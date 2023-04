A arte de satisfazer desejos

A- A+

Morar bem é o objetivo de muitas pessoas, mas morar bem em áreas privilegiadas é algo que todo mundo deseja. Foi pensando nessa necessidade que a BFC Construtora entregou dois novos empreendimentos em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Sendo um dos bairros de forte desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife, a construtora aposta nos edifícios Vancouver e Quebec para atrair novos clientes e continuar realizando sonhos.

Segundo o diretor da construtora, Claudio Fernandes, a escolha da localização dos imóveis foi levada em consideração pela oferta de serviços importantes para os moradores do bairro.

“Escolhemos o bairro por valorizar os empreendimentos com excelentes localizações, próximas da praia, de shoppings, farmácias, centros educativos e universitários, padarias, centros comerciais, com facilidade de acessos. Esta região oferece tudo que é necessário para quem quer viver bem e com a comodidade de resolver tudo próximo de onde se mora. Os empreendimentos estão ainda em excelentes localizações no tocante à vista para o mar”, contou.

O diretor da BFC destaca também que a proximidade de equipamentos econômicos foi um fator determinante para a instalação dos edifícios. “A ascensão econômica e industrial e a proximidade com o mais importante porto do Nordeste, o Porto de Suape, além de ser um bairro aconchegante, onde você se sente acolhido, atrelada à vasta oferta de lazer e serviço, ajudaram na escolha”, declarou.

Infraestrutura e localização

Claudio aponta que um outro diferencial do Vancouver e do Quebec é que os edifícios oferecem infraestrutura diferenciada. “Estes empreendimentos possuem a melhor infraestrutura da região, sendo os únicos com apartamentos de dois ou três quartos com 56m² e 66m² e com duas vagas de garagem e área de lazer completa e equipada. Os empreendimentos contam com unidades prontas para morar com instalação individualizada de água e de gás, além do nosso padrão de qualidade e acabamento”, disse.

O diretor da BFC destaca que, após a entrega dos prédios Quebec e do Vancouver, a expectativa para o ano de 2023 é positiva no mercado. “Um ano de eleições é sempre um ano de mudanças e desafios, mas vemos o cenário da construção civil com otimismo e cercado de muito trabalho. Vamos começar com o lançamento de dois grandes empreendimentos e com outras perspectivas para os próximos anos de mais empreendimentos, pois acreditamos sempre no crescimento”, afirmou.

Próximos lançamentos

Claudio Fernandes destaca ainda que entre os lançamentos que a BFC deverá realizar estão empreendimentos na Zona Sul do Recife. “Em breve lançaremos as novas apostas da construtora, que são dois novos empreendimentos no coração do bairro de Boa Viagem, próximos da Pracinha, em uma ótima localização. Escolher bons lugares é o ponto mais forte da empresa, que prima por construir com qualidade dentro das melhores localizações da região”, destacou o diretor.

A BFC Construtora foi fundada em 1999, no Recife, pelo Grupo BFC, com o objetivo de atuar na indústria da construção civil e incorporação imobiliária. Desde então, acumulou experiência na construção de empreendimentos residenciais que prezam por um alto padrão e tradição em qualidade de acabamento.

