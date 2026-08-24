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Folha Energia Sindaçúcar-AL: alta performance produtiva e sustentável As usinas de Alagoas produziram 19,15% a mais de etanol em 2025/26 em comparação à safra anterior, contribuindo para a substituição dos combustíveis fósseis pelos renováveis

Com uma cadeia sucroenergética consolidada e papel relevante na produção nacional de etanol, Alagoas acompanha as transformações da agenda global de descarbonização. As usinas alagoanas finalizaram a safra 2025/2026 com uma produção de 483,274 milhões de litros de etanol, de acordo com o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas (Sindaçúcar-AL).

Segundo a entidade, houve um crescimento de 19,15% na comparação com a moagem passada, quando o acumulado final foi de 405,617 milhões de litros de etanol, impulsionado pela demanda de mercado e pela valorização do preço do biocombustível.

O levantamento revela, ainda, que do total de etanol produzido, 279,386 milhões de litros foram do tipo hidratado, enquanto 203,888 milhões de litros foram do anidro, que é misturado à gasolina.

Para o presidente do Sindaçúcar-AL, Pedro Robério de Melo Nogueira, o estado vem mantendo o seu direcionamento no desenvolvimento do polo agroenergético para obter melhores resultados de produtividade e de enfrentamento das irregularidades climáticas.

“É importante implantar processos de irrigação para o suprimento da escassez de chuvas, adotar variedades de cana mais compatíveis com o nosso sistema edafoclimático e expandir a mecanização das atividades agrícolas e a digitalização dos processos produtivos. Esses fatores se constituem no maior esforço empresarial para a performance sustentável da atividade no estado”, afirma.

Setores

Na mobilidade veicular, a descarbonização exige uma transição energética baseada na substituição sustentada dos combustíveis fósseis pelos renováveis, pontua Pedro Robério.

“A primeira oportunidade é desenvolvermos e mantermos campanhas de estímulo ao consumo de etanol pelos veículos flex, cujo volume atual está abaixo do potencial da frota de veículos existente.”

De acordo com o presidente, tanto o Nordeste quanto Alagoas precisam aumentar o potencial de consumo de etanol na frota em circulação. “Nesse sentido, estamos pleiteando um tratamento fiscal e tributário diferenciado para o etanol, conforme a exigência constitucional de tratamento tributário favorecido em defesa dos combustíveis renováveis.”

Já no transporte marítimo, Pedro Robério avalia que a principal agenda do momento é acompanhar a regulamentação da descarbonização da navegação marítima, que vem sendo implantada em âmbito mundial. Ele observa que os estudos técnicos realizados até agora demonstram que o etanol é uma alternativa eficiente no desempenho dos motores e no avanço da descarbonização.

“O Nordeste, produtor de etanol, além do engajamento nas tratativas de implantação dessas diretivas internacionais, vislumbra nesse novo e gigantesco mercado uma oportunidade para se consolidar como polo de produção de biocombustíveis”, diz.

No transporte aéreo, o etanol pode ser utilizado como matéria-prima para a produção do Combustível Sustentável de Aviação (SAF, em inglês). O presidente do Sindaçúcar-AL reforça que esse mercado representa uma oportunidade relevante para o etanol. “Contudo, a produção desse combustível ainda exige altos investimentos das fábricas, o que faz com que esse processo avance em um ritmo mais lento do que o desejado”, salienta.

Cenário nacional

Apesar das perspectivas de novos mercados para o etanol, o presidente explica que o setor no Brasil não está no melhor momento devido ao descompasso entre a oferta crescente, impulsionada pela expansão do etanol de milho, e a demanda, que não acompanha esse ritmo.

“Ações como o anúncio do aumento da mistura de etanol anidro na gasolina para até 32% (E32) são importantes, mas insuficientes para enfrentar o atual superávit de oferta.”

Para o dirigente, o cenário desafia produtores e entidades representativas a se mobilizarem para aumentar o mercado consumidor de etanol. A medida, segundo ele, é essencial para garantir a prática de preços internos, capazes de superar os custos de produção e manter as empresas com seus investimentos.

“Estamos trabalhando para encontrar um tratamento fiscal competitivo em relação à gasolina, além de promover campanhas de divulgação das externalidades positivas do etanol para o consumidor, de forma a termos um consumo compatível com o esforço empresarial que vem sendo desenvolvido pelo estado na direção da expansão do etanol”, reitera.

Mobilidade elétrica

Além dos desafios relacionados à expansão do mercado consumidor, o dirigente também avalia o papel dos biocombustíveis diante do avanço da mobilidade elétrica. De acordo com ele, a mobilidade elétrica deverá se consolidar como um dos principais vetores da motorização veicular.

“Contudo, os processos de fabricação desses veículos vêm sendo cada vez mais exigidos quanto à sustentabilidade, por meio da avaliação da pegada de carbono, inicialmente no conceito ‘do poço à roda’ e, na sequência, ‘do berço ao túmulo’, considerando todo o CO2 emitido na produção de energia, na fabricação dos veículos elétricos e no descarte desses equipamentos.”

Nesse contexto, Robério destaca que a produção e o uso de biocombustíveis no Brasil asseguram uma menor pegada de carbono na mobilidade veicular, além de terem uma importante contribuição social por meio da geração de empregos.

Cana

Na safra 2025/2026, das 17.793.767 toneladas de cana beneficiadas em Alagoas, 3.001.308 toneladas foram destinadas à produção de etanol, enquanto 14.792.640 toneladas foram direcionadas à fabricação de açúcar, segundo o Sindaçúcar-AL.

Além dos resultados alcançados na safra, o setor também acompanha as discussões sobre políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos biocombustíveis.

“No momento, estamos trabalhando para que as medidas de socorro à produção de gasolina sejam estendidas ao etanol como preceitua a Constituição Federal. Além disso, conseguimos aprovar, na Reforma Tributária, um modelo de tributação que reconhece e preserva o tratamento favorecido destinado à produção de biocombustíveis”, ressalta Pedro Robério.

Estamos pleiteando um tratamento fiscal e tributário diferenciado para o etanol, conforme a exigência constitucional de tratamento tributário favorecido em defesa dos combustíveis renováveis.”

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