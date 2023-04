A- A+

Com um trabalho focado no relacionamento com o cliente, a imobiliária RE/MAX Gênesis possui anos de atuação em Pernambuco. Desde sua fundação, a empresa esteve entre as melhores franquias da regional que faz parte e nos últimos três anos ficou entre as três principais agências. Em 2021, consolidou o seu primeiro lugar em faturamento e transações de imóveis.

Ao longo da jornada, a empresa já realizou milhões de reais em transações e negociou inúmeros imóveis (entre vendas e locações), além de administrar uma vasta carteira no Grande Recife e Litoral Sul de Pernambuco.

A RE/MAX, rede da qual a agência imobiliária faz parte, está presente em mais de 110 países e possui mais de 140 mil corretores, 79 mil escritórios e 650 mil imóveis anunciados no mundo todo. Tudo isto contribui para a empresa realizar a venda de um imóvel a cada 20 segundos.

Dono da agência imobiliária RE/MAX Gênesis, o empresário, corretor imobiliário, presidente do Conselho de Franqueados RE/MAX regional e presidente da Comissão de Representantes do Empreendimento Eco Resort Praia dos Carneiros, Frederico Costa, conheceu a empresa nos Estados Unidos, país em que realizou a sua formação acadêmica.

“Me tornei um empreiteiro quando eu reformava e construía imóveis residenciais e comerciais. Nossa empresa trabalhou em vários bairros de Nova Orleans logo após o furacão Katrina. As casas que nós reformávamos eram avaliadas e comercializadas através da RE/MAX, portanto, já era uma empresa conhecida pelo trabalho desenvolvido”, disse.

“Quando iniciamos a operação em Pernambuco, resolvemos também adquirir uma franquia da rede, justamente por conhecer a força da marca, os seus preceitos, a qualidade, seu modelo de trabalho e por estar no mercado com uma marca forte, não apenas com o meu nome próprio”, afirmou Frederico.

Eco Resort Praia dos Carneiros

Natural de Goiânia, em Goiás, Frederico veio para Pernambuco em 2013. Atuou na área imobiliária como corretor e se especializou em imóveis de alto padrão construídos sob regime de “condomínio fechado” ou “construção por administração”.

Essa especialização possibilitou investir nos produtos aos quais fazia a comercialização, como foi o caso do Eco Resort Praia dos Carneiros, localizado próximo à igrejinha de São Benedito, área conhecida como o maior ponto turístico da região.

O Eco Resort Praia dos Carneiros é a obra privada com um dos maiores orçamentos do Brasil, com aproximadamente R$ 200 milhões, além de possuir uma das maiores áreas. São cerca de 140 mil metros quadrados.

“São dois projetos que se fundem (RE/MAX Gênesis e Eco Resort). Eu sou corretor de imóveis e o Eco Resort Praia dos Carneiros é um dos produtos de nossa carteira, na qual fomos e somos campeões de vendas no empreendimento. Em dado momento, a economia do país sofreu uma grande baixa, levando alguns adquirentes a não terem mais capacidade de pagar o fluxo financeiro da obra. Percebi que o empreendimento necessitava de uma reconfiguração de gestão, passando pelo comercial, administrativo, financeiro e operacional”, destacou Frederico.

O empresário resolveu adquirir uma unidade do empreendimento e participar ativamente da Comissão de Representantes do Empreendimento Eco Resort Praia dos Carneiros, erguido em regime de “condomínio fechado”.

“A construtora é uma empreiteira contratada pelos proprietários e em determinada assembleia fui eleito o presidente da Comissão Custeadora das Obras do Eco Resort Praia dos Carneiros. Comecei a presidir e responder pelo condomínio. A partir disso, mudamos a cara, renegociamos contratos com fornecedores, mudamos a estratégia de vendas”, ressaltou.

