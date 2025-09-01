A- A+

FOLHA ENERGIA 2025 Sucden: expertise em exportações A trade company opera para facilitar transações de comércio internacional de commodities agrícolas, conectando oferta e demanda de forma sustentável

Com origem francesa, a trade company Sucden opera realizando a negociação de uma ampla gama de produtos e serviços como açúcar, café, cacau, etanol, frete marítimo e corretagem de futuros nas principais bolsas do mundo. A atuação, que vai além da agricultura, também passa pelo fornecimento, processamento, logística, distribuição, merchandising, financiamento, pesquisa e gestão de riscos.

Adotando uma abordagem focada na identificação e captura de valor diferenciado para os clientes, a empresa que celebra mais de 70 anos de existência tem no Brasil o seu principal mercado com relação à comercialização de açúcar. Destaque como maior produtor e exportador de açúcar do mundo, o país também conta com uma filial da Sucden há mais de 30 anos.

“Somos uma comercial exportadora com sede na cidade de São Paulo e com filial em Recife para atender ao mercado do Nordeste. Hoje, comercializamos no Brasil cerca de 4 a 5 milhões de toneladas de açúcar bruto por ano”, destaca o diretor da Sucden no Nordeste, Fernando Uchôa.

Atenta à importância da região para o comércio de açúcar no Brasil e no mundo, a trade company se destaca como a única do Nordeste a possuir um escritório full service.

A trade company negocia ampla gama de produtos e serviços, como o cacau, café, etanol e frete marítimo | Foto: Freepik/Reprodução

“Fazemos tudo no Nordeste. Temos escritório para atender os mercados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são os estados produtores de açúcar no Nordeste e que exportam através do Porto de Recife e do Porto de Maceió. Aqui nós compramos cerca de 1 milhão de toneladas e somos responsáveis por 60% da exportação de açúcar”, completa Fernando.

SOLUÇÕES

A operação também conta com números relevantes no mercado de etanol, café, cacau, grãos, milho e soja, commodities que completam o comércio internacional realizado pela Sucden para diversos mercados. Para garantir a oferta integral de serviços, a empresa também opera com o frete e oferece uma série de soluções para viabilizar o envio do produto até o destino final.

“Dentro do mercado brasileiro nós também realizamos operações logísticas, seja ela rodoviária ou ferroviária, para levar os produtos até o porto. No Nordeste, predominantemente nós recebemos o açúcar nos terminais do Recife e Maceió que são operados pelas próprias usinas. Mas, quando necessário, nós fazemos o serviço completo”, detalha o diretor.

Para manter sua alta relevância no mercado mundial, a empresa vê como essencial sua presença no Brasil, que se destaca como um dos maiores produtores de commodities no cenário internacional. “Em termos mundiais, o Brasil representa cerca de 50% do açúcar que é negociado no mundo. Entendemos que nosso negócio deve ser a longo prazo com todos os nossos clientes. Estamos sempre olhando para o desenvolvimento, pensando como podemos maximizar o retorno por eles”, afirma Fernando Uchôa.

Outro diferencial da Sucden está no alto volume mensal de exportações, fator que adiciona um valor agregado ao serviço prestado pela empresa ao possibilitar a prática de um preço mais competitivo para as usinas parceiras.

“Como somos muito fortes na comercialização, principalmente do açúcar, conseguimos ter um volume mensal de exportação que faz com que as usinas e os terminais tenham um giro muito grande. Isso tem um valor agregado, porque realizamos um embarque mais rápido e vendemos diretamente nos destinos, o que permite um retorno mais imediato para as usinas”, observa Fernando.

COMMODITIES

Líder independente na negociação de commodities agrícolas, a Sucden combina conhecimento global com expertise local para conectar oferta e demanda de forma sustentável.

Atualmente, de acordo com o presidente da Sucden Brasil, Jeremy Austin, a empresa realiza operações em diversos mercados globais.

A Sucden conta com uma equipe empreendedora e profissional com mais de 5.500 funcionários distribuídos em mais de 25 localidades ao redor do mundo, números que possibilitam o transporte de mais de 10 milhões de toneladas de commodities agrícolas todos os anos.

“Atendemos toda a América Central e América do Sul, com filiais nesse mercado. Temos escritórios em Dubai, também uma operação muito grande na Rússia e escritório na China e Singapura, também atendemos muito o comércio de açúcar na Europa e contamos com filiais na África. É uma rede de network mundial”, pontua.

A Sudcen comercializa de 4 a 5 milhões de toneladas de açúcar bruto por ano no Brasil | Foto: Freepik/Reprodução

A grande diversidade de negócios, que incluem toda a cadeia de valor, desde a agricultura, fornecimento e processamento até a comercialização e entrega, também possibilita que a Sucden firme diferentes modelos de contratos com os seus parceiros comerciais.

“Nós temos diferentes contratos com as usinas produtoras, com algumas nós temos acordos plurianuais, anuais e também compramos de pequenas quantidades. Não existe nem a limitação mínima, nem máxima. Esse é um dos nossos diferenciais. Como somos grandes compradores, podemos absorver tanto a produção de usinas pequenas quanto das grandes. Não existe a necessidade de ter um navio exclusivo, podemos embarcar a produção de mais de uma usina, ao mesmo tempo, no mesmo navio”, ressalta Jeremy.



MERCADOS

A versatilidade está alinhada ao mercado da commodity onde um país pode ser importador em um ano e se tornar exportador na safra seguinte, por exemplo. “Buscamos novos mercados e maior eficiência na comercialização do produto via Sucden, onde a nossa presença mundial ajuda a maximizar essa eficiência”, comenta o presidente.

Para maximizar os resultados, a trade company também investe em estatística como forma de entender melhor tanto o mercado brasileiro quanto o mercado global. Dessa forma é possível antecipar alguns movimentos como alguma queda do preço, uma super oferta de produto ou quando existe uma alta significativa na demanda, por exemplo.

“Repassamos essas informações permanentemente para as usinas, incluindo a nossa visão, estudos de mercado, estatística (...) o que é um grande diferencial nosso”, pontua Jeremy.

Como forma de oferecer um suporte completo, a empresa disponibiliza serviços de pesquisa, soluções financeiras e de gestão de riscos, logística, distribuição e merchandising.

Com relação aos aportes financeiros disponibilizados pela Sucden, as operações podem ser realizadas quando as usinas necessitam de financiamentos de curto, médio e longo prazo. “Nós também damos esse suporte ajudando as usinas a identificar onde tem a disponibilidade de recursos para que elas possam ampliar o seu negócio”, informa o diretor Fernando Uchôa.

O suporte proporcionado vai além da questão financeira e também está presente no fomento da rede de network possibilitada pela Sucden. A empresa realiza constantemente conferências e outros tipos de eventos para os seus clientes e parceiros como forma de debater o mercado atual e as projeções futuras.

“Oferecemos esse suporte, garantindo que o produto das usinas chegue em mercados que elas antes não atingiam, fazendo um açúcar de melhor qualidade ou realizando investimentos no terminal quando a gente identifica que tem certos problemas de embarque. Recentemente, realizamos um encontro mostrando quando é possível atingir novos mercados, melhorar a qualidade do produto e também melhorar a parte de logística para dar mais agilidade na exportação e maior eficiência”, detalha Fernando.

SUSTENTABILIDADE

Atenta a sua relevância no mercado, a Sucden também realiza uma análise da sustentabilidade das operações dos seus parceiros. A empresa disponibiliza para os seus clientes planos personalizados de melhores práticas.

“Mostramos para os nossos clientes, para as usinas, onde elas podem melhorar ou como podemos apoiar o trabalho que elas fazem. Ajudamos a desenvolver esses estudos e mostramos que a sustentabilidade é fundamental para o desenvolvimento do negócio das grandes empresas”, comenta ele.

Na avaliação do diretor, a proximidade da empresa com os clientes é um ponto decisivo para a garantia das melhores práticas.

“Nós somos uma empresa familiar onde os funcionários estão há muito tempo, isso permite uma melhor identificação com o setor e um atendimento diferenciado que também possibilita uma maior velocidade da decisão e flexibilidade. Esses são pontos-chave dentro de uma empresa trading e da Sucden. Nós precisamos ter a capacidade de tomar decisões rápidas para que possamos nos adaptar ao mundo de trading. Existe um relacionamento muito grande entre acionistas das empresas, das usinas e dos executivos”, afirma Fernando.

