na Paraíba, em Mamanguape, o foco é a cana e a pecuária. Já o Rio Grande do Norte é um mercado 100% voltado para fruticultura e pecuária.”

Segundo Henrique, o Ceará apresenta forte potencial de crescimento, assim como Pernambuco, impulsionado pelo avanço da produção de grãos no Agreste do estado.

“É um mercado que está apenas no começo e ainda tem muito espaço para crescer em Pernambuco. O estado sempre foi da pecuária leiteira, e da cana-de-açúcar, mas a chegada dos grãos abre uma nova perspectiva para a região.”

Expectativa

O gestor menciona que, no longo prazo, a empresa poderá alcançar até 12 lojas. “A perspectiva é boa e estamos confiantes. Apesar de o cenário do agro, neste momento, não ser o mais favorável, a gente acredita que isso é cíclico. Quem vive da agricultura há muito tempo sabe que existem anos bons e anos ruins. O importante é estar no jogo, apoiando o agricultor, porque, nos tempos bons, ele se lembra de quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis.”

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