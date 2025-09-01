A- A+

Folha Energia Solubio e AgroField: soluções biológicas sustentáveis Aliança estratégica impulsiona uso de bioinsumos na região e aproxima o produtor rural do Nordeste daquilo que há de mais moderno no setor

Com o objetivo de expandir o acesso a soluções inovadoras e sustentáveis para o agronegócio nordestino, a SoluBio, empresa referência na produção de bioinsumos on farm, firmou uma parceria estratégica com a AgroField, distribuidora com forte presença regional.

A união marca um passo importante para levar tecnologia, autonomia e responsabilidade ambiental aos produtores locais, reforçando o compromisso com uma agricultura mais eficiente, regenerativa e conectada ao futuro.

“Firmar essa parceria com a AgroField é uma forma de aproximar o produtor rural do Nordeste daquilo que há de mais moderno em bioinsumos. Estamos falando de tecnologia acessível, que gera economia, produtividade e respeito ao meio ambiente”, afirma Ernesto Cavasin, CEO da SoluBio.

A colaboração tem como base a Plataforma SoluBio Experience, que permite a multiplicação de microrganismos dentro da própria fazenda. Essa solução oferece autonomia ao produtor, reduz custos com insumos, melhora o controle biológico de pragas e doenças e impulsiona a performance agronômica com sustentabilidade. Para Cavasin, o Nordeste é estratégico para esse avanço.

“Queremos transformar o sistema de produção agrícola, e essa transformação precisa ser nacional. O Nordeste tem um potencial enorme, e a AgroField tem o perfil certo para liderar essa frente: conhece profundamente o território, tem credibilidade com os produtores e compartilha da nossa visão de futuro”, destaca.

Soluções

A AgroField construiu sua trajetória com base na oferta de soluções técnicas personalizadas e na valorização das realidades locais. A empresa atua principalmente junto a usinas de cana-de-açúcar e produtores de hortifrúti, com uma equipe técnica altamente qualificada e presença constante no campo. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma distribuidora que alia conhecimento técnico, proximidade com o produtor e compromisso com a sustentabilidade do solo e da produção.

A abordagem da AgroField é centrada na aplicação prática de tecnologias que geram resultados concretos, sempre com foco na produtividade e na responsabilidade ambiental. Esse modelo de atuação fortalece a adoção de inovações como os bioinsumos, que vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário agrícola nordestino.

O CEO e fundador da AgroField, José Mauro Araújo Chaves, reforça que a união com a SoluBio representa um salto na adoção de bioinsumos no Nordeste, ao reunir inovação tecnológica com capilaridade e suporte técnico constante.

“A SoluBio entrega um portfólio completo e validado, e nós somos o elo que leva essas soluções ao produtor com confiança, acompanhamento e orientação personalizada”, explica.

Segundo ele, a AgroField já realiza ações de campo, treinamentos técnicos e visitas à fábrica da SoluBio, aproximando o cliente do processo produtivo e reforçando a confiabilidade dos produtos. “Mostrar na prática é o que transforma a percepção do produtor. Quando ele vê os resultados no campo, ele acredita e adere.”

Essa atuação conjunta chega em um momento decisivo para o agronegócio brasileiro. Em 2023, o mercado de bioinsumos movimentou cerca de R$ 3,5 bilhões no país, com um crescimento médio anual acima de 30% - número muito superior ao dos defensivos químicos. Hoje, mais de 30 milhões de hectares são tratados com produtos biológicos, especialmente em culturas como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. O Brasil já figura entre os três maiores mercados de produtos biológicos do mundo, ao lado de Estados Unidos e China.

Protagonismo

O avanço dos bioinsumos também projeta o Brasil como protagonista internacional no uso de tecnologias limpas. Para Ernesto Cavasin, esse movimento é estratégico não apenas do ponto de vista econômico, mas ambiental e reputacional.

“Os produtos biológicos têm baixa toxicidade, não deixam resíduos nos alimentos e reduzem os riscos de contaminação dos solos e da água. São fundamentais para a imagem do Brasil como fornecedor de alimentos mais sustentáveis”, destaca o CEO da SoluBio.

Além disso, os bioinsumos se integram ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) e são compatíveis tanto com sistemas convencionais quanto orgânicos. Ao permitir o rodízio de modos de ação, retardam a resistência das pragas, aumentam a longevidade dos cultivos e melhoram a produtividade de forma mais equilibrada.

“Trata-se de uma ferramenta complementar que dá liberdade e flexibilidade ao produtor, sem abrir mão da eficiência”, pontua Cavasin.

O CEO da Agrofield, José Mauro Araújo Chaves, é categórico ao afirmar que os biológicos deixaram de ser o futuro para se tornarem o presente da agricultura - e que a missão agora é ampliar o acesso com responsabilidade e resultados concretos.

“A gente já viu na prática que é possível produzir com rentabilidade e responsabilidade ambiental ao mesmo tempo. E é essa agricultura que queremos ver crescer no Nordeste”, afirma.

Para ele, a parceria com a SoluBio representa mais do que uma aliança comercial: é um compromisso com a transformação do setor. “Estamos falando de uma nova mentalidade no campo, que valoriza o conhecimento técnico, a autonomia do produtor e o equilíbrio com o meio ambiente.”

Impacto

Com essa parceria, SoluBio e AgroField pretendem ampliar de forma consistente a presença da tecnologia no Nordeste, atendendo desde grandes usinas a pequenos e médios produtores. O objetivo é não apenas oferecer um produto, mas construir um ecossistema mais sustentável, competitivo e preparado para os desafios do clima, do solo e do mercado internacional.

“Estamos apenas no começo de uma grande virada no campo. E ela será cada vez mais verde, regenerativa e conectada com o futuro do planeta”, finaliza José Mauro.

