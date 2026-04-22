A Geração Z e o sonho da moradia

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Quando o assunto é casa própria, a chamada Geração Z (18 a 28 anos) tem liderado no Brasil o interesse em comprar um imóvel. Segundo a pesquisa “Retratos do Morar”, encomendada ao Ipsos-Ipec pelo Grupo QuintoAndar e o Imovelweb, metade (50%) dos entrevistados desta faixa etária pretende adquirir uma moradia, percentual superior à média nacional (41%) em todas as idades.



A maior inclinação dos jovens pela casa própria aponta para uma mudança expressiva de comportamento em relação à Geração Y (Millennials), que a antecedeu, formada por pessoas de 29 a 44 anos, entre as quais, apenas 38% pretendem comprar um imóvel, de acordo com a pesquisa.



Essa mudança geracional de perfil pode ser atribuída a fatores como busca por segurança e independência, amadurecimento financeiro, além do desafio e instabilidade do aluguel de imóveis, modalidade sempre sujeita a valorização e crescente especulação imobiliária. Contudo, são muitos os entraves para esses jovens realizarem o plano de comprar uma moradia, entre os mais citados, os preços e juros altos e o acesso ao financiamento.

Motivações

“É possível atribuir esse interesse a um fator primordialmente comportamental. A casa hoje ocupa um lugar central na vida dos brasileiros. É o porto seguro e o principal palco de construção da identidade. Diferentemente do senso comum de que a Geração Z é puramente ‘nômade’ ou desinteressada em ter um lastro, a pesquisa reitera que o desejo pela casa própria está mais vivo do que nunca nessa faixa etária. Para essa geração, o imóvel não é apenas um patrimônio, mas um símbolo de estabilidade, acolhimento e pertencimento em um mundo cada vez mais volátil”, comenta Bernardo Dorigo, diretor-geral de Classificados do Grupo QuintoAndar.



“Outro motor fundamental é a busca inegociável pela privacidade. Os dados mostram um movimento interessante: os arranjos “clássicos” de moradia jovem, como dividir o aluguel com amigos para reduzir custos, estão perdendo o brilho. A Geração Z valoriza a autonomia de ter um espaço para chamar de seu, onde possa ditar suas próprias regras. Esse desejo por um refúgio particular consolida a casa própria como o ápice da sua independência”, completa Bernardo.



Uma característica marcante dessa faixa etária é o fato de serem nativos no ambiente tecnológico e saberem usar melhor os filtros, inteligência artificial para consultoria financeira e ferramentas de busca, o que lhes dá muitas ferramentas para planejar com critério a compra de seu primeiro imóvel.

"A compra é um sinônimo de independência, realização de sonho e afirmação de identidade.”, diz Patrícia Pavanelli, diretora de opinião pública e polícia da Ipsos-Ipec | Foto: Welber Osti/Agência FB

“Temos que considerar que existe uma questão cultural a respeito da moradia própria no Brasil. Ela é um símbolo muito forte de conquista e segurança. É patrimônio, proteção para a família e, muitas vezes, o principal (ou único) ativo relevante. A Geração Z carrega esse traço e ao mesmo tempo cresceu em um ambiente digital, com muito acesso à informação, simuladores, conteúdo financeiro etc., o que pode dar uma sensação maior (ou esperança) de possibilidade”, avalia Patricia Pavanelli, diretora de Opinão Pública e Política da Ipsos-Ipec.



“Além disso, este grupo está no início de ciclo de vida adulta, repleta de desejos a serem realizados, e a compra é um sinônimo de independência, realização de sonho e afirmação de identidade”, completa Pavanelli.



Facilidades

Os processos 100% informatizados do mercado imobiliário também são uma vantagem para os nativos digitais, que recorrem às plataformas de compra e venda de forma mais eficiente e têm demonstrado interesse sobre planejamento financeiro para fazer os melhores investimentos.



“Essa meninada já chega para conversar com a gente sabendo sobre taxa de juros, sobre as facilidade dos programas de financiamento governamentais, faixa de preço, taxa de condomínio e, muitas vezes, já tem o dinheiro guardado para a entrada. Então, esse cliente jovem já vem com muita informação. Isso facilita o negócio, tanto para ele como para quem está vendendo, porque você já sabe o perfil do que a pessoa está buscando e quais são as objeções, as facilidades e as vantagens que ele está procurando”, relatou Pablo Granjeiro, corretor imobiliário.



O consórcio, outra solução muito procurada, surge como uma alternativa mais flexível. Ele permite que o jovem planeje a aquisição de um imóvel sem a necessidade de um aporte inicial alto ou da aprovação bancária imediata, que costuma ser um grande obstáculo para esses jovens.



Entraves

Apesar do maior interesse na casa própria, há muitas barreiras que atrapalham a Geração Z na compra do seu primeiro imóvel. E o fator mais citado por eles é a questão financeira. De acordo com a pesquisa, 41% dos entrevistados dizem não ter dinheiro para dar de entrada ou para financiar uma moradia. Outros 30% dizem que os preços subiram demais, e 21% apontam os juros muito altos como uma barreira.



“Embora eles queiram um imóvel, vão ter barreiras que são um pouco diferentes de gerações anteriores e uma delas é a própria empregabilidade. O que acontece inicialmente é que para você financiar um imóvel, você tem que ter uma renda e só pode comprometer 30% da renda, o que não normalmente não conseguem”, pondera Sandro Prado, economista e professor da FCAP.

Embora eles queiram um imóvel, vão ter barreiras que são um pouco diferentes de gerações anteriores e uma delas é a própria empregabilidade.”, Sandro Prado, economista e professor da FCAP | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

“Eles buscam conseguir ter uma renda fixa, com trabalho de carteira assinada - porque muitos desses jovens estão com trabalho temporário, são MEIs, fazem serviços informais como profissionais de aplicativo. E você tem que ter uma renda comprovada para poder buscar um financiamento em programas como o Minha Casa, Minha Vida, que agora se estende entre imóveis com valores acessíveis e outros com valores elevados de até R$ 13 mil de renda”, detalha o economista.



“Então, como os jovens estão com dificuldade no mercado de trabalho, e a renda média da população e principalmente dessa faixa etária é pequena, eles têm essa dificuldade de conseguir financiamento. Fora isso, tem outra questão: o nome limpo na praça. Nem todos eles têm, a maioria está endividada com os estudos nessa faixa de idade”, pondera Sandro Prado.



Soluções

Para conquistar o público jovem e aproveitar o seu maior interesse na compra de imóveis, o mercado imobiliário brasileiro tem facilitado a aquisição de produtos do tipo compact premium, apartamentos menores, mas em localizações excelentes e com serviços, também conhecidos como tiny houses.



Em relação a esse tipo de moradia, a pesquisa revela outros dados interessantes. No Brasil, 69% dos entrevistados dizem que morariam, ou talvez morassem, em uma dessas residências de pequenas dimensões, com área útil de até 37 m2 e móveis multifuncionais.



Esse modelo de apartamento pequeno é o mais rejeitado pelos chamados “baby boomers” - geração nascida entre 1946 e 1964. Um total de 27% dessas pessoas afirma que jamais moraria em um microapartamento. Por outro lado, apenas 14% dos entrevistados da Geração Z rejeitam essa modalidade de moradia, o que demonstra mais adaptabilidade dos jovens na hora de comprar um imóvel.

Academia é diferencial para jovens

Por ser mais interessada em saúde física, mental e estética - 49% dos entrevistados praticam esportes no Brasil, superando as outras faixas de idade, as gerações Y (42%), X (40%) e Boomers (36%), segundo estudo da Brain Inteligência Estratégica - a Geração Z é a que mais prioriza a academia entre as áreas comuns de edifícios.



Os jovens dessa geração exigem que academias em condomínios sejam amplas e bem equipadas, priorizando esses espaços a, por exemplo, salões de festas quando procuram imóveis para comprar. A presença de academia bem estruturada é determinante na escolha do imóvel, sendo citada como item de destaque por 69% dos jovens, em especial no Nordeste, onde a importância da academia na decisão de comprar um apartamento ou uma casa só fica atrás das piscinas, imprescindíveis para 89% dos moradores da região, segundo o estudo.



Essa demanda por espaços para a prática de atividades físicas nos empreendimentos tem levado o mercado imobiliário a usar a criatividade para implementar serviços que vão além da academia tradicional, pois esse público atribui um peso maior a ambientes que promovem um estilo de vida ativo, especialmente por ser uma geração acostumada com o trabalho híbrido ou remoto.



Atrativos

“Os jovens têm procurado edifícios com academia completa, que para eles é um diferencial. Eles levam muito em conta a questão da saúde e o fato de não ter que pagar uma academia acaba sendo atrativo. E essa essa juventude realmente está muito ligada, não só financeiramente, como nos cuidados com a saúde. É uma geração fitness e ligada nas mídias sociais, por isso os condomínios que mantêm essa área de academia são instagramáveis”, comenta o corretor de imóveis Pablo Granjeiro.



A preferência por academias está associada à busca dessa geração por maior qualidade de vida, saúde e bem-estar. Jovens compradores têm preferido condomínios que oferecem áreas para práticas como yoga, calistenia (treinamento que usa o peso do próprio corpo) e treinos funcionais para rotinas mais ativas.

Essa tendência também aparece no mercado de alto padrão, com serviços de academias equipadas, quadras esportivas e salas para atividades como pilates e massagens, oferecidas como parte do pacote dos empreendimentos.

A Geração Z valoriza a autonomia de ter um espaço para chamar de seu, onde possa ditar as suas próprias regras | Foto: Freepik

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