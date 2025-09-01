Usina Caeté: ESG como compromisso

A- A+

A agenda ESG (Environmental, Social and Governance) diz respeito aos parâmetros adotados por uma empresa em relação a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. Esse tripé desempenha papel relevante para a Usina Caeté, que tem se empenhado em aplicar um modelo de gestão mais responsável, sustentável e transparente.



“A Usina Caeté entende que a longevidade empresarial está diretamente ligada à capacidade de se adaptar às transformações sociais, ambientais e de governança. Por isso, temos integrado os princípios de ESG de forma estruturada às nossas operações, valorizando a escuta ativa da sociedade, a transparência com os stakeholders e o compromisso com práticas sustentáveis que garantam a perenidade do negócio”, afirma Paulo Couto Ramalho de Castro, diretor da empresa alagoana.



Parte integrante do Grupo Carlos Lyra, com unidades nos estados de Alagoas e São Paulo, a Usina Caeté incorpora princípios sustentáveis como parte essencial da sua produção diária. Por isso, a empresa instituiu o Comitê de Sustentabilidade, dedicado a fortalecer o alinhamento aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

COMPROMISSO

Em janeiro deste ano, a Usina Caeté divulgou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), com o objetivo de apresentar resultados e destacar as principais ações desenvolvidas. Contendo informações relevantes sobre as atividades da empresa, o documento dá início a um ciclo de relatórios anuais com indicadores ESG auditáveis e metas de longo prazo.



Para Paulo Couto, a publicação demonstra o compromisso da empresa com a transparência, a responsabilidade corporativa e a prestação de contas à sociedade. “Além disso, [o relatório] permite mensurar resultados, ajustar rotas e reforçar o diálogo com os nossos públicos de interesse. Já havíamos divulgado dois outros relatórios elaborados pelo corpo técnico da empresa, e este último foi o primeiro baseado nas normas de GRI”, aponta o diretor.



No que diz respeito à sustentabilidade ambiental, uma das metas da usina é a redução de emissões de combustíveis fósseis, aumentando o sequestro de carbono da atmosfera. Na produção agrícola é aplicado o monitoramento em tempo real, utilizando um software para gerenciamento do tempo ocioso e produtivo, o que resulta em maior eficiência operacional, culminando em economia de combustível.

SUSTENTABILIDADE

A empresa implementa a economia circular ao desenvolver práticas que reduzem, reaproveitam e reciclam insumos industriais, criando um ciclo virtuoso entre produção, meio ambiente e eficiência. Resíduos usados no processo industrial são reintegrados ao campo para adubação e irrigação do plantio. A biomassa do bagaço da cana é utilizada para a cogeração de energia. Além disso, a vinhaça - resíduo líquido gerado durante a produção de etanol - é reaproveitada como fertilizante.



Pensar na gestão dos recursos hídricos e no manejo do solo também faz parte do conceito de economia circular abraçado pela Usina Caeté. “Adotamos tecnologias de ponta para a irrigação racional e reuso de água, promovemos o plantio de cobertura verde e práticas de rotatividade de culturas para manter a fertilidade do solo, além de manter corredores ecológicos e áreas de vegetação nativa protegida. Tudo isso aliado a parcerias com institutos de pesquisa e órgãos ambientais”, diz Paulo Couto, que destaca ter havido nas unidades produtivas uma considerável redução do consumo de água por tonelada de cana moída, fruto da modernização dos processos industriais.



Outra contribuição do Grupo Lyra para a preservação do meio ambiente é a manutenção de sete Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), totalizando 1.900 hectares. A RPPN localizada na região do rio São Miguel e da Lagoa do Roteiro, em Alagoas, tem cerca de 800 hectares - em área de mangue - e contribui diretamente para a conservação da biodiversidade e para a reintrodução do papagaio-do-mangue, espécie ameaçada de extinção.



“Sustentabilidade deixou de ser um diferencial e passou a ser condição essencial para a competitividade e a aceitação social do nosso setor bioenergético. Para a Usina Caeté, pensar em sustentabilidade é pensar em segurança jurídica, reputação, atração de investimentos e alinhamento com mercados mais exigentes, além de garantir o bem-estar dos colaboradores e das futuras gerações”, ressalta o diretor.

SOCIAL

A Usina Caeté também oferece apoio aos projetos de apicultura, cedendo áreas de remanescentes de Mata Atlântica para apicultores locais, promovendo a produção de própolis vermelha e mel em Alagoas. A iniciativa com comunidades vizinhas da unidade transformou um antigo foco de conflito em uma cadeia produtiva sustentável e inclusiva, ajudando não só na preservação da biodiversidade, mas também na geração de renda.

A preocupação com sua responsabilidade social está presente desde os primórdios da usina, que atualmente gera mais de 8.000 empregos diretos para o País. O estímulo à inclusão social e à diversidade no ambiente de trabalho é uma realidade no cotidiano da empresa, que oferece capacitação profissional para jovens e adultos da região através do Programa de Aprendizagem.



Reconhecendo a educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável, a Usina Caeté tem feito investimentos constantes na área. Desde a década de 1960, a empresa mantém a Escola Conceição Lyra, unidade de ensino localizada em São Miguel dos Campos. A instituição, segundo Paulo Couto, representa o maior projeto social da empresa, oferecendo aos filhos de colaboradores e da comunidade local não só educação básica de excelência, mas também transformação social e desenvolvimento humano. “Seu compromisso vai além da sala de aula, promovendo valores, cultura e oportunidades para as novas gerações. Já são mais de 300 ex-alunos que atuam como colaboradores da Usina Caeté”, diz.



