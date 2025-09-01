A- A+

FOLHA ENERGIA 2025 Usina União e Indústria: o trabalho move o futuro A Usina União e Indústria reafirma seu compromisso com a integração entre desenvolvimento econômico, justiça social e responsabilidade ambiental

O Fórum Nordeste se consolida como um dos mais importantes espaços de diálogo sobre o futuro sustentável do Brasil. É neste ambiente de trocas e construção coletiva que a Usina União e Indústria reafirma seu compromisso com a integração entre desenvolvimento econômico, justiça social e responsabilidade ambiental.

Acreditamos que a transição para uma economia de baixo carbono passa, inevitavelmente, pelo fortalecimento de práticas sustentáveis em setores estratégicos e o setor sucroenergético é um deles.

Com mais de 129 anos de história, a Usina União e Indústria é um verdadeiro patrimônio do setor sucroalcooleiro brasileiro. Fundada em 1895, a empresa carrega uma trajetória marcada pela tradição, pela inovação e por um olhar sempre voltado para o futuro.

Localizada no coração do estado de Pernambuco, a Usina atua nos municípios de Primavera, Amaraji, Escada e Ribeirão, contribuindo diretamente para o desenvolvimento regional, geração de empregos e fortalecimento das cadeias produtivas locais.

ESTRUTURA

A estrutura da Usina União é um exemplo de eficiência e sustentabilidade. São 3.285 hectares de reservas florestais preservadas e 11.000 hectares dedicados ao cultivo da cana-de-açúcar, conduzidos com boas práticas agrícolas e respeito ao meio ambiente. Nossa operação é autossuficiente no consumo de água e energia elétrica, reduzindo a dependência de recursos externos e minimizando o impacto ambiental da produção.

Um dos nossos maiores diferenciais é o uso inteligente e sustentável dos resíduos da própria produção. O bagaço da canade-açúcar, subproduto gerado durante a fabricação de açúcar e etanol, é totalmente aproveitado na geração de energia elétrica.

A usina opera duas hidrelétricas próprias: a Mariquita, em Amaraji, e a Pé de Serra, em Primavera | Foto: Usina União/Divulgação

Essa biomassa é convertida em energia limpa, renovável e de baixa emissão de carbono, garantindo o abastecimento de toda a indústria e ainda permitindo a comercialização do excedente no sistema elétrico nacional. Essa prática evita o uso de combustíveis fósseis, reduz as emissões de gases de efeito estufa e contribui diretamente para os compromissos climáticos assumidos pelo Brasil.

HIDRELÉTRICAS

Além disso, a Usina União opera duas importantes hidrelétricas próprias: a Hidrelétrica Mariquita, localizada em Amaraji, e a Hidrelétrica Pé de Serra, em Primavera. Ambas desempenham um papel estratégico na geração e exportação de energia limpa para o sistema nacional.

Neste ano-safra, iniciamos a execução de um robusto projeto de ampliação da Hidrelétrica de Pé de Serra, que prevê triplicar sua capacidade nominal. Essa expansão, atualmente em fase de engenharia e implementação, reforça nosso compromisso em ser um polo gerador de energias renováveis no Nordeste, alinhado às necessidades futuras do país e ao desafio global das mudanças climáticas.

Nosso compromisso com a excelência também é reconhecido por meio de certificações importantes. A Usina União é certificada pela ISO 9001, o que comprova a qualidade e o controle dos nossos processos industriais, e também pelo programa RenovaBio, iniciativa do Governo Federal voltada à expansão dos biocombustíveis com base em critérios de sustentabilidade ambiental, previsibilidade e eficiência energética. Essas certificações garantem que cada litro de etanol e cada tonelada de açúcar produzidos por nós carreguem valores de rastreabilidade, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente.

INCLUSÃO

Além da produção e energia, nossa atuação também está diretamente ligada à transformação social. A Usina União acredita que um futuro sustentável só é possível com a valorização das pessoas. Por isso, investimos continuamente em ações voltadas à qualificação de colaboradores, saúde e segurança do trabalho, inclusão social, incentivo à educação rural, desenvolvimento comunitário e promoção da cultura regional. Nosso modelo de gestão coloca o ser humano no centro, reconhecendo que a transformação do mundo começa com quem planta, colhe, processa e movimenta a cadeia produtiva todos os dias.

Evoluímos respeitando o passado, mas olhando com coragem para o que está por vir. Sabemos que os desafios da sustentabilidade são urgentes, mas também acreditamos que soluções locais, baseadas em conhecimento técnico e compromisso coletivo, podem ter impacto global. A cada nova safra, a Usina União reafirma sua missão de produzir energia e alimento com responsabilidade, respeitando os recursos naturais e impulsionando o desenvolvimento regional.

A Usina União e Indústria é, hoje, mais do que uma empresa do setor sucroenergético. É um símbolo de resiliência, transformação e futuro. Com investimentos em tecnologia, eficiência energética, preservação ambiental e desenvolvimento humano, seguimos plantando os alicerces de um Brasil mais próspero, justo e sustentável. Porque aqui, a força que nos move é renovável e a união que nos sustenta é com o futuro.

Arte: Folha de Pernambuco

