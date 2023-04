A- A+

Folha Imóveis 2023 65 anos de história, evolução e modernidade A Freitas celebra seu aniversário com o lançamento do Empresarial Otaviano Dias, no coração de Boa Viagem, e de olhos bem abertos para o mercado de segunda residência, com o Carneiros Residence Resort

Completando 65 anos de atuação no mercado, a Freitas Construções, ou Freitas, como é conhecida, celebra a marca com o lançamento de um novo produto, o Empresarial Otaviano Dias. O novo produto, concebido pela própria construtora, foi entregue neste ano de 2023 e consagra o longo período de atuação apresentando um novo empreendimento à cidade, que une beleza, sofisticação e tecnologia. Além do novo produto, a construtora lançou um novo empreendimento no mercado de segunda residência, o Carneiros Residence Resort, na praia de Carneiros, Litoral Sul pernambucano.

Segundo o diretor da Freitas Construções, Cláudio de Freitas, o empreendimento foi construído em tempo recorde, e entre uma de suas vantagens está a localização, na rua Antônio Falcão, próximo da Avenida Domingos Ferreira. “É uma localização privilegiada, exclusiva, de esquina, no centro de Boa Viagem e principal ponto de comércio do bairro, no coração realmente. É um empreendimento para uma empresa que quer qualidade e exclusividade no seu ambiente de trabalho. A Freitas buscava uma localização diferenciada e total controle para deixar um empreendimento moderno para os próximos 30 anos”, disse.

O produto, que já está disponível no mercado, foi feito para ser administrado por completo pela construtora. “O empreendimento foi concebido para ser locado, não vamos vender nenhuma unidade. Fizemos algo exclusivo e com vidros diferenciados, não tem barras horizontais, proporcionando visão aberta e todos os andares podem chegar no vidro, dando amplitude dos ambientes”, afirmou. O empresarial é todo em espelho bronze e com um projeto do renomado arquiteto Christiano Walter de Freitas, um dos diretores da construtora e sócio-arquiteto do escritório FGM.

“É uma localização privilegiada, exclusiva, de esquina, no centro de Boa Viagem e principal ponto de comércio do bairro, no coração realmente”, disse o diretor da Freitas Construções, Cláudio de Freitas | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Novo point

A primeira empresa a ocupar o edifício foi a própria construtora, ficando no 11º andar, em um espaço de 193 m², funcionando desde o mês de janeiro. O empreendimento conta com salas comerciais e lojas no térreo, todas voltadas para a prestigiada Avenida Conselheiro Aguiar, principal avenida comercial de Recife. No total, são seis lojas comerciais, 43 salas, 85 vagas de estacionamento e, no último andar, um rooftop com vista 360° de Boa Viagem, que promete ser o novo point da cidade.

“Na parte de cima do prédio tem um rooftop que a nossa ideia é alugar para que possa ser um restaurante ou equipamento que traga público e dê vida ao empreendimento”, contou Cláudio.

Com mais diferenciais, o empresarial foi construído em acabamento de ponta, com garagens revestidas em porcelanato Portobello e Pamesa, fachada de vidro da Vivix com espessura de 10mm, para um melhor conforto térmico, auditivo e visual. Toda a automação e comunicação foram projetadas e instaladas pela empresa Deskline.

“Toda parte de segurança tem reconhecimento facial, foi concebido para isso. O estacionamento tem reconhecimento da placa de carros e coroa os nossos 65 anos de mercado, celebrado no mês de agosto de 2023”, afirmou o diretor. Atualmente, a Freitas está na fase de avaliação das empresas que ocuparão os espaços, que são salas de 40m² a 193m² e lojas de 30m² a 90m² e a ocupação do rooftop, que tem 200m². Os interessados precisam entrar em contato com a Freitas para garantir uma oportunidade no espaço.

O Empresarial Otaviano Dias foi construído com acabamento de ponta, em porcelanato Portobello e Pamesa | Foto: Vinicius Lubambo/Divulgação

65 anos com atuação diversa

A nova idade da Freitas é celebrada somente no mês de agosto, mas durante todo esse período a empresa passou por diversos segmentos do mercado imobiliário e da construção civil. “A empresa começou em 1958, trabalhando com prestação de serviço de obras públicas e com o tempo migrou para prestação de serviço por administração, até chegar à incorporação e construção. Fizemos vários prédios, os primeiros na Boa Vista, na Rosa e Silva, e ingressamos muito até nos consolidarmos”, contou o diretor.

Cláudio afirma que recentemente a empresa ingressou no segmento de imóveis de praia, principalmente no Litoral Sul do Estado, e adiantou a intenção de realizar novos empreendimentos no segmento e também fora de Pernambuco.

“Nesse intermédio fomos para os resorts, com o Carneiros Beach Resort, que lançamos em 2010. Estamos com outro empreendimento em Carneiros já lançado, e vamos lançar mais um de praia, sendo que fora de Pernambuco. O primeiro fora do Estado. Em três, quatro anos, o planejamento principal é ter 80% do investimento em resorts na praia, além dos que já citei, mais um em Pernambuco, que será lançado em 2024”, finalizou Cláudio de Freitas.

Veja também

Folha Imóveis 2023 A arte de satisfazer desejos